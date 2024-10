Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►¿Enfrentar a Carmen de la Rosa?: Nos escriben desde el Alto Manhattan. Ni quito ni pongo. El Comisionado de Transporte (DOT) en NYC, Ydanis Rodríguez, está preparando el terreno para intentar volver a ser concejal por el Distrito 10 (Alto Manhattan) y enfrentar a la actual incumbente Carmen de la Rosa, porque el periodista Carlos Gutiérrez (Carlito de la Vega), hombre muy cercano y de “extrema confianza” de Ydanis ya inició la campaña con ese propósito desde su programa “Entre Debates-TV” por Super Canal 33. Carlito proclama: “Nadie puede igualar el trabajo que hiciera Ydanis como concejal, y ahora el Comisionado de Transporte de NYC, conocido en todos los hogares; mucha gente está pidiéndole que vuelva al Concejo Municipal porque entienden los dominicanos en NY que el Concejo está huérfano, ya que Carmen de la Rosa no ha hecho su trabajo como la gente esperaba”. Ver video = https://www.youtube.com/shorts/oF1TCBe60hs. ¡Ay! Un ciudadano en Broadway vociferó: Los tiempos que se van no vuelven, ya su carnaval pasó”. Otro contestó: “Es culpa suya que, en el Alto Manhattan, al igual que el resto de la ciudad, no haya parqueos porque él ha vuelto muchas calles y avenidas un callejón y de congestión vehicular, instalando carriles para miles de bicicletas en diversas vías, cerrar al tráfico vehicular en la transitada calle 181, instaurar muros en calles, suprimir varias paradas de guagua, has vuelto un “caos” el tráfico en Washington Heights e Inwood, por donde se “postularía”, diiicen. Una señora que pasaba entre ambos, cantó = https://www.youtube.com/watch?v=ftHjJx2uQQw

►Candidatos NY deben evitar problemas: Bajo el Código de Rentas Internas (IRS), todas las organizaciones 501-c-3 (sin fines de lucro) están absolutamente prohibidas de participar a favor o en contra, directa o indirectamente de cualquier candidato a un cargo público electivo en USA. Las contribuciones o declaraciones públicas fijando posición (verbales o escritas) hechas en nombre de la organización a favor o en contra violan la prohibición. Una infracción podría tener consecuencias graves, como la negación o revocación del estatus de exención de impuestos y la imposición de ciertos gravámenes especiales. El IRS puede obtener información al respecto si la organización que incurra en esa práctica es denunciada por una persona contraria al candidato. https://www.irs.gov/es/spanish o 1-800-829-0433 . ¡Bueeeno!

►Sobre las elecciones en NY, NJ y CT: Ver: https://www.telemundo47.com/noticias/decision/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-las-elecciones-en-ny-nj-y-ct/2508730/

►Con amigos así no se necesitan enemigos: Nos escriben desde Manhattan. Ni quito ni pongo del enjundioso análisis de los sabiólogos y todólogos. “A nuestra visión y percepción, diiicen, el presidente Luis Abinader al retirar el proyecto de “Modernización Fiscal” lo hizo bien, porque se estaba viendo en el espejo del 1984 (Salvador Jorge Blanco) ¡Huumm! Fue por el rechazo total de los principales sectores productivos, económicos, representativos, políticos, comunitarios y la mayoría de la ciudadanía, así como la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) que “valoraron los esfuerzos del Gobierno dominicano, pero que cualquier ajuste debe realizarse con un enfoque humanista y socialmente equitativo”, plantearon los obispos. ¡Ay! El Proyecto de Ley. Ver = https://presidencia.gob.do/noticias/presidente-abinader-encabeza-presentacion-del-proyecto-de-ley-de-modernizacion-fiscal-en El mandatario enfatizó que la propuesta de “MF” no fue una iniciativa improvisada, sino el resultado de un “profundo sentido de responsabilidad” hacia el futuro del país; al tiempo que destacó que esta decisión de retirar no se tomó desde una posición de debilidad, sino como una muestra de “sensibilidad hacia el sentir del pueblo dominicano”; y que “no está aislado ni vive en una burbuja”, aludiendo a la percepción de descontento que ha sentido en sus recorridos por el país. Diiicen los expertos en la política vernácula en NY que la “MF” “demuestra lo desconectado que está el PRM del pueblo”, y que el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, al dirigir este gran desacierto, debe tomar unas vacaciones prolongadas del cargo, porque con amigos como él no se necesitan enemigos.

►Una derrota política, un triunfo: Observadores políticos dominicanos en Brooklyn, diiicen que Leonel Fernández tiene dos días riéndose con la muela de atrás, por el retiro del Proyecto de Ley de la “Reforma Fiscal”. Hace una semana, Fernández, presidente de la FP, ex presidente de la república, líder de la oposición política en RD y virtual candidato presidencial en el 2028, había planteado al país retirar el proyecto de “RF” por considerarlo una provocación a los más necesitados, y que luego de retirarla convocar a un diálogo nacional para tratar de consensuar la iniciativa impositiva, porque se trata de un “bombazo” que incide negativamente en el pueblo, en especial en las clases media y pobre. El presidente Abinader retiró el proyecto, una gran derrota política para él y su PRM, y un gran triunfo para Leonel y su FP, diiicen. Con dicha “RF” se pretendía recaudar más de $122 mil millones de pesos; los Impuestos sobre la Renta (ISR) en personas jurídicas se estimaban en más de RD$22 mil millones; los ISR en personas físicas en más de RD$5 mil millones; los impuestos a la propiedad en más de RD$6 mil millones. “Se confirma una vez más que el PRM (PRD) es un gobierno de improvisación”, diiicen. Unos “leoncitos” nos escriben y plantean: “Leonel tienen visión, capacidad, percepción y objetivos claros hacia el pueblo dominicano”. “Es solucionador de crisis, cuando se presentan. 1- En el año 2004, Leonel llegó al Gobierno con una crisis bancaria, quiebra de bancos en la RD. 2- Se devaluó el peso frente al dólar y todo subió de precio. 3- Afrontó la crisis, el dólar, del 58 x 1 lo bajó a 28 x 1 y bajaron los productos de la canasta familiar. 4- Se desató otra crisis, empezaron a quebrar bancos en los USA; en Europa, la crisis financiera global subió el petróleo a 147 dólares el barril. 5- Estaban subiendo los precios de los alimentos, y Leonel subsidió los precios de los alimentos”. 6- Los “leoncitos” en NY diiiicen que “El León” es una necesidad nacional para el 2028. ¡Huumm!

►Cosa del pasado: 1- Llama a no satanizar Modernización Fiscal = https://elnacional.com.do/llama-a-no-satanizar-modernizacion-fiscal/ 2- Seguidores Leonel en NY sostienen RF refleja indolencia Gobierno RD y golpeo dominicanos exterior = https://elnuevodiario.com.do/seguidores-leonel-en-ny-sostienen-rf-refleja-indolencia-gobierno-rd-y-golpeo-dominicanos-exterior/ 3- Exhorta al Gobierno y Congreso RD escuchar y flexibilizar Reforma Fiscal = https://www.elcaribe.com.do/panorama/internacionales/exhorta-al-gobierno-y-congreso-nacional-rd-a-escuchar-y-flexibilizar-reforma-fiscal/ 4- Alarma dominicanos NY datos proporcionados por Javier García para evitar reforma fiscal = https://hoy.com.do/alarma-dominicanos-ny-datos-proporcionados-por-javier-garcia-para-evitar-reforma-fiscal/ 5- Luis Abinader sometió al Congreso un proyecto de Reforma Fiscal sin posibilidad de éxito = https://www.youtube.com/watch?v=53ccJxGwg20 Y la “RF” fue retirada. Al retirarla, el presidente dijo que ahora, sin la “RF”, hará “ajustes” para cumplir con las intenciones que tenía el Gobierno de continuar con el desarrollo del país. Pero no dio detalles cómo sería. ¡Huumm!

►Del presente: El prestigioso médico dominicano en NYC, Rafael Lantigua, nos declaró que apoya 100 x 100% la decisión del presidente Abinader, de escuchar el 43% de los que no votaron por él en las pasadas elecciones, además, no imponer en el Congreso Nacional, de mayoría absoluta por el PRM, el proyecto de Ley de “Reforma Fiscal”, lo que demuestra que el tercer apellido del presidente es “Democracia”. ¡Wepa! El reputado profesional exhorta a la oposición y demás poderes fáticos en RD que han estado proponiendo un diálogo, que sean “sinceros y honestos”, contribuyendo y aportando ideas para tener una “RF” final de consenso, y que todos entendamos que es necesaria para elevar el nivel de desarrollo del país, y llevar más electricidad, agua, salud, mejorar la educación, seguridad, transporte, salarios, ayudas sociales, unas Fuerzas Armadas y Policía Nacional más robustas, entre otras necesidades que tiene nuestra Nación. Lantigua, avala lo dicho por el presidente de que “evitar la reforma fiscal no sería responsable ni patriótico” y precisa que todos nos sentimos muy dominicanos, y es hora de poner en la mesa del diálogo ese gentilicio que nos otorgó Juan Pablo Duarte y nos hace sentir tan orgullos de seguir trabajando “Por y para la Patria”. Debemos apoyar el Gobierno para que luego no sea tarde y se vea perjudicada la presente y futura generación de dominicanos. Un ciudadano en El Bronx vociferó “al que le sirva el sombrero que se lo ponga”. Otro, parafraseando a Balaguer, pero es de la sultana Aixa, madre del último rey islámico de Granada, “lloraran como mujeres lo que no supieron defender como hombre”. ¡Ay, ay, ay!

►Felicidades por anunciados nombramientos: Dominicanos en El Bronx expresan sus felicidades al “mer-ca-dó-lo-go” en NYC, Elías Barreras Corporán, por los nombramientos que han hecho sobre él y circulan ante la opinión pública. “Designado coordinador especial de dos programas matutinos de TV” en RD. “Un vespertino de radio”. “Asesor técnico de la presidencia de la Cámara Baja en dominicana”. Diiicen, es la antesala para convertirse en asesor de prensa de la Presidencia de la RD. ¡Ah! ¿Y será cierto? Que se encuentra en la lista de más de 40 empleados que tiene el cónsul Chú Vásquez para chapearlos. ¡Huumm!

►Un valor dominicano en NY: Roberquis Jiménez, una dominicana radicada en la urbe, esbelta, rubia, ojos claros, de mirada profunda y penetrante, sonrisa “Colgate Palmolive”, educada, amable, atenta y con un cuerpo al estilo guitarra valenciana que representa la belleza de la mujer dominicana en playas extranjeras. Ha dedicado y dedica su tiempo a orientar e informar a sus connacionales residentes en la urbe a través de sus distintos programas de TV, radio, sus escritos por los medios digitales y redes sociales. Ella siempre denota su dominicanidad para poner en alto la bandera tricolor. Si usted la ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Roberquis, usted es un valor dominicano en NY”.

►De la embajada USA en RD: Por considerarlo de interés para nuestros connacionales, iniciamos este segmento sobre informaciones de la propia embajada de USA en la RD: Debido a ataques terroristas, manifestaciones o acciones violentas potenciales contra ciudadanos e intereses estadounidenses, el Departamento de Estado aconseja a sus ciudadanos en el extranjero que tengan mayor precaución. Mantenerse alerta en lugares donde siempre acudan turistas, incluidas celebraciones del Orgullo y lugares frecuentados por personas LGBTQI+. Inscribirse en el nuevo Programa de Registro de Viajero Inteligentes (STEP) para recibir información, avisos y facilitar su localización en emergencia = https://mytravel.state.gov/s/step Seguir al Departamento de Estado en Facebook y Twitter.

►Cultura general: En el mundo hay más de 6,000 lenguas y solo una de ellas representa el 7,5% de la población mundial y es El Español. En 18 de los 27 estados miembros de la Unión Europea es la lengua que más les gustaría aprender a sus ciudadanos como segunda lengua. En USA es el idioma más estudiando en todos los niveles de enseñanza. La comunidad hispanohablante mundial tiene un poder de compra en conjunto de aproximadamente el 9% del PIB mundial.

►Servicio comunitario: Cada estado y territorio en USA establece sus propias reglas de identificación de votantes. En la mayoría de los estados, usted debe llevar su identificación para votar en persona y si vota por correo debe proporcionar información de identificación. Más información = https://www.vote.gov/es

