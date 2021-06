El funcionario fue captado besando a su asistenta en el ministerio en un momento en el que estaban prohibidas las reuniones “que consistan de dos o más personas y tengan lugar en interior”

El secretario de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, quien está hace unas semanas en el centro de la escena por sus diferencias con el primer ministro, Boris Johnson, en torno al manejo de la pandemia, fue descubierto besando apasionadamente a una asistente.

Las imágenes de Hancock y Gina Coladangelo fueron captadas por una cámara de seguridad y publicadas este viernes en la portada del diario The Sun.

A HUGE world exclusive on today's front page – Matt Hancock's secret affair caught on camera and exposed https://t.co/LB52NswvsL pic.twitter.com/gENhuSWNVj