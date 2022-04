PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►Honor a quien honor merece: Hay que reconocer que el presidente Luis Abinader está protegiendo el pueblo dominicano de los altos precios de los combustibles. El sacrificio en que ha tenido que incurrir su gobierno por los combustibles, para no cargar las alzas al consumidor, totaliza RD$6,693 millones en lo que va de año, sostienen opinólogos y todólogos dominicanos en NYC. Han pasado 7 semanas sin variación de precios, y si el mandatario no hubiese asumido responsabilidad el incremento del GLP fuera RD$21.61; Gasolina Premium de RD$40.62 y Regular de RD$49.33; Gasoil Regular de RD$84.14 y Optimo de RD$73.58. El Gas Natural de RD$7.25. ¡Uff! En enero el gobierno asumió con los importadores de combustibles RD$1,247 millones; en febrero RD$1,710 millones; en marzo de RD$2,696 millones; y esta semana de RD$1,130 millones. Eso tiene que reconocerlo la oposición política de RD y el pueblo dominicano. ¿Por qué no lo hacen los perremeístas de NY? Con esa medida, que tendrá una duración inicial de 4 meses, el gobierno informó que asumirá un sacrificio fiscal mínimo permanente de por lo menos entre RD$600 y 1,000 millones semanales, que serían entre RD$2,400 y 4,000 millones al mes, y entre unos RD$9,600 y 16,000 millones durante sus 4 meses de aplicación. Honor a quien honor merece. ¡Bien presidente!, vociferaron a unísono los analistas y sabiólogos en Brooklyn.

►Cultura maltratando cultura en NY: Dominicanos en el Alto Manhattan expresan que se salió de Guatemala para meterse a Guatepeor, y que en el Comisionado de Cultura en NY “cuando no es Juan es Juana”. La nueva incumbente, Francia Vargas, es la directora de educación del PRM en los estados del noreste de EUA, directora adjunta de educación de la seccional y miembro de la Comisión Ejecutiva. Diiicen que la semana pasada canceló a Ricardo Ureña, máximo representante del folklor dominicano en NY y uno de los mayores exponentes de la cultura criolla en los “nuevayores”, con décadas explorando el folclor del país caribeño en la urbe. Su activismo cultural es reconocido por los diferentes sectores de RD en NY. Los criollos expresan que a la Comisionada no le importa eso, que canceló a Ureña para ser sustituido por un “compañero” que diga por doquier: “Vuelve y vuelve Abinader”. “Vuelve y vuelve Abinader”. ¡Uff! La comunidad espera que Vargas hable y esclarezca el caso, y de ser cierto rectifique la medida, vociferó un ciudadano en El Bronx. Entérate NY a su disposición para el derecho a réplica.

►¿Leonel en NY?: Una prestante dama de la Fuerza del Pueblo (FP) en NY nos informa que el presidente de esa entidad política y expresidente de la república, doctor Leonel Fernández, llegará a La Florida el próximo día 17 . Luego vendrá a la Gran Manzana para continuar con sus actividades políticas. Los “leoncitos” en NY y estados aledaños ya comienzan a formar sus camadas, cada quien, halando para su lado, y ponerse presente donde el capitán los vea. ¿Quién confirma la noticia? ¡Ah! la misma dama nos envía 2 artículos, uno inicia diciendo: “Si partimos de figuras políticas con claro peso específico y en capacidad de batirse con posibilidad de éxito en el próximo proceso electoral, en una pequeña y privilegiada lista solo aparecerían Leonel Fernández y Luis Abinader, más nadie. Desde temprano, el escenario luce polarizado entre ellos dos. Ver: https://listindiario.com/puntos-de-vista/2022/04/02/715498/leonel-y-luis-corren-solos El otro dice: “José Laluz aseguró que el expresidente Fernández es el candidato de la oposición que más peligro representa al oficialismo”. Ver: https://www.quepolitica.com/2022/03/jose-laluz-leonel-candidato-peligroso.html

►Los preferidos: Después que la JCE concluyera su asamblea abierta la semana pasada y recibiera las propuestas para escoger los miembros de la OCLEE en NY, al parecer los preferidos entre los dominicanos son: El doctor Andrés Aranda, la licenciada Miriam Marmolejos, y el ingeniero Radhamés García, quienes aspiran a la presidencia. Esto escribimos por los múltiples mensajes que han hecho llegar quisqueyanos a Entérate NY desde Manhattan, El Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island, Yonkers, Long Island, Saratoga, y desde Albany, entre otras ciudades.

►Desde Manhattan y Queens nos escriben: Entérate NY ha recibido varias misivas desde estos condados refiriéndose al vicecónsul y delegado político del PRM-NY, Yulin Mateo. No todo su contenido publicamos, debido a lo extenso y ofensivo de algunos. Las partes coincidentes expresan: Personas importantes, como el congresista de EUA, Adriano Espaillat; el Comisionado de Transporte-NY, Ydanis Rodríguez; el prestigioso y valorado médico, Rafael Lantigua; la candidata a vicegobernadora por NY, Diana Reyna; entre otros, esperaron su turno pacientemente para participar la semana pasada en el programa “El Sol de la Mañana”. Lo que pasa, diiicen, es que son personas con educación, profesionales, modales, buenas costumbres y con conocimientos para exponer brillantemente cuando lo hacen. Mientras que Mateo, un funcionario de séptima categoría, no podía esperar su turno, por ser un vicecónsul, ¡Uff! dirigente del PRM ¡Uff! e ir en representación del cónsul. Eligio Jáquez debe trasladarlo para la oficina de Long Island o Haverstraw, de lo contrario seguirá empañando su imagen, la del gobierno, del presidente Luis Abinader y la comunidad, solo por engreimiento, desfachatez, pedantería, ser presumido, pelafustán y gaznápiro. Un ciudadano vociferó “es tremendo analista, sabiólogo, opinólogo, todólogo y sabichoso, pero de la oscuridad”. Otro contestó “el carguito se le ha ido a la cabeza y hasta al caminar parece como si estuviera modelando”.►Ambivalencia y desconocimiento: Otras de las misivas señalan que Yulin Mateo presume del saber. Se cree un docto, que cuando dice algo es así, y no …… ¡Uff!1) Durante su intervención en “El Sol de la Mañana” evadió y no supo contestar sobre asuntos relacionados con sus funciones. Ver:https://www.youtube.com/watch?v=xUY2GYdLCrA2) Dio cifra$ distorsionada. Ver:https://www.youtube.com/watch?v=n-5465VXQ3U El consulado paga de renta 65 mil mensual x 12 meses = US$780 mil. Ver:https://cdn.com.do/nacionales/consulado-dominicano-en-new-york-paga-us65000-mensuales-por-alquiler-de-local/. Sabiólogos admiten que el presidente Abinader efectuó en el exterior el primer Consejo de Gobierno en la historia, pero el mismo estuvo cargado de promesas, incumplidas, por cierto, diiicen. Ver:https://elnuevodiario.com.do/sostiene-al-presidente-abinader-no-le-interesa-comunidad-dominicana-exterior/3) Habló con altanería y lo desmintieron. Ver:https://www.youtube.com/watch?v=E81sXmqtMDM4) Lo acusaron. Ver:https://elnacional.com.do/acusan-delegado-prm-ny-de-ambivalente/5) Un ciudadano le cantó: https://www.youtube.com/watch?v=7ZJOvFTAC2k&t=34s

►Funciones consulares: No son acciones “patrióticas” ni “nacionalistas” cuando un cónsul presta servicios a sus connacionales en el país de puesto. Muchos funcionarios dominicanos en consulados creen, exponen y se vanaglorian que cuando se expiden pasaportes a los connacionales “es un triunfo del cónsul”; cuando envían los consulados móviles a ciudades y estados “es un triunfo del cónsul”; cuando se auxilia a alguien necesitado “es un triunfo del cónsul”; cuando transmitan la ciudadanía a un dominicano nacido en el extranjero “es un triunfo del cónsul”. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=7emilHjhpMw El artículo 5 de la “Convención de Viena” en la letra (e) dice: “prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas”. Convención de Viena. Ver: https://www.oas.org/legal/spanish/documentos/convvienaconsulares.htm#:~:text=El%20Estado%20receptor%20podr%C3%A1%20comunicar,la%20oficina%20consular%2C%20seg%C3%BAn%20proceda Muchos funcionarios consulares deberían leer una y otra vez lo que establece dicha “Convención” para que no se vuelvan “papagayo” planteando los llamados triunfos consulares. A quien le sirva el sombrero que se lo ponga, vociferó un ciudadano en el Alto Manhattan.

►A la disposición: Entérate NY es una columna sin compromisos con nadie, a disposición de Yulin Mateo y cualquier otra persona que quiera hacer uso a la réplica.

►Un fajador de primera: Dominicanos en Manhattan consideran a Isaías Amaro, quien ha vivido por muchos años en NY, como un fajador de primera. Ha tenido contacto con empresarios, profesionales, comerciantes, políticos, comunitarios y ciudadanos comunes. Ahora presentándole su nuevo proyecto en su natal Santiago de los Caballeros. Es el gerente de ventas para EUA, Europa y El Caribe del proyecto ecoturístico “Villa Mamé Nina”, ubicado en Palmar Arriba -Villa González- (RD), con teléfonos: 347-993-6374 (NY) y 848-379-1126 e E-Mail: [email protected]

►Un valor dominicano en NY: Miriam Marmolejos, una dominicana orgullosa de provenir de Puerto Plata (La Novia del Atlántico), se ha caracterizado desde hace décadas, en la Gran Manzana en ser un ejemplo a seguir. Preocupada siempre, como activista comunitaria, en luchar y tratar de resolver los problemas que aquejan sus compatriotas. Es una profesional de las finanzas y orienta anualmente a cientos de connacionales de la mejor forma para rendir cuentas ante el Tío Sam. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Miriam, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Empresario que buscan iniciar o expandir su pequeña empresa, una forma de capacitarse en la plataforma de aprendizaje digital de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA), donde encontrarás cursos con estrategias para planear, lanzar y hacer crecer sus negocios. Más información en www.sba.gov También llamando al 1-800-827-5722. https://www.sba.gov/espanol

►Cultura general: Entre las guerras que más han perdurado en la humanidad figuran la de los 335 años. Este conflicto fue entre Países Bajos y Sorlingas, el territorio inglés que estaba fuera del control del imperio de Londres. Asimismo, la guerra de los 100 años, también conocida como la guerra de Juana de Arco. El conflictivo duró 116 años, los bandos que se enfrentaron fueron Francia contra Inglaterra. La lucha inició en 1337 y terminó en el 1453.

