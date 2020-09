Miriam Germán, Procuradora General de la República, afirmó que es incorrecto salir a interrogar personas implicadas en casos de corrupción sin hacer las investigaciones previamente.

Germán aseguró que, aunque muchos la vean como una justiciera contra la corrupción y contra quienes cometieron esos actos, ella no se siente por encima del debido proceso. En una entrevista con el periodista Fausto Rosario, Germán dijo que algunas personas piensan que actuará como un «pitbull» contra sus enemigos.

Aseguró que la afrenta del exprocurador Jean Alain Rodríguez en un contra es un capítulo cerrado para ella, que ya no piensa en eso, y que lo mandó al olvido.

La exjueza manifestó no tener ningún sentimiento adverso contra Rodríguez que la condicione para ejercer sus funciones, pero advirtió que eso no quiere decir que las irregularidades que puedan haber en la Procuraduría no se investiguen.

Los fiscales que fueron incorporados por concurso en la gestión anterior permanecerán hasta que llegue el plazo en que deban ser evaluados. Uno de esos concursos está siendo debatido en el Tribunal Superior Administrativo.

Germán entiende que hay muchos casos de corrupción “de no poca trascendencia” entre los expedientes que recibieron desde la Fiscalía del Distrito Nacional y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA).

Caso ODEBRECHT

El caso ODEBRECHT está en dos etapas: una judicializada y la otra en investigación. Germán dijo que no se aventuraría a predecir lo que podrían encontrar en las pesquisas, y que la Procuraduría anterior hizo archivos sobre el caso sobre los que prefería no hablar por el momento.

Todavía no se ha hecho un arqueo de las sumas de dinero que recibió la Procuraduría por el acuerdo con ODEBRECHT, pero como la empresa se declaró en quiebra, se deberá asistir a una especie de concurso de acreedores para intentar recibir la otra parte del dinero.

Prometió que buscará la cooperación internacional en las investigaciones, sobre todo en persecución de lavado de activos, lo cual se trató con la embajadora de Estados Unidos.

Haciendo memoria del momento en que conoció la solicitud de medida de coerción contra los implicados en el caso cuando fue jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), confesó que se asustó por la debilidad del expediente, pero pensaba que eso iba a ser subsanado en el camino.

Su relación con Luis Abinader

La Procuradora reveló que no habló con el presidente Luis Abinader antes ni después de ser designada en el cargo, y que su interacción se ha limitado al saludo el día de su juramentación.

Conoce con Yeni Berenice Paulino hace muchos años, pero señaló que tampoco tuvo conversaciones previas con ella, y se enteró que trabajarían juntas cuando lo vio en el decreto.

A la exmagistrada le habían sugerido más de una vez ser Procuradora, pero en principio dijo que no. Explicó que lo pensó y, luego de escuchar la opinión de la gente de a pie que abogaba por ella, sentía que debía algo a todas esas personas.

La Nueva Victoria

Germán considera “llamativo” que la Penitenciaría de La Nueva Victoria fuera inaugurada cuando aún le falta mucho para estar terminada.

Entiende que esa cárcel va a tener dificultades para el acceso de los familiares de las personas privadas de libertad, y está convencida de que las grandes edificaciones carcelarias se han abandonado en otros países para construir otras de tamaño mediano y en distintos lugares.