El magnate de Hollywood Ron Meyer, que impulsó las carreras de estrellas como Tom Cruise y Mery Streep, anunció este martes que dejará su puesto como vicepresidente en NBCUniversal tras admitir haber pagado a una antigua amante para ocultar su amorío.

Los dos últimos escándalos sexuales que involucran a altos ejecutivos de Hollwood están conectados a una misma mujer: la actriz Charlotte Kirk. El sitio especializado The Hollywood Reporter afirma que Meyer, quien renunció a su puesto como vicepresidente de NBCUniversal, estuvo involucrado en un romance con Kirk, quien también estuvo involucrada en la renuncia del CEO de Warner Bros., Kevin Tsujihara, el año pasado.

Meyer, que estuvo al frente de los estudios Universal en una época de grandes éxitos y antes cofundó la influyente agencia de talentos CAA, es la más reciente alta figura de Hollywood obligada a abandonar la industria por mala conducta.

“A finales de la semana pasada Ron Meyer informó a NBCUniversal que había actuado de una manera que creemos que no es consistente con las políticas o valores de nuestra compañía”, dijo el CEO de NBCUniversal, Jeff Shell, en una declaración a AFP. ”Hemos llegado a la conclusión mutua de que Ron debía dejar la empresa, de manera inmediata”, añadió Shell.

En otra declaración, Meyer dijo que una mujer con la que “tuvo una aventura muy breve y consensuada hace muchos años” le hizo falsas acusaciones, obligándolo a “llegar a un acuerdo (monetario) bajo amenaza”.

Meyer dijo además que puso al corriente de la situación a su familia y a sus empleadores después de que “terceros” se enteraran del acuerdo y trataran de extorsionarlo.

La actriz británica Charlotte Kirk. Su relación con el CEO de Warner quedó expuesta por el sitio The Hollywood Reporter que publicó mensajes entre ellos, donde el ejecutivo le prometía conseguirle trabajo en cine

La actriz británica Charlotte Kirk. Su relación con el CEO de Warner quedó expuesta por el sitio The Hollywood Reporter que publicó mensajes entre ellos, donde el ejecutivo le prometía conseguirle trabajo en cine

En un extraño giro, medios especializados de Hollywood identificaron a la mujer como la estrella de “Ocean’s 8: las estafadoras”, Charlotte Kirk, cuya otra aventura con el ex CEO de Warner Bros, Kevin Tsujihara, llevó a su caída al frente de ese estudio el año pasado.

La actriz, que escribió y protagonizó “The Reckoning”, tiene cierto historial de estar en el centro de escándalos que involucran a hombres poderosos en Hollywood. En marzo de 2019, Tsujihara renunció en medio de acusaciones y mensajes de texto que mostraban que presionó para que Kirk obtuviera audiciones para las películas de Warner Bros. (ella tuvo pequeños papeles en “Ocean’s 8″ y “How to Be Single”, ambas películas de WB).

Tsujihara dirigía Warner Bros. desde principios de 2013, pero trabajaba allí desde 1994, cuando comenzó en el área de desarrollo de negocios y fue ascendiendo en el área del entretenimiento doméstico.

The Hollywood Reporter había publicado un extenso informe sobre el supuesto affaire extramatrimonial entre Tsujihara, quien está casado, y la actriz británica. La publicación sostuvo que usó su poder como directivo del estudio para ayudar a que Kirk sea contratada por productores en proyectos afiliados a Warner Bros.

Durante unos tres años, Tsujihara y Kirk intercambiaron mensajes de texto -que fueron publicados por The Hollywood Reporter- que dejaban en evidencia que la relación sexual incluía la promesa de “compensar” a Kirk con grandes papeles.

Kirk dijo que no fue víctima de abuso o acoso laboral y que la relación que tuvieron fue consensuada.

Según The Hollywood Reporter, Kirk estuvo involucrada con Tsujihara y Meyer casi al mismo tiempo, saliendo por primera vez con Tsujihara en 2013. También tuvo una relación con el multimillonario australiano James Packer, ex prometido de la cantante estadounidense Mariah Carey.

El representante de Kirk, una actriz de 28 años nacida en Gran Bretaña, se negó a hacer comentarios.

Meyer deja su puesto de vicepresidente en NBCUniversal, cargo que ocupó desde 2013 después de 18 años de reinado como jefe de los estudios Universal, en los que supervisó éxitos como “Gladiador”, “Erin Brokovich” y “Rápido y furioso”.

En su posterior papel corporativo, Meyer ayudó a diseñar la adquisición de DreamWorks Animation por 3.800 millones de dólares.

Meyer, de 75 años, comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento como mensajero de una agencia de Hollywood después de dejar la escuela secundaria y unirse a las fuerzas armadas. En 1975 dejó el gigante de la industria William Morris Agency para cofundar CAA, que pasó a tener un lugar de preeminencia. infobae.com