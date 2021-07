PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Saldrá gallo “manilo” o de “calidad”: Por doquier se continúa hablando del emplazamiento que le hiciera la semana pasada el postulado candidato a diputado en EUA Yomare Polanco al presidente del PRM-NY, Neftali Fuerte, quien expresara que el primero perdió la diputación “no por fraude, sino por falta de votos”. ¡Ay, ay, ay! Para que fue eso. Yomare lo conminó a recibir pruebas del fraude electoral cometido en su perjuicio en las pasadas elecciones congresuales, no presidenciales: “A Fuerte que ponga el lugar, día y hora para entregarle las pruebas. Si gusta puedo presentárselas en presencia de periodistas, comunitarios, empresarios y políticos”. Por vergüenza y no quedar como un “calumniador”, el presidente del partido de gobierno tiene la oportunidad de demostrar si es gallo “manilo” o de “calidad” y aceptar el reto, diiicen opinólogos, sabiólogos, opinadores, y cienciólogos criollos en Queens y El Bronx.

Lo dicho por Neftali: https://www.youtube.com/watch?v=wWy0RFxBu1I

Yomare emplaza a Fuerte: https://elnuevodiario.com.do/emplaza-presidente-prm-ny-poner-dia-lugar-y-hora-para-entregarle-pruebas-fraude-electoral/

Lo dicho por Yomare: https://www.youtube.com/watch?v=LEAL6HCRpbY

Lo dicho por el presidente de la JCE: https://www.youtube.com/watch?v=vBp8S_Vi8Ss

Escuchar: La TV en RD: https://www.youtube.com/watch?v=fN9kGC2gMvs

►Edificio consular RD en NY: En la antigua Grecia el filósofo Diógenes de Sinope se hizo famoso por el hecho de que apareció en una plaza de Atenas a plena luz del día portando una lámpara de aceite mientras decía que buscaba un hombre honesto, dejando ver cuán difícil era encontrarlo. Lo cierto es que, aunque existen y siempre han existido personas honestas, se sigue necesitando una linterna para encontrarlas. El presidente Luis Abinader debió utilizar dicha “lampara” entre tantos dominicanos serios, honestos y responsables que existen en la comunidad criolla en el exterior. El mandatario se propone adquirir un edificio en NYC para tener todas las oficinas gubernamentales en el mismo lugar (CONSULADO, TURISMO, ADUANAS, ONU, UASD, INDEX, INTRAN, INFOTED, Correo Dominicano, Comisionado Cultura, Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), JCE, Pro-Dominicana (antigua Cedopex) y otras instituciones. La misión de la ONU fue excluida por oposición del canciller ¿…? El presidente creó una comisión, pero el cónsul Eligio Jáquez se autoexcluyó, pero sí declaró que el Gobierno observa un edificio que reúne todas las condiciones, ubicado en la calle 53 con la Quinta avenida en Manhattan. Ronda los 22 ó 23 millones de dólares, que en menos de 10 años el gobierno habrá recuperado dicha inversión al dejar de pagar una millonada anualmente en alquiler en todas esas dependencias. Se economizará tiempo y dinero a los quisqueyanos, no teniendo que ir por aquí ni por allá en busca de tal o cual documento. Se llamará “Dominican Center”.

►Comisión para la compra del inmueble: Mediante el recién decreto 433-21 se creó la comisión de prestantes, incuestionables y reconocidos dominicanos (full de moral y principios éticos) para hacer todas las gestiones legales y adquirir el edificio consular. La encabeza el doctor Rafael Lantigua; el congresista Adriano Espaillat; el ex presidente de la Asociación de Supermercados (NSA), Rodolfo Fuertes Corona (Rudy), primo del presidente Abinader Corona; Rafael Agustín Taveras; Bernardo de Peña Arias y Ángel García Berroa. El canciller quedó autorizado a hacer la compra a través de su Comité de Compras y Contrataciones. Otros considerando del decreto: El local que aloja actualmente el Consulado de RD en NY tiene una renta mensual de $58,269.67, costo que se mantendrá hasta que expire dicho contrato (septiembre 2024) y el Estado habrá pagado aproximadamente US$20 millones de dólares. RD posee actualmente 3 edificios en el exterior. En Washington DC, Alemania y España. En el 1991 le propusieron la venta al presidente Balaguer por menos de US$10 millones del edificio No.1 de Times Square (calle 42 con Séptima avenida en Manhattan, donde estaba el consulado en el 11 piso). Todo estaba “ready” para su compra, pero el plan fue abortado por celos políticos por altos funcionarios enquistados en el Palacio Nacional. Al Presidente Salvador Jorge Blanco le propusieron la venta del edificio donde estaba el Consulado en la calle 60 por 2.6 millones. A Leonel Fernández le hicieron igual propuesta para la compra de otro edificio en el East Side, pero ambos ex presidentes rechazaron la idea. Hoy en día la plusvalía ascendería a veintenas de millones de dólares a favor del Estado dominicano. ¡Uff!

►Espaillat beneficiando sus constituyentes: El congresista dominicano Adriano Espaillat se mantiene trabajando 24/7 para beneficiar en lo máximo a los residentes de su distrito 13, donde residen miles en los vecindarios de Inwood, Washington Heights, Hamilton Heights, Este de Harlem, Central Harlem y Noroeste de El Bronx. Solo en el presente mes de julio ha logrado 2.8 millones de dólares para ayudar y apoyar la recuperación de pequeñas empresas. Asimismo, US$11.5 millones para financiar proyectos comunitarios que reducirían el hambre, protegiendo la salud y capacitar a una nueva generación de trabajadores de tecnología e infraestructura en “comunidades sub atendidas”. También, junto al congresista Ritchie Torres (D-15), presentó la inclusión en el proyecto de ley de apropiaciones de Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, y Agencias Relacionadas (T-HUD) para el año fiscal 2022, que reduce las restricciones sobre los fondos de reserva de la agencia de vivienda pública (PHA) y permite que se utilicen para vales adicionales de elección de vivienda de Sección 8, dando lugar a que el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de NYC (HPD) emita aproximadamente 1,500 vales adicionales de apartamentos de Sección 8. ¡Uff! Un ciudadano proclamó en el Alto Manhattan “Por Espaillat miles de familias se benefician con vivienda, educación, salud, transporte, así como los pequeños negocios, estudiantes y los que necesitan resolver problemas de inmigracion. Otro contestó: “Adriano por muchos años más” ¡Wepa!

►Vientos que no tumban coco: En las elecciones para el Concejo Municipal por el distrito 10 (Alto Manhattan) nadie le despinta el triunfo a la demócrata Carmen de la Rosa, que, por su fructífera labor a través de los años en beneficio de los residentes de Washington Heights e Inwood, ganará 10 a 1 la posición de concejal el próximo 3 de noviembre, expresan analistas dominicanos en el Alto Manhattan. Le disputará el candidato republicano y dominicano Edwin de la Cruz. Ambos son de la tierra de Montecristi. De la Cruz se auto identifica como un ciudadano común, con buenas intenciones para lograr soluciones que ayuden a organizar la comunidad y someter proyectos para la solución de los problemas sociales y económicos de los ciudadanos que sufren la desorganización que impera en el distrito, diiice. Un opinólogo en la calle Dyckman vociferó: “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones” ¡Ay, ay, ay! Y un ciudadano en Broadway se preguntó: ¿Y dónde está su trabajo comunitario, social, y político? Un transeúnte cantó: “Ah Yo No Se, No”. Escuchar = https://www.youtube.com/watch?v=Mk3MEWpxqMg

►Quien comienza mal termina mal: Así indica el refrán pueblerino y se expresaban cerca de 10 comensales en un concurrido restaurant en El Bronx, donde acudí almorzar la semana pasada. Se referían, los contertulios a mi amigo Oswald Feliz, concejal por el distrito 15 en el mismo condado. Diiicen que llegó al Concejo Municipal por el esfuerzo del congresista Adriano Espaillat, que personalmente se lo subió al hombro, de lo contrario no gana. Lo catalogaron de simple abogado de vivienda que, en la mayoría de los casos que defendió inquilinos, los desalojaban. Que por dedicarse a sus funciones como nuevo concejal ya comienza a descuidar muchos de los que trabajaron con él, los cuales no están dispuestos a hacerlo de nuevo para las elecciones generales del próximo 3 de noviembre. Asimismo, destacando que Oswald podría ser concejal de un solo término y esperan que no empañe la buena imagen y bien ganado liderazgo de su padrino. ¡Ay!

►Comisionada Cultura NY trata mal a periodistas: Una fuente relacionada con la Comisionada de Cultura en NYC, Lourdes Batista, pidiendo reserva de su identidad, nos informó que ella trató mal a los colegas del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) el pasado viernes, cuando celebraban en el salón “Andrés Francisco Requena”, en el segundo piso, una reunión ampliada para escoger la comisión electoral con miras a las próximas elecciones del gremio periodístico a celebrarse el próximo 27 de agosto. Le apagaron el aire acondicionado, con un calor insoportable en la ciudad. Algunos estuvieron a punto de marearse, teniendo que abandonar momentáneamente la reunión. ¿Por qué lo hicieron? se preguntaron varios de los comunicadores sin recibir respuesta. Dicha comisión estará presidida por Darío Abreu e integrada por Ambiorix Hernández, Raúl Alcántara y Rafael Suero. Participaron cerca de 30 comunicadores. ¡Ah! Los hombres de la prensa afirmaron que no le solicitarán más el local a la actual Comisionada. ¡Uff!

►Un valor dominicano en NY: El dominicano Henry Garrido, actual Director Ejecutivo del sindicato DC-37, considerado el más grande en NYC, con 125,000 miembros activo y casi 50,000 jubilados, se ha centrado en fomentar una mayor participación de los miembros y fortalecer la unión. Sus miembros laboran en agencias de la alcaldía, escuelas públicas, bibliotecas, instituciones culturales, Health and Hospitals Corporation, Metropolitan, Transportation Authority, School Construction Authority, servicios médicos de emergencia, Triborough Bridge and Tunnel Authority, y Unified Court System de NY. Garrido, siempre identificándose como dominicano, es fideicomisario de la Junta de Inversión en la Fuerza Laboral de la ciudad, que asesora al alcalde sobre empleos y desarrollo económico, y es miembro de la junta del Sistema de Jubilación de Empleados de NYC (NYCERS). Es el primer latino en encabezar el DC 37 desde que se formó en 1944. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Garrido, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Muchos inmigrantes naturalizados desconocen que la ciudadanía puede ser revocada, y si sucede están sujetos a la deportación. Motivos para quitarla: Haber mentido durante el proceso de naturalización o si se adquirió de forma ilegal. Por alta traición, si ocupa un puesto político en un país extranjero y afirma explícitamente que su lealtad está con dicha nación. Solicitar ciudadanía a otro país. Negarse a testificar ante el Congreso. El proceso de desnaturalización comienza con una denuncia formal contra el acusado, y el acusado tendrá 60 días para responder. Ocurre en una Corte Federal. Los menores a los que se les concede la ciudadanía según la situación migratoria de sus padres, también pueden perder la ciudadanía después de que se desnaturaliza a uno de ellos. El Gobierno emprende una demanda solo cuando puede demostrar de forma contundente y con evidencia sólida que el acusado cumple con los criterios de desnaturalización.

►Cultura general: El origen del merengue dominicano “El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo” = https://www.youtube.com/watch?v=gCGf8koogWU (viral en la década de los 70, cuando Balaguer era presidente) lo compusieron Johnny Ventura y Mundito Espinal, ambos vinculados con arraigo al activismo político, trayectoria de lucha y resistencia, cuando escucharon a José Francisco Peña Gómez proclamar en el programa “Tribuna Democrática” sobre las advertencia al “doctor” de las 10 razones que le impedirían deportar al líder del PRD, Juan Bosch. Al concluir su discurso, Peña Gómez sentenciaba: “De modo, doctor Balaguer, el tabaco es fuerte, pero tendrá que fumárselo”, y la chispa se encendía en la cabeza de Ventura y Espinal, dando pie a la composición, usada en ese entonces por el pueblo como protesta contra el régimen balaguerista.

►Salud: La miel de abeja es mejor que los antibióticos para tratar la tos. Entre sus propiedades figura como un potencial antibacteriano e hidratante. Fuente natural de antioxidantes. Contiene proteínas. Favorece la digestión. Tratamiento de heridas y quemaduras. Alivia el dolor de garganta. Y refuerza el sistema inmunológico, entre otras cosas.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 18: Compra del dólar 56.34 y venta 57.48; Compra euro 67.18 y venta 69.97

►Precios de los combustibles. Gasolina Premium a $256.20 y Regular a $239.30. Gasoil Optimo a$206.40 y el Regular a $184.90. Gas licuado a $127.10 y el Gas Natural $28.97 el metro cúbico.

►Nuestro idioma: Apátrida = Que carece de nacionalidad legal.

►Cita histórica: La ambición hace desaparecer la prudencia y mata la decencia. (Francisco de Quevedo, escritor español).

►Truco: Cómo quitar el chicle de la ropa con vinagre caliente. Calienta un vaso con vinagre hasta que esté a punto de hervir, en ese momento viértelo encima del chicle y ayúdate con un cepillo de dientes para frotar con suavidad en los alrededores de modo que este se vaya desprendiendo.

►Curiosidad: Las alas del colibrí se mueven alrededor de 60 veces por segundo. Tiene el cerebro más grande en el mundo de las aves en proporción a su tamaño corporal. El latido de su corazón puede alcanzar un máximo de alrededor de 1200 latidos por minuto. La mayoría no viven más allá de su primer año, y otros duran hasta 4 años. La vida de un colibrí en cautiverio es de 15 a 17 años.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a [email protected] o llamar al 917-858-3660

Por RAMON MERCEDES