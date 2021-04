PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►El PRM-NY se reunió: El pasado sábado se produjo una gran reunión entre perremeístas de NY. Asistió Wellington Arnaud, director del INAPA y su madre, la viuda Arnaud, porque a la seccional del PRM-NY le pusieron el nombre de Winston Arnaud. Asistieron decenas de compañeros. La seccional del PRD también tiene el mismo nombre ¿A los tribunales? Wellington, en su discurso de agradecimiento, dijo entre otras cosas: “se ha ido avanzando, aunque hay muchos compromisos que honrar en el Gobierno. Los compañeros tienen que esperar, porque la organización solo tiene 8 meses en el poder”. El 90% de los presentes arrugó su cara y el cuchicheo al oído no se hizo esperar en señal de rebeldía. ¡Uff! Por su parte, Neftali Fuerte presidente del partido en los “nuevayores” manifestó que seguía teniendo la esperanza en los nombramientos e iría en esta semana a RD en busca de ellos (van 9 viajes y solo ha conseguido su nombramiento, de su esposa y la cúpula de la entidad). Los compañeros que representan el movimiento de la base que reclama posiciones para los suyos, se hicieron representar por una comisión y querían decir algo, pero la cúpula del partido lo prohibió, torpedeándolos como siempre, nos informó una acreditada fuente de la entidad. ¡Uff! ¿Y la reelección, la hará el grupito de nombrados? dijo un compañero. ¡Ay, ay, ay!

►Abinader nombra en NY: El presidente Luis Abinader nombró con el decreto No. 227-21 la semana pasada al profesional, valioso trabajador y hombre de bien ante la comunidad, al ex presidente del PRM-NY, Luis Emilio Ducasse, como Gestor Comercial y Cultural del Centro de Exportaciones e Importaciones de la RD, con asiento en NY. Debió ser nombrado desde agosto pasado, diiicen muchos compañeros, al igual que otros robles del partido con las mismas condiciones que Ducasse, entre ellos Jairo Guerra, David William, Argentina Macario, Marianela Benzan, Juanita Martínez, William Aquino, Felipe Mercedes, Domingo Peña, Rafael -Luly- Cabrera, y Pedro Julio Escobor, entre otros. ¡Ah! el recién fenecido y recordado compañero del partido, Rafael Mendoza, llegó a confesar a Entérate NY que debía renunciar a la ciudadanía o residencia de USA para un “empleíto”. ¡Uff! Hay muchísimas posiciones que ningún compañero debe renunciar a dichos privilegios, pero no hay voluntad política, diiicen.

►La silla de alfileres: Observadores criollos en los “nuevayores” diiicen que por la silla de alfileres en la RD ya casi comienza la lucha públicamente. Ramón Alburquerque sostiene que la carta de Luis Abinader al presidente del PRM, Ignacio Paliza, para que desautorice la reelección, es un teatro, agregando que podría aspirar a la Presidencia de la república. José Leonel Cabrera (Neney) ministro de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), responde a Alburquerque diciendo que “el único candidato a la Presidencia de la República por el PRM será Abinader”. Asimismo, una creíble fuente política en la RD nos precisó que un legislador, con todo el dinero del mundo, está armando su proyecto presidencial, y por eso no tiene tiempo de devolver mensajes, contestar WhatsApp ni llamadas, porque tiene unos asesores europeos 24/7 que les están preparando el proyecto presidencial 2024 en “incubadora”. Vuelta al globo, dijo un “compañitriota”. ¡Huumm!

►Comisión senadores RD viene a NY: “Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis) exhorta a la comunidad quisqueyana en esta ciudad a participar del encuentro abierto con la comisión de senadores que vendrá desde RD. El mismo será el próximo sábado 1 de mayo en el local “Salsa con Fuego”, ubicado en el 2297 de la avenida Cedar en El Bronx, casi esquina Fordham Road, a partir de las 12:00 del mediodía. Los criollos deben acudir con planteamientos enfocados en busca de soluciones a los problemas que afectan nuestros connacionales en el exterior”. El senador Carlos Gómez, presidente de la Comisión Permanente de Dominicanos Residentes en el Exterior, sostiene que la visita tiene como objetivo crear o modificar algunas leyes en favor de la colectividad dominicana, y por eso quieren escuchar las diferentes problemáticas que afectan la comunidad, asegura el legislador.

►Organizaciones RD en NY deben promover: Opinólogos y sabiólogos dominicanos en el Alto Manhattan sostienen que las organizaciones políticas y comunitarias criollas en la Gran Manzana deberían tomarse el anuncio de la ciudad de NY en serio, como si fuera una campaña presidencial en la RD (bla, bla, bla) y promover entre sus connacionales que las personas de más de 16 años ahora pueden vacunarse contra el Covid-19 sin tener que sacar una cita previa, como aseguró el alcalde Bill de Blasio. Actualmente en NYC hay 32,344 fallecidos y 904,339 contagiados. Un ciudadano en Queens vociferó: “Ahora los eruditos, científicos, analistas, visionarios, catedráticos y dirigentes que les “pre-o-cu-pan” los problemas que aquejan los dominicanos, estarán como Balaguer (ciego, sordo y mudo)” ¡Se oye o no se oye! ¡Ay, ay, ay!

►Un solo y permanente análisis en NY: La polémica desatada la semana pasada entre los productores de programas de TV Julito Hazim y Marino Zapete ha dado origen que entre diferentes sectores dominicanos en NYC se haya desatado un solo y permanente análisis del encontronazo. El lector que saque sus conclusiones, diiicen opinólogos y sabiólogos.

►El pleito está “casao”: El pleito entre el Gobierno y el PLD está “casao” por el despido de los peledeistas de la administración pública. Inclusive, la bancada peledeista en la Cámara de Diputados amenazó con declarase en rebeldía si no se paga las prestaciones. El pasado martes el Tribunal Superior Administrativo (TSA) dejó en estado de fallo el validar por sentencia la resolución 142-2020, que declaró lesiva la resolución 136-2020 bajo la cual se ingresó a 57 diplomáticos a la carrera diplomática y consular, solo 3 días antes del cambio de mando. Se enfrentaron los abogados de MAP y MIREX contra los defensores de los despedidos, entre ellos Esquea Guerrero, Tamayo Tejada, Marino Beriguete y Elic Fernández. Es la sexta audiencia en los últimos 9 meses. La Corte, compuesta por 5 jueces, concedió un plazo de 15 días a las partes para sus conclusiones y luego fijará fecha para la lectura de la sentencia, que sin lugar a dudas definirá este novedoso tema y sentará jurisprudencia en la Materia. El caso ha despertado interés en NY porque algunos de los afectados son de los “nuevayores”, entre ellos Emiliano Pérez y Luis Lithgow. En otros países Hugo Guiliani Cury, Alexander de la Rosa, Víctor Grimaldi, 2 hermanos de Francisco Domínguez Brito (José Luís y Elsa María), entre otros tantos.

►Dos lecturas recomendadas: Hace apenas días fueron publicados dos artículos por versados, respetados y enjundiosos articulistas dominicanos. (Nelson Encarnación y Rolando Robles). Sus lecturas son recomendadas. 1) Encarnación plantea: La llamada sociedad civil quiere estar lo más lejos posible de los políticos, de quienes no disimula su aborrecimiento como si estos formaran parte de asociaciones delictivas cuya vocación es el asalto a los fondos públicos. Abominan de la actividad política porque esta ha sido permeada por el tigueraje, la parte más abyecta de la República, de la que hay que cuidarse para no contaminarse de algún virus transmisible”. Ver: https://www.elcaribe.com.do/opiniones/aborrecen-a-los-politicos-pero-los-usan/ 2) Robles plantea: Desde hace más de 6 meses hemos insistido en recurrir al “referendo” para establecer una respuesta democrática al asunto éste de las tres causales que permitirían el aborto de forma legal. Ver: https://almomento.net/opinion-todos-temen-al-referendo-por-que-sera/

►La JCE en la mirilla: Políticos, profesionales, comunitarios, periodistas y ciudadanos comunes en NY, Nueva Jersey, Pensilvania, y Washington, entre otros estados de la circunscripción 1, están esperando de la JCE sobre las dos suspensiones (120 días) de varios funcionarios en USA del organismo electoral. Ya debieron hablar, pero parece ser quieren seguir jugando al tiempo, diiicen algunos observadores en Brooklyn. En los últimos días han salido a relucir nuevos ingredientes sobre el escándalo que se ha desatado después del proceso electoral. ¡Uff! Ver: William Metivier Heredia y OPREE de Panamá reportaron gastos por US$21,721.30 aunque las elecciones fueron canceladas. Ver: https://elfarolatino.com/william-metivier-heredia-y-opree-de-panama-reportaron-gastos-por-us21721-30-aunque-las-elecciones-fueron-canceladas/ JCE de Puerto Rico y Wendilissa Pérez Díaz no reportaron cómo gastaron US$97,401.77 Ver: https://elfarolatino.com/jce-de-puerto-rico-y-wendilissa-perez-diaz-no-reportaron-como-gastaron-us97401-77/ Se intensifica escándalo JCE, encargado OPREE de Orlando dice no manejó cuenta con US$77,605.07 Ver: https://elfarolatino.com/se-complica-caso-de-jce-encargo-opree-de-orlando-afirma-no-recibio-us77605-07-para-cubrir-elecciones/ Arturo Reyes se niega a decir a quien devolvió casi $85,000 que sobraron en JCE de Boston

Ver: https://elfarolatino.com/arturo-reyes-se-niega-a-decir-a-quien-devolvio-casi-85000-que-sobraron-en-jce-de-boston/ Yomare Polanco reitera acusaciones contra supuesta mafia electoral y financiera de la JCE en EE. UU. Ver: https://elnacional.com.do/yomare-polanco-reitera-acusaciones-contra-supuesta-mafia-electoral-y-financiera-de-la-jce-en-eeuu/ En capilla ardiente está la “Junta”, vociferó un ciudadano en el Alto Manhattan.

►¿Dinamizando el PLD?: Observadores políticos dominicanos en NYC sostienen que el PLD ha optado por aumentar significativamente los miembros del Comité Central (CC) en el exterior. Antes del recién finalizado Congreso, solo en NYC había 9 miembros. Después se aumentó a 18 porque los presidentes de los condados subieron estatutariamente al CC, pero por cuota del Comité Político (CP) (el dedo) subieron a Gregorio Malena, a Miguel Suriel el pupilo de Eduardo Selman, y Joel Martínez. Carlos Collado fue escogido a nivel nacional en el pasado Congreso. Faltan 8 nuevos por escoger, debido a que se determinó que por cada 25 mil votantes tiene que haber un miembro del CC. De los nuevos se elegirán 4 en El Bronx, 2 en Manhattan, 1 en Queens, y 1 en Brooklyn. Unos “peledeces” rezagados coincidieron en manifestar ¿y las direcciones locales cuando las cambiarán? ¿Y será verdad que van a trabajar? Preguntan otros, porque la mística de trabajo se le olvidó estando en el gobierno. ¡Huumm!

►Un valor dominicano en NY: Eduardo Luna, reside en NY desde hace años. Se identifica como quisqueyano y promueve la dominicanidad. Sigue cosechando éxitos en los EE. UU. y otros países del mundo, ahora con la producción de la serie “Apartamento 809”, que relata la historia de un inmigrante criollo que se radica en la Gran manzana con la intención de encontrar su padre, al que no ve desde que tenía 6 años de edad. La serie se estrenó el 18 de marzo por DA TV YouTube y Vimeo on Demand con un gran respaldo de los cinéfilos. Luna ha sido uno de los principales exponentes del cine más grande de la RD en la diáspora y el mundo, a sus 26 años de edad ha hecho más de 20 producciones cinematográficas, algunas nominadas y seleccionadas en festivales internacionales como Tribeca Film Festival en NY, Cannes, Toronto Film Festival, London Film Festival y Chicago Film Festival, entre otros. Asimismo, cadenas como HBO, Prime Vídeo, Vimeo y Netflix han adquirido sus producciones. “Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Luna, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Si pierde su trabajo, el Gobierno de EE. UU. ofrece diversos programas y beneficios que lo ayudarán. Ver: https://www.careeronestop.org/default.aspx?lang=es

►Cultura general: Para repeler moscas, mosquitos y no tener que poner químicos agresivos en su piel hay una receta sencilla. Ingredientes: 1 litro de agua y 7 onzas de manzanilla fresca. Preparación: Hervir el agua y echar las yerbas para dejarla hervir bien hasta que se consuma, luego poner la loción en un frasco con tapa y guardar en lugar fresco o en la puerta de la nevera. Ponerse en la piel porque su olor es desagradable para los insectos. La manzanilla tiene propiedades antisépticas y desinflama la piel. La loción no puede durar más de 8 días, porque pierde su eficacia.

►Salud: Mantener el sistema inmune alto es una buena posibilidad de evitar el flu. La vitamina C es una buena opción, igualmente tomar bastante líquidos, y algunas frutas como naranjas, fresas, kiwi o blueberry.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 25: Compra del dólar 56.27 y venta 57.47; Compra euro 66.32 y venta 70.37

►Gasolina Premium 248.10 y Regular 233.50…Gasoil Premium 197.50 y Regular 181.60…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 128.10… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Avezado(a) = Que está acostumbrado a hacer una cosa; en especial cuando la realiza con habilidad.

►Cita histórica: “La queja, crítica, celos, envidia y la mentira, son las 5 formas más comunes de resistencia a la realidad.” (Renny Yagosesky, escritor motivacional y psicólogo venezolano).

►Truco: Como hacer un aire acondicionado económico en su vehículo en fracciones de minutos. Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=aD716sO2VtA

►Curiosidad: El elefante duerme de 2 a 4 horas al día y lo hace de pie, pueden pasar algunos días sin dormir. Muestran pena cuando un miembro de la familia muere e incluso a veces entierran o los cubren con hojas. Son capaces de diferenciar el sexo, etnia y edad de las personas a través de la voz. Pueden detectar la lluvia a unos 250 kilómetros de distancia. Les tienen miedo a las abejas porque temen que les piquen en sus trompas, con la cual puede levantar hasta 270 kilos y almacenar cerca de 15 litros de agua. Es el único animal que posee 4 rodillas y no puede saltar.

Por RAMON MERCEDES