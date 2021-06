PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Primarias demócratas agresivas en NYC: La lucha es casi a muerte durante las primarias demócratas en NYC. ¿Por qué? Porque quien salga victorioso es el candidato oficial del partido y seguro ganador de la posición a la que aspira (Alcalde, Presidencia de Condado, Contralor, Defensor del Pueblo, Fiscalía de Manhattan y al Concejo Municipal). Veamos: El total de votantes registrados en la Gran Manzana 2021 asciende a 4,992,792. De esa cantidad el Partido Demócrata mantiene activo 3,376,341, el Republicano 501,848 y el resto de 1,114,603 están distribuidos en partidos pequeños y no se reinscribieron. En los cinco condados de la Gran Manzana los demócratas superan los republicanos por mucho, y por eso la lucha se centra entre demócratas, como los gladiadores en los coliseos de la antigüedad. El propio congresista Adriano Espaillat, valorado político y con visión, advirtió que las primarias demócratas de este 22 de junio serán una lucha sin cuartel de su comunidad para asegurar escaños en el Concejo Municipal en diferentes distritos de Manhattan y El Bronx.

►A votar desde ya: El pasado sábado comenzó la votación anticipada para las elecciones municipales de la ciudad de NY. Cualquier persona registrada puede votar por adelantado. Desde este sábado 12 de junio y hasta el próximo domingo 20, los neoyorquinos pueden ir a emitir su voto antes del día oficial de los comicios, que será el martes 22, para escoger los cargos más importantes del Gobierno Municipal. La Junta Electoral NYC informa que los centros de votación para sufragar por adelantado pueden ser diferentes al sitio donde usualmente vota. Para verificar el centro que le corresponde, visite esta página. Ver: https://findmypollsite.vote.nyc/

►¿Qué cosa eh?: Hay más de 50 candidatos dominicanos aspirando a diferentes posiciones en los 5 condados. Hay muchos de ellos, principalmente en el Alto Manhattan y El Bronx (Distritos 14, 10 y 7) que, si un periodista publica a determinado contrincante una información, ponen “bembitas y chembitas” y marcan distancia con el reportero, pero no envían nota de prensa, ni convocan para declarar. Hay algunos que son hasta prepotentes y engreídos, creyéndose que es la comunidad que tiene compromisos con ellos ¡Uff! “Problemas de ellos, vociferó un comunicador en la avenida Saint Nicholas, y otro le respondió “hasta en eso quieren narigonear a uno, porque en meses pasados un comunicador le publicó una nota a la demócrata Nayma Silver, entrevistada en plena calle, y el periodista fue cuestionado en el sentido de ‘por qué le hizo esa nota a ella’. ¿Qué cosa eh? Una señora transeúnte expresó “que gane el mejor”. ¡Ah!: se ha vuelto viral entre los criollos del Alto Manhattan este video, expresando “recojan la maleta, que no hay segunda vuelta” ¡Ay, ay, ay! Ver: https://www.youtube.com/watch?v=JHrbAbeSMag

►¿Contubernio entre la presente y pasada JCE?: El ex director de la JCE en NY, Rafael González, denuncia contubernio entre el actual presidente del organismo electoral, Román Jáquez, y el pasado presidente Julio César Castaños Guzmán sobre el desfalco de Gilberto Cruz Herasme, según declarara a la prensa. Ver: https://elfarolatino.com/rafael-gonzalez-rompe-el-silencio-denuncia-contubernio-de-jaquez-liranzo-y-castanos-guzman-con-desfalco-de-cruz-herasme-en-jce-en-ny/ Diiice que “este nuevo pleno encabezado por Jáquez tiene todos los documentos a manos de las irregularidades que se llevaron a cabo por el antiguo director del Voto Dominicano en el Exterior, Cruz Herasme, apoyado por su secretaria Matilde Howley, quien tapaba los trapos sucios”, concluye. Por otra parte, el rum rum se mantiene en EE. UU. de que la actual JCE se ha hecho de la vista gorda del fraude electoral denunciado por el postulado candidato a diputado por la circunscripción 1-EUA, Yomare Polanco. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=GXabghCv7_I Un ciudadano vociferó en el Alto Manhattan “la JCE no tiene credibilidad por no resolver ese gran fraude electoral”, una puñalada a la democracia RD. Otro contestó “Polanco ha tratado de que se haga justicia, recordando a Montesquieu: “Una injusticia hecha a uno es una amenaza dirigida a todos (1689-1755). Luego esa misma proclama ratificada por Martin Luther King: “Una injusticia en cualquier parte, es siempre una amenaza a la justicia de cualquier lugar”. Una señora transeúnte se preguntó ¿Otro fraude en el futuro? ¡Huumm!

►Se tiran a muertos: Observadores políticos criollos en NYC debatieron el pasado fin de semana sobre las quejas constantes que expresan los trabajadores dominicanos con determinados políticos criollos en este proceso electoral, en el sentido que no les corresponden $$$, trabajando como burro y ellos teniendo lo suficiente $$$. Veamos, diiicen: La Junta de Financiamiento de Campañas de NYC (CFB) presentó en su último informe (No.9) del 11 de este mes, el balance Ver: https://www.nyccfb.info/VSApps/WebForm_Finance_Summary.aspx?as_election_cycle=2021. Entérate NY solo presentará el de los dominicanos por los tres Distritos donde hay más quisqueyanos aspirando. En el Distrito 14: A Pierina Sánchez le quedaban hasta el pasado viernes $78,554 dólares. Adolfo Abreu $106,002. Yudelka Tapia $69,437. Fernando Aquino $23,078. Haile Rivera $162,755; y a Sócrates Solano $39,051. En el Distrito 10: A Ángela Fernández $84,958. Carmen de la Rosa $47,642. Josué Pérez $38,188. Y Tirso Piña $6,718. En el Distrito 7: A Luis Tejada $93,661. Shaun Abreu $37,981. Corey Ortega $25,754. Raymond Sánchez $126,397. Carmen Quiñonez $88,538. Y Miguel Estrella $951. Solo faltan 11 días para gastar lo que hay en balance.

►Bien fugado: Analistas y opinólogos criollos en NYC debatieron sobre el apresamiento de Cristian Mejía, de 25 años, en Mata Palacio, Hato Mayor, la semana pasada. Fue golpeado, amarrado como un andullo y entregado a las autoridades porque se robó 8 piñas. En su rostro de manifiesta el hambre, miseria y pobreza. Trancado rompió el candado de la celda y se fugó. Bien fugado, diiicen los todológos. Ver: https://elnuevodiario.com.do/escapa-de-cuartel-policial-joven-apresado-por-sustraer-pinas-en-finca-de-hato-mayor/ Sin embargo, hay “ladrones de cuello blanco”, con traje y corbata no son denunciados, piqueteados ni despreciados y que, en cambio, son tratados con todo el respeto y honor. Qué contradictoria es la vida, mientras roba para saciar el hambre es golpeado y apresado como un ladrón peligroso, mientras los que roban cientos de millones de pesos y dólares a las instituciones públicas y privadas, son exaltados, que con esos $$$ se construirían hospitales, carreteras, caminos vecinales, canales de riesgo, viviendas, compras de medicinas, escuelas, guagua para el transporte, entre otras necesidades. A estas personas en los pueblos los tratan como “Don” y “Señor”. Lo mal hecho está mal hecho y “la justicia es ciega” lo que no quieren interpretar los “probos, honestos y la moralista” multitud que ejecutó su apresamiento y maltrató su compueblano. Para ellos la justicia solo ve de un solo ojo. ¿Qué ironía? ¡Uff!

►Reunión del PRM-NY: El pasado jueves el presidente de la seccional del PRM-NY, Neftalí Fuerte, convocó a una reunión en el local del partido en El Bronx, nos informó una fuente a lo interno de la organización. Todos se apresuraron en asistir, comenzando por los presidentes regionales, porque tenían la esperanza de que los nombramientos habían llegado. Pero que va, Fuerte solo atinaba decir, “los nombramientos vienen por ahí”, “ya vienen pronto”, “no se desesperen”, y bla, bla, bla, diiicen algunos “compañeros. Dirigentes y militantes salieron decepcionados de la dicha reunión diciendo maldiciones y comentando “Fuerte es ABM = Allante, Bulto, y Movimiento, porque él y su esposa ya están nombrados con altos cargos. ¡Wepa!

►Un valor dominicano en NY: Robert Mercedes, educador dominicano, consagrado a su profesión para bien de sus connacionales y la sociedad en general, tiene décadas residiendo en NYC. Actualmente es presidente de la Asociación Dominico-Americana de Supervisores y Administradores Escolares (ADASA), y director de la escuela intermedia Ms-390, ubicada en el 1930 de la avenida Andrews, entre la calle 179 y la avenida Burnside, en El Bronx, con 540 estudiantes matriculados. El 85% de estudiantes son hispanos, en su mayoría quisqueyano; 13% afroamericanos; 1% blancos; y el resto de otras etnias. En el 1999 la escuela estaba entre las más peligrosa de la ciudad por los serios incidentes que sucedían. Después que está bajo la dirección del criollo, al implementar la enseñanza a través de la tecnología e implementar el liderazgo estudiantil y convertirlo en líderes en la comunidad, es considerada entre una de las más valorada en todo el Estado. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Robert, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Consulte la información más reciente del Departamento de Estado antes de hacer cualquier plan de viaje internacional desde EE. UU. Más informes en www.travel.state.gov

►Cultura general: La estatua más alta del mundo es un monumento de Sardar Vallabhbhal, un líder por la independencia de la India. Mide 182 metros y está compuesta por 1,850 toneladas métricas de bronce. Fue hecha por Ram Vanji Satur de 93 años, quien ha construido más de 8 mil esculturas en las últimas 7 décadas.

►Salud: La Soja contiene los 9 aminoácidos esenciales para el organismo. Es fuente de proteína vegetal, fibra, vitaminas, minerales y grasas poliinsaturadas. Ayuda a reducir los niveles de colesterol y el riesgo de padecer una cardiopatía. Es un buen antioxidante e hidratante para la piel. Auxilia en la prevención y control de la diabetes. Es un gran sustituto de la carne y leche en dietas veganas gracias a sus altos niveles de proteína.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 13: Compra del dólar 56.33 y venta 57.46; Compra euro 67.36 y venta 71.26

►Gobierno congela los precios esta semana. Gasolina Premium 252.20 y Regular 239.30 …Gasoil Premium 202.40 y Regular 184.90…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 127.10… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Paroxismo = Grado de mayor exaltación de un sentimiento, un estado de ánimo o una sensación.

►Cita histórica: “Fuerte es el peso de la propia conciencia. Mi conciencia tiene para mí más peso que la opinión de todo el mundo”. (Cicerón, estadista, abogado, erudito, filósofo y académico romano).

►Truco: Mientras asa el pollo, coloque un ladrillo encima de la carne para aplanarlo en la parrilla. Para asegurar un ambiente de cocción higiénico, envuelva el ladrillo en papel de aluminio antes de colocarlo sobre el pollo. El ladrillo presionará el pollo uniformemente en la parrilla sin romper la carne, asegurando una cocción uniforme y un sabroso trozo de pollo.

►Curiosidad: La mancha de café es una de las peores y difícil de sacar. Un buen secreto es mezclar por partes iguales agua, alcohol y vinagre, y luego aplicar dicha mezcla sobre el área afectada antes de enjuagarla con normalidad. Y si la ropa es blanca o de lana, lo mejor es diluir una yema de huevo en agua y frotar con ella la mancha, y a continuación aclarar con abundante agua.

Por RAMON MERCEDES