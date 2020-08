Por RAMON MERCEDES

►Una pregunta al Presidente: Dominicanos en NY desean mayor explicación oficial respecto al anuncio del Presidente Luis Abinader en el sentido de que el Banco de Reservas (BR) dotará de un seguro médico a cada turista que visite un hotel en el país, todo dentro de un plan de asistencia al viajero que incluso cubrirá los riesgos de cambio de vuelo y estadía ante la ocurrencia de un contagio del Covid-19. Este seguro será temporal hasta diciembre 2020 (pero no se especificó si hasta el 1 ó 31) y cubierto cien por ciento por el Estado dominicano. Ningún gobierno del mundo está contemplando una medida de semejante envergadura y queremos que se reactive el turismo de forma segura y responsable, ha dicho el mandatario. Ver: https://www.diariolibre.com/economia/gobierno-dotara-de-un-seguro-a-turistas-y-no-hara-pruebas-masivas-de-covid-19-CC21011399. Mensaje presidencial: https://www.facebook.com/LuisAbinaderCorona/videos/314408789782261/ Anteriormente, el mandatario había escrito en su cuenta Twitter: “Hermano dominicano en el exterior, tú también mereces un cambio. Ya es tiempo de que tu voz sea considerada en la toma de decisiones y de que disfrutes de todos los beneficios que te da tu nacionalidad criolla. Caminemos mano a mano, porque unidos todos los dominicanos del mundo ¡Venceremos!”. Los criollos en NY “cuchichean por doquier” acerca de ese plan y se preguntan si los que residen en el exterior, con doble nacionalidad, cuando lleguen a RD en calidad de turista, presentando el pasaporte del respectivo país de naturalización y pagando los 10 dólares como turista, calificarían para beneficiarse. ¿Quién responde?

►Nuevos datos: Recibimos una carta de perremeístas que solo se identifican con las siglas de KV y LR, especificándole a esta columna Entérate NY que José Alfonso Blanco Conde, quien sustituye a Frank Cortorreal como jefe de la Misión de RD ante la ONU no viene desde RD, como escribiéramos la semana pasada, ya que reside en la urbe desde hace cerca de 20 años. Fue nombrado en el 2005 en Washington como consejero de la OEA. También para la misma fecha Leonel Fernández nombró (decreto 313-05) al actual canciller, Roberto Álvarez como Embajador ante la OEA con sede en Washington. Blanco Conde fue trasladado en el 2007 con el mismo cargo a la ONU, luego ascendido a Ministro y desde hace varios años es Embajador Alterno y ahora (decreto 363-20) designado “jefe de la misión”. Por eso el descontento sigue creciendo entre los perremeístas, porque ahí tienen a Manny Félix, ex Embajador Alterno ante la ONU, con vasta experiencia, catedrático universitario en NY y cuadro No.1 del PRM, quien no ha sido tomado en cuenta.

►Hipólito llama “no desesperarse” por empleos: Analistas del patio en el Alto Manhattan debatieron que el ex presidente Hipólito Mejía mantiene influencia 100 x 100% en grandes y poderosas instituciones, pudiendo colocar en las mismas a muchos seguidores suyos. Entre ellas la alcaldía del Distrito Nacional, los ministerios de Agricultura y Fuerzas Armadas, las direcciones de Intabaco y Autoridad Portuaria Dominicana (APD), y vienen otras por ahí, diiicen. El Guapo de Gurabo se da el lujo de hacer este llamado, pero se está convirtiendo en un gobiernito dentro del mismo gobierno, sostienen los todológos y opinólogos. ¡Huumm!

►Designaciones en NY y NJ: Lourdes Batista fue nombrada Comisionada de Cultura en NY. Dirige la Fundación “Sólo Para Locos” y “Organización Luis Abinader (OLA)”. Sustituirá a Carlos Sánchez. Ver: http://www.contigonews.com/la-nueva-directora-del-comisionado-de-cultura-en-ny-lourdes-batista/ Dirigentes del partido, profesionales y periodistas daban para esa posición al prominente abogado Miguel Espaillat, quien ha mantenido una defensa sistemática a favor del presidente en sus enjundiosos análisis semanales, por años, en la prensa nacional, en peñas y encuentros con profesionales. ¡Qué lamentable! Bolívar Veras, director de los costosos “Diplomados de Relaciones Exteriores” que vende en la comunidad criolla de NY, aspiraba al puesto y ahora tiene “bembita”. El traspaso de mando se hará en esta semana, según una fuente del PRM, con la asistencia de decenas de “compañeros”, quienes deberán acogerse a medidas para cumplir con el protocolo del Covid-19, y por eso las invitaciones serán muy limitadas. La misma fuente informó que Luis Aníbal Medrano será el relacionista público del Comisionado. A George Robles Rodríguez, de NJ, lo nombraron “Embajador Asesor de Cancillería para temas de la diáspora”. Es de la gente de Margarito de León, subdirector del DNI y asistente de Abinader. Ramón Valerio, de NY, también de Margarito, fue nombrado (administrativamente) asistente del Ministro de Interior y Policía, con vehículo asignado, un policía de chofer, $$$ y ¡Uff!, entrada al Palacio Nacional 24/7. Asimismo nombraron en el mismo ministerio a Víctor Polanco, del Movimiento de Transportistas con Luis en NY, como encargado de armas y municiones. Después de ellos no ha habido más nombramientos. El cónsul Eligio Jáquez partió a RD este sábado con una lista kilométrica proporcionada por el partido de NY, NJ, CT y PA, con los recomendados. Hay un paquetón de “compañeritos” en RD buscando lo suyo, algunos exigiendo cargos superiores a su capacidad. ¡Huumm! En el Alto Manhattan cantan: https://www.youtube.com/watch?v=pw7qYt8Vkbs

►Aspirantes: A vicecónsules en NY aspiran Alejandro -Tontón- Rodríguez, coordinador de campaña; Isaura Nivar, esposa de Neftalí Fuertes (presidente del PRM-NY), Ramona Almonte (Monín), Eustaquia Sánchez, Henry Taveras, Evelyn Tineo, Yulín Mateo, Juanita Martínez, Roberto Fleurimón y Ramón Pierre. John Sánchez, secretario general del partido, aspira a la ONU. Forman parte de la comisión de transición consular, junto a Fuertes y Antonio Jáquez, hermano del cónsul. Por NJ figuran Agustina Almonte, Isidro Severino, Ramón Ruíz y Lucilo Santos, quien aspira al consulado de Montreal-Canadá. En Connecticut y Pensilvania existen otros tantos. El nuevo cónsul declaró al tomar posesión que con 5 vicecónsules se hacía el trabajo. Bueeeeeno.

►Ratificaciones: El cuchicheo entre los criollos en la urbe continúa por un tubo y 7 llaves porque el presidente Abinader ha ratificado en sus posiciones al gobernador y vicegobernadora del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, con sueldo de RD$1,327,585.00 y Clarissa de la Rocha, con 1,033,97. Esto sin contar la gran cantidad de beneficios que tienen. Asimismo al director del 911, Vicente Mota Medina; al viceministro de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional de la Cancillería, Hugo Rivera Fernández; a Juan Manuel Méndez, como director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE); a José González Cuadra como director de la Unidad para la Readecuación de La Barquita y Entornos (URBE); a Roberto Cassá, en la dirección del Archivo General de la Nación (AGN). Ahora se agrega otro run run entre los criollos de la Gran Manzana, luego de observar el reciente programa de Nuria Piera que denuncia a varios funcionarios actuales. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=vbSqWgpyEfc ¡Huumm!

►Increíble pero cierto: Dos acreditados y prestigiosos medios a nivel mundial han publicado informaciones increíbles, pero ciertas. CNN en Español publicó que el profesor de historia Allan Lichtman ha pronosticado correctamente el ganador de cada contienda presidencial desde que Ronald Reagan logró la reelección en 1984 en EE.UU, a través de su sistema de “13 llaves”. Ahora dice que Donald Trump perderá. Ver: https://cnnespanol.cnn.com/2020/08/07/este-hombre-ha-pronosticado-correctamente-todas-las-elecciones-de-ee-uu-desde-1984-ahora-dice-que-trump-perdera/amp/. Mientras que BBC Mundo publicó la curiosa carta en la que Richard Nixon predice la victoria de Trump como presidente de EE.UU. La misiva escrita en 1987 de apenas dos párrafos. Ver: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37931684#

►¿Buscando espacio?: Observadores políticos criollos en El Bronx sostienen que hay personeros convertidos en voces agoreras que se han dado a la tarea de distorsionar la realidad política dominicana en la Gran Manzana con el objetivo de congraciarse y de querer buscar espacio con la$ nueva$ autoridade$ consulares y en otras dependencias gubernamentales. Sostienen que pronto se darán cuentas que “una cosa es con guitarra y otra con violín”. Los analistas del patio pusieron el caso de los que asistieron a la toma de posesión en la sede consular, sin invitarlos oficialmente, porque era con cupo limitado por el Covid-19, y los opinólogos continúan declarando que el PLD, el cónsul de entonces y la policía de NY le impidieron entrar, por lo que hasta de boicot se ha hablado. La insensatez, obnubilación y cizaña han salido a flote, diiicen, citando a Juan 8:31 “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. El mismo cónsul, Eligio Jáquez, escribió en su cuenta de Twitter: “La recepción de transferencia en el Consulado de NY tenía un protocolo; unos 125 invitados, entre prensa, empleados consulares, dirigentes PRM, comerciantes y legisladores de ultramar. En la entrada quedaron algunos compañeros que llegaron fuera de lista. Nuestras disculpas!” Un chusco vociferó “muerto el gallo en la funda”. Ver: https://twitter.com/eligiojaquez/status/1297635358004387841?s=08

►Picadillos: Se comenta por doquier, dentro de la comunidad dominicana en la Gran Manzana: * Trump pide reelegirle para “salvar” a EE.UU = https://hoy.com.do/trump-pide-reelegirle-para-salvar-a-ee-uu/

* Recaudan casi 400 mil pesos para ayudar niño que pescaba en toque de queda para cenar = https://www.diariolibre.com/actualidad/ciudad/recaudan-casi-400-mil-pesos-para-ayudar-nino-que-pescaba-en-toque-de-queda-para-cenar-FE21077244?utm_source=recomendadas&utm_medium=bloque-home&utm_campaign=blueconic

* ¿Borrón y cuenta nueva en computadoras del Plan Social y Promese/Cal? = https://hoy.com.do/borron-y-cuenta-nueva-en-computadoras-del-plan-social-y-promese-cal/

* Plan Social, de nuevo en el ojo del huracán = https://listindiario.com/la-republica/2020/08/29/632907/plan-social-de-nuevo-en-el-ojo-del-huracan

* Codia: Es puñalada trapera modificación de ley para favorecer a Wellington Arnaud en Inapa = https://www.diariolibre.com/actualidad/codia-es-punalada-trapera-modificacion-de-ley-para-favorecer-a-wellington-arnaud-en-inapa-CL21087140

* Destituyen 3 de los 5 generales apadrinados por los hermanos Medina = https://acento.com.do/actualidad/destituyen-3-de-los-5-generales-apadrinados-por-los-hermanos-medina-8854166.html

* Las auditorías pondrán al desnudo a los defraudadores del Estado = https://listindiario.com/la-republica/2020/08/29/632930/las-auditorias-pondran-al-desnudo-a-los-defraudadores-del-estado

►Un valor dominicano en NY: Víctor Santos, de la provincia Juan Sánchez Ramírez, específicamente de la común cabecera -Cotuí-, locutor de profesión, miembro de la Fundación Misión Sánchez Ramírez y de la filial-NY del Círculo de Locutores Dominicanos (CLD) ha demostrado con hechos que es un ejemplo a seguir. Se ha envuelto en incontables ayudas humanitarias y comunitarias a favor de sus connacionales, tanto en la Gran Manzana como en la RD. Un locutor con experiencia demostrada en varias emisoras de su natal RD. Durante sus años de estadía en NY ha puesto interés para que los jóvenes dominicanos perfeccionen su léxico, para que traten de dominar lo mejor que puedan el idioma de Cervantes. Ese esfuerzo lo ha venido impulsando entre cientos de quisqueyanos en la Metrópoli. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Víctor, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El presidente Luis Abinader pidió no colocar su foto en los despachos. Colocar fotografías de los mandatarios en instituciones públicas es una tradición centenaria. Viene desde la corona española en el siglo XV. Desde los tiempos de la Colonia era usual que en las oficinas públicas, por ejemplo en el Palacio de los Capitanes Generales (Museo de las Casas Reales) se acostumbraba, siguiendo una tradición española, colocar un cuadro de la reina o del rey. Cuando se creó la RD (1844) no había esa tradición. A finales del siglo XIX con Ulises Heureaux (Lilís) se advierte el uso de ciertas fotografías en oficinas, pero sobre todo en el Palacio de Gobierno.

►Servicio comunitario: Tiene derecho a un abogado en casos de vivienda. Llame al 311 para conectarse a los recursos. Para asistencia legal gratuita. Ver: https://legalaidnyc.org/get-help/housing-problems/

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 30: Compra del dólar 57.73 y venta 58.51 Compra euro 63.50 y venta 67.32

►Gasolina Premium 209.30 y Regular 199.90…Gasoil Premium 164.10 y Regular 150.70…Kerosene 139.20…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 111.90…. Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Ludopatía = Inclinación patológica a los juegos de azar.

►Cita histórica: Para quien ama la lisonja, es enemigo quien no es adulador. Benito Jerónimo Feijoo, monje y erudito español que lideró el Siglo de las Luces en España.

►Truco: Por no dormir bien y para hacerlo, cortar un plátano en trozos con su cáscara, ponerlo en un sartén y echar canela molida por encima, verter un poco de agua en un sartén y hervir; luego reducir el fuego durante 10 minutos. ¿Salió la cáscara del plátano? Retirar el sartén del fuego, luego beber 20 minutos antes de acostarse. Repetir esto todas las noches por varios meses. ¡A descansar! Ver: https://www.consejosytrucos.co/salud/hervir-un-platano-antes-de-irte-a-dormir/

►Curiosidad: La cocina moderna está utilizando productos que originalmente eran concebidos como de decoración. Las flores son un ejemplo. Mermelada de pétalos de Rosas. ¡Uff! https://recetavenezolana.com/mermelada-de-petalos-de-rosa/

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a [email protected] o llamar al 917-858-3660