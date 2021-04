PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Canta al enfrentamiento Pacheco-Botello: El cantautor dominicano residente en NJ Darío Gómez, se ha caracterizado por su capacidad de hacer composiciones musicales y enfocar situaciones que se presentan en RD o en NYC entre sus connacionales, las cuales son escuchadas a través de las redes por doquier en la Gran Manzana por los criollos. Su última composición trata sobre el enfrentamiento en la Cámara de Diputados, entre Alfredo Pacheco (PRM) y Pedro Botello (PRSC). Enfrentamiento: https://www.youtube.com/watch?v=U7Fjj9xNtms ¡Uff! Canción: https://www.youtube.com/watch?v=CDv4Zw3uzBw

►Saludan iniciativa congresista-USA y senador RD: Analistas, opinólogos, sabiólogos y todólogos dominicanos en el Alto Manhattan debatieron sobre la iniciativa del primer y único congresista dominicano en EUA, Adriano Espaillat, y el senador por Moca y presidente de la Comisión Permanente de Dominicanos Residentes en el Exterior en la Cámara Alta, Carlos Gómez, un hijo de la comunidad quisqueyana en la Gran Manzana. Ellos, preocupados por el bienestar de su comunidad en el exterior, desarrollarán en las próximas semanas contactos con sus connacionales en la urbe para establecer en RD contactos más directos con las autoridades, y haya un mayor acercamiento, para tratar en conjunto y buscar soluciones a los principales problemas que aquejan los criollos en el exterior, que son muchos. Saludamos y apoyamos, diiicen, la iniciativa de Espaillat y Gómez, un paso de avance para el bienestar de nuestras gentes en ultramar. Ver: http://todosobrenotdom.blogspot.com/2021/04/congresista-dominicano-en-eeuu-adriano.html

►Alarma entre dominicanos NYC: Ha causado alarma entre dominicanos residentes en NYC la reciente información en la prensa nacional dando cuenta que en el consulado de NY y otros se expiden pasaportes hasta 541 dólares y VIP a $566.00, asimismo que traducir la escritura de una página cuesta 70 dólares, según notificación de la propia Cancillería dominicana hecha al senador de la RD, Iván Lorenzo, quien dio a conocer los precios durante un periplo por varios estados de EE. UU. Recientemente, el propio Consulado dominicano en NY informó que del 24 de agosto al 31 diciembre 2020 en la sede se emitieron 24,435 pasaportes. Dicha cantidad calculada entonces a solo 135 dólares totalizó US$3,298,725 (equivalentes a RD$191,326,050), en solo cuatro meses. ¡Uff! Ver precios actuales: https://elnacional.com.do/senador-rd-presenta-en-ny-precio-de-hasta-566-dolares-por-un-pasaporte/

►Visión, inteligencia y democracia: Luego de esta y otras publicaciones en la prensa nacional dando cuenta de los altos precios por los servicios en los consulados de RD en EUA, el cónsul en NY, Eligio Jáquez, cuando compartía con decenas de periodistas durante la celebración de su día, una fiesta organizada por la prestigiosa empresa Cibao Meat Products, expresó su complacencia “en ocasión de la celebración del día del periodista, ese profesional avezado, dedicado y arriesgado que sale cada día a las calles a buscar la información y servirla de acuerdo a su inteligencia”. Agregó que “los que hemos sido hombres públicos, a veces quisiéramos siempre que se dijeran solo las cosas buenas, pero si la prensa solo se propone publicar las cosas buenas, estaría incumpliendo con su responsabilidad. Felicito a los periodistas en su día, que tienen el sagrado deber de llevar la información para que el pueblo se forje su opinión de los acontecimientos. Estamos en el consulado de NY brindando un servicio que puede mejorar con los días, y con la colaboración de los medios de comunicación también. Cuando dicen las cosas que no le agradan del servicio, lo que están es contribuyendo a que mejoremos, y eso es cumplir con un deber”. Un ciudadano vociferó en Queens: “Eso se llama una salida inteligente, tener visión y capacidad política revestida de democracia, demostrando que es un hombre de Estado”. Honor a quien honor merece y al César lo que es del César. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=4eKfjJOKgCQ

►A partir de este lunes: Se implementará un nuevo sistema en el Consulado NY. Los interesados en buscar cualquier documento o visitar la sede deberán hacer una cita online en www.consuladord-ny.net y luego hacer click en el botón que dice “hacer una cita en línea”, y ahí mismo podrán saber sobre su pasaporte y otros documentos. Ya lo saben los compañeros del PRM que iban en “trulla” a la sede a teorizar, buscar empleos, y a los ciudadanos que algunas veces iban acompañados con 2 hijos, la vecina, la prima y la comadre para requerir un servicio. Un ciudadano en Queens vociferó “Eligio se está preparando para la amnistía que el gobierno de EE. UU. dará a 11 millones de indocumentados, entre ellos decenas de miles de dominicanos residiendo en NY, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania” y necesita crear espacio. ¡Ay!

►Lucha titánica en FP-NY: Una fuente irrefutable a lo interno de la Fuerza del Pueblo (FP) en NY informó que se ve al doblar de la esquina una lucha titánica entre altos dirigentes de esa organización en la circunscripción 1, porque son muchos los que aspiran escalar a la Dirección Política (DP), pero soterrada y sigilosamente visitan de noche a los posibles miembros de la “Dirección Central” (DC), quienes escogerían a un solo miembro para la DP. Los potenciales candidatos son Flavio Holguín, Máximo Corcino, Carlos Feliz, Gregorio Morrobel, Ramón Santana y Dominico Cabral, entre otros. Sin embargo, las compañeras nos informan que también hay quienes apuestan al liderazgo emergente que representan dirigentes no tradicionales del viejo PLD, como son Indira Polanco, Geraldo Rosario e Iván Canals, entre otros, miembros del sector externo y quienes se distinguieron por su efectivo trabajo político en las pasadas elecciones en NY. El León ha dicho que todos los aspirantes deben participar buscando los votos con sus propias uñas, y que hay miembros del PTD -hoy FP- que tienen una cuota, pero no tienen la representatividad en la demarcación.

►Seccional PRM-NY: Una fuente a lo interno del PRM-NY (pidiendo reserva de su identidad), nos afirmó que la noche del pasado viernes la dirigencia perremeísta se reunió en su local para tratar 2 puntos. Primero: Poner el nombre de Winston Arnaud a la filial. Actualmente está sin nombre y es oportuno señalar que ya la seccional del PRD se llama Winston Arnaud. Pero como el PRD está inoperante, como el agua (igual a incoloro, inodoro e insípido), alguna cosa quiere hacer. Ni huele ni hiede, vociferó un ciudadano en Brooklyn. ¿Se convertiría la doble denominación en un asunto legal? ¡Huumm!

►Un fallecimiento lamentable: Rafael Mendoza, profesional y alto dirigente del PRM en la ciudad de NY, falleció el pasado sábado en la Gran Manzana. Diferentes sectores (políticos, profesionales, empresariales, gremiales, periodísticos, bodegueros y ciudadanos comunes) han lamentado profundamente la muerte del ex Comisionado de Cultura, quien sufriera un aparente ataque cardiaco hace varios días y al caer se golpeó fuertemente la cabeza. Entérate NY se une al dolor de su familia. ¡Paz a su alma! Ver: https://www.youtube.com/watch?v=JPV-C0lGKVE

►¿Qué pasó presidente Abinader?: El cuchicheo es grande entre periodistas dominicanos en NY porque el presidente Luis Abinader no incluyó un solo comunicador de EE. UU. dentro de las más de 40 pensiones que realizara la semana pasada, aun teniendo un listado de ellos. Ver: https://proceso.com.do/2021/04/05/presidente-abinader-otorga-pension-a-mas-de-40-periodistas/ Muchos están expresando que una vez más el mandatario está distanciado de la comunidad en el exterior, demostrándolo con esto, porque tampoco le ha hecho caso a ninguno de los tantos reclamos comunitarios, no obstante, la comunidad enviar sobre los 6 mil millones de dólares solo en remesas en los últimos años, y más de ahí indirectamente (envío de decenas de miles de tanques llenos de comida, medicina, ropa, zapatos, y útiles deportivos, entre otros) y todo lo de Abinader es dar las gracias simplemente. Otros manifiestan que Abinader comenzó bien, porque fueron 40 y el próximo año se incluirán varios periodistas del exterior, sin que necesariamente tengan que ser gremialistas porque hay comunicadores independientes que sirven igual o mejor que muchos de los pertenecientes a gremios. ¡Se oye o no se oye! (Balaguer)

► Un valor dominicano en NY: Caddy Cabrera es una cibaeña amante del arte culinario. Se graduó en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de arquitectura, pero lo de ella es la cocina. Fue una de las 5 finalistas de la edición de Master Chef Latino en EE. UU. en el 2019 a donde acudió en representación de todos los latinos de NY. Siempre exalta su dominicanidad. Durante la pandemia su trabajo de coaching nutricional se ha extendido al área virtual, ayudando a las personas a cocinar con lo que tienen al alcance, en versiones saludables y económicas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad latina, una de las más afectadas por problemas de diabetes y obesidad. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Caddy, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: La ciudad de NY creó recientemente el programa “Cuerpo de Limpieza de la Ciudad” y los dominicanos con interés de trabajar pueden solicitar trabajo https://working.nyc.gov/es/opportunities/ porque hay 10 mil vacantes. La hora se pagarán a 15 dólares, equivalente a 870 pesos dominicanos. Las labores consistirán en erradicar los grafitis de las calles, mejoras en los parques y apoyar el mantenimiento de “Calles Abiertas”.

►Cultura general: Adhara Pérez tiene 9 años y vive en México. Sus padres son humildes. La condición médica hizo que padeciera momentos muy duros en la escuela. La llamaban “rara”; los maestros la aislaban y suspendían, y no ayudaba a su integración en las obras de teatro. Su madre, que es psicóloga, la llevó donde un psiquiatra, quien recomendó llevarla al Centro de Atención al Talento (CEDAT), y allí confirmaron que era sobredotada. A partir de entonces todo cambió. Ya estudió la primaria, secundaria, bachillerato y ahora estudia dos carreras universitarias: Ingeniería Industrial en Matemáticas en UNITEC e Ingeniería en Sistemas por CNCI. En 2019 participó en el “Space Up México”, evento sobre el espacio. En 2020 la Universidad de Arizona la invitó a visitar las instalaciones de la NASA. Su sueño es ser astronauta y aplicar algún día a la NASA y viajar a Marte. Un deseo que podría complicarse por la falta de becas de organismos públicos y por la realidad de la economía familiar. Se determinó que su test de inteligencia obtuvo una puntuación de 162 (IQ), superando por 2 puntos la de Albert Einstein y Stephen Hawking.

►Salud: El colesterol malo (LDL) aumenta por diversos motivos, pero los más habituales son los hábitos alimenticios poco saludables, la falta de ejercicio físico y el estrés. Cuando el índice de LDL es alto, hay riesgo cardíaco. Por eso, es vital hacer un chequeo anual con tu médico de confianza para conocer tus niveles de colesterol en sangre. Síntomas para saberlo. Eructos, mal aliento, boca seca, gases, sudoración fría, malestar general, dolores de cabeza fuertes, hinchazón, entumecimiento de las extremidades, visión borrosa, mareos, dolor en el pecho, sensación de pesadez y somnolencia.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 11: Compra del dólar 56.27 y venta 57.51; Compra euro 65.84 y venta 69.90

►El Gobierno congela: Gasolina Premium 242.10 y Regular 228.50…Gasoil Premium 197.50 y Regular 181.60…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 128.10… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Rémora = Obstáculo que se opone al progreso de alguna cosa o lo dificulta.

►Cita histórica: Son moderados todos los que tienen miedo o todos los que piensan traicionar de alguna forma. (Ernesto Che Guevara, revolucionario marxista argentino, médico, líder guerrillero, diplomático y teórico militar. Su rostro estilizado se ha convertido en un símbolo contracultural omnipresente de rebelión e insignia global en la cultura popular).

►Truco: Evitar que los mosquitos le piquen: Los mosquitos también odian el clavo de olor. Puedes llenar un tazón con agua y agregar algunos dientes a esto. Colocarlo en una mesa o en su mesita de noche y los molestosos bichos se mantendrán alejados.

►Curiosidad: Lo más curioso de las noticias televisivas es algo inédito: Los presentadores se dan la información unos a otros, sin dirigirse al público. Ejemplo: “Hola, Juan. ¿Cómo fue ese sensacional accidente en Arizona?”, pregunta el locutor principal. “Buenos días, José. Te cuento que tal y tal”, responde el corresponsal. Y al final se despide: “Bueno, es todo por ahora, José”. Y el presentador entonces le reconoce diciéndole “Muchas gracias, Juan”. El público televidente no parece ser su prioridad, sino que se ha enterado por pura casualidad.

Por RAMON MERCEDES