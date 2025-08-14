Entregarán útiles escolares gratis en NYC; dominicanos podrán beneficiarse

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Miles de estudiantes de diferentes etnias, entre ellos muchos dominicanos, podrán beneficiarse en esta ciudad de los útiles escolares que de manera gratuita entregará en los próximos días el «Proyecto de Restauración de Nueva York» (NYRP) en jardines comunitarios en cuatro de los cinco condados.

Las mochilas donadas estarán llenas de cuadernos, lápices, bolígrafos, crayones y barras de pegamento, entre otros útiles escolares esenciales. También incluyen juegos, refrigerios y música, dice NYRP.

Las escuelas públicas en NYC abren el próximo 4 de septiembre. En cada entrega, el niño debe estar presente para recibir los útiles.

Lugares de repartición:

· Sábado 16 de agosto, de 3:00 a 5:00 p.m: Jardín comunitario de Glover Street, ubicado en el 1642 de la avenida Castle Hill, El Bronx.

· Domingo 17 de agosto, 12:00 a 2:00 p.m.: Jardín comunitario 50 Cent., ubicado en el 117-15 de la calle 165, en Jamaica-Queens.

· Viernes 22 de agosto, de 12:00 a 3:00 p.m.: Essex Street Community Garden, ubicado en el 3030 de la calle Fulton, Cypress Hills, Brooklyn.

· Sábado 23 de agosto, de 5:00 a 7:00 p.m.: Jardín comunitario de McLeod, ubicado en el 130 de la avenida Liberty, Brownsville, Brooklyn

· Sábado 23 de agosto, de 2:00 a 4:00 p.m.: Los Amigos Community Garden, ubicado en el 415 East de la calle 117, East Harlem, Manhattan.

· Viernes 29 de agosto, de 5:00 a 9:00 p.m.: Jardín comunitario de Bed-Stuy (Bed-Stuy, ubicado en el 95 Malcolm X Blvd, Brooklyn.

· Sábado 30 de agosto, de 12:00 a 2:00 p.m.: Target Bronx Community Garden, ubicado en el 1025 de la avenida Anderson, Highbridge, El Bronx.

· Sábado 30 de agosto, de 3:00 a 5:00 p.m.: Avenida Creston-Playground, en el 2242, área Fordham, Bronx.

· Domingo 31 de agosto, de 3:00 a 5:00 p.m.: Jardín comunitario de Eastchester Road, en el 3634 Eastchester Rd., Bronx.

El NYRP es una organización sin fines de lucro que ha plantado árboles, renovado jardines, restaurado parques y transformados espacios abiertos para comunidades de los cinco distritos de NYC.

Es la única organización de conservación a nivel municipal que aporta recursos privados a espacios que carecen de apoyo municipal adecuado, con el objetivo de fortalecer la infraestructura obsoleta de la ciudad y crear un entorno más saludable para quienes viven en los barrios más densamente poblados y con menos áreas verdes.