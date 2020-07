Trasciende. @luisabinader y familia dejarán penthouse y adquieren dos casas contiguas en La Julia que someten ahora a remodelación para mudarse antes del 16 de agosto. #RCNoticias #robertocavada pic.twitter.com/dVDVNGtJ4l — Roberto Cavada (@rcavada) July 20, 2020

Horas más tarde el presentador escribió una serie de mensajes en su cuenta de twitter refiriéndose al tema y haciéndole mención a la futura pareja presidencial.

´´La democracia se vive, no se vocifera. La humildad se practica, no es un emoji. La transparencia se ejerce con el ejemplo no con un decreto. @luisabinader y @raquelarbaje´´, escribió Cavada.

Hay que bajar la guardia. Ya ganaron. No hay que estar viendo fantasmas donde no hay. Me parece bien que @raquelarbaje salga a responder. La aplaudo. Yo hago lo mismo pero he aprendido cuando y con quien. — Roberto Cavada (@rcavada) July 21, 2020

Aunque no se sabe a ciencia cierta cuándo se mudará la familia Abinader, se espera que sea antes del 16 de agosto.