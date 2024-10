Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►¿Candidato(a) en partidos emergentes?: Observadores políticos dominicanos en Queens analizaron el actual panorama político de su país. Nos escriben, ni quito ni pongo: Se está dando el rejuego sobre la posible salida salomónica que tiene el presidente Luis Abinader ante el conflicto que se ve venir en el PRM con un poderoso sector del partido de gobierno que tiene su representante para aspirar a la “noña” del país en el 2028, bajo el entendido (acuerdos) de que ella sería la próxima candidata presidencial para el 28 por el partido de gobierno, de lo contrario que “entre el mar” o “rompan filas y que viva el jefe”, sostienen los todólogos y opinólogos. El presidente no está muy contento con ese compromiso, diiicen, y está “deshojando margaritas” para con el apoyo de un partido “emergente” su preferido(a) sea el candidato(a) en caso de que su propuesta no sea aprobada en el PRM. Los sabiólogos de la política vernácula del país caribeño citan a “País Posible”, de quien dicen no tiene nada que ver con los laboratorios del Dr. Collado, pero si con el político. Asimismo, el “Movimiento de Integración Nacional” (MIN) cuyo ideólogo Aníbal Belliard, hombre de confianza del mandatario, viene haciendo ingentes gestiones para que sea reconocido por la JCE como partido. ¡Bueeeno! Faltan casi 4 años para las elecciones del 2028 y son muchos los escombros que traerá el río. Veremos. Un ciudadano en El Bronx vociferó “mi canción preferida es Acuario, interpretada por Raquel Welch = https://www.youtube.com/watch?v=kjxSCAalsBE Otro le contestó “Y la mía es Carolina por Nino Bravo = https://www.youtube.com/watch?v=ou7gc99eSKg Una señora que pasaba entre ambos dijo “Cuando el río suena, agua trae”. ¡Bueeeno!

►Algo huele mal en Dinamarca: La posición pública de figura prominentes del perremeísmo están dando voz de alerta, diiicen en Manhattan. Fulcar llama a los perremeistas a cuidar el partido y proteger “su gobierno” = https://listindiario.com/la-republica/20241002/roberto-fulcar-llama-perremeistas-cuidar-partido-proteger-gobierno_827898.html

Juan T.H: Les puede costar el poder = https://almomento.net/les-puede-costar-el-poder-opinion/

Hipólito dice Abinader cometió un error al dejar que empezaran aspiraciones presidenciales en el PRM = https://listindiario.com/la-republica/20241001/hipolito-dice-abinader-cometio-error-dejar-empezaran-aspiraciones-presidenciales-prm_827837.html

Carta de Guido Gómez a Ignacio Paliza = https://www.diariolibre.com/politica/partidos/2024/10/02/la-carta-de-guido-gomez-mazara-a-jose-ignacio-paliza/2868574

Alguien en el Alto Manhattan vocifero: “Algo huele mal en Dinamarca”. ¡Huumm!

►Restablecerá servicios comunitarios NYC: El nuevo cónsul en NY, Chú Vásquez, proclamó al país y al mundo, a través de su reciente intervención en el programa “El Sol de la Mañana”, desde el mismo consulado, que restablecerá las visitas a los presos dominicanos, sin importar su condición; permitirá a sus familiares que vuelvan un día de semana a la sede para que se comuniquen con sus parientes, además, aumentará el número de reconocimiento de estudiantes meritorios para ser reconocidos, ya que cuando Eligio solo era a 14 o 15. La medida ha caído bien en la comunidad. Ver = https://actualidadneoyorkina.com/?p=4977

►Cancelaciones en consulado y Cultura NY: Ver = https://actualidadneoyorkina.com/?p=4963

►Ahora, más cancelación por pensión en NY: Una prestante e influyente dama dentro del perremeísmo en RD y NY confió a Entérate NY lo siguiente. Ni quito ni pongo: El cónsul Chú Vásquez tiene un paquetón de cancelaciones. Más de 40 “compañeros y no compañeros” que laboran en la sede consular serán cancelados a cambio de una pensión. Hay una reunión pactada en las próximas horas con la dirigencia del PRM-NY para tratar el tema. Una pensión digna es lo que esperan muchos de ellos, diiicen. 40 mil pesos ¡Uff! ÷ 60 a como está el dólar = 666 dólares mensual ÷ 4 semanas = 166 dólares. Precisan que la renta semanal de una habitación en el Alto Manhattan oscila entre los 200 y 250 dólares. Los chelitos del consulado son el completivo para “sobrevivir” porque realizamos actividades dentro de la economía informal (chirispeo) para completar el mes, diiicen muchos, y ahora “nuestro partido”, “nuestro presidente”, “nuestro gobierno” nos quiere dejar en el aire. ¡Dios Santísimo! susurran.

►Cancelados buscarán Dr. Tamayo Tejada en RD: Varios de los cancelados en el consulado RD-NY que se proponen reclamar su cesantía por los años trabajados en la sede consular en la Gran Manaza, ya están hablando de que buscarán al doctor Tamayo Tejada en la RD, ex consultor jurídico del Consulado-NY, que ha representado ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) a muchos funcionarios y empleados del pasado gobierno cesanteados por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX). Ha ganado muchos casos a Cancillería. El último fue hace varios meses a favor del directivo peledeísta más pequeño, en tamaño, del PLD-NY que le ganó el caso por casi, casi RD$5 millones. El doctor Tamayo se retiró a RD. Su oficina está ubicada en la calle Pina #107, esquina Beller, Suite-201, D.N. teléfonos 809-692-5107 y 849-360-7614, E-email: [email protected]. Es visitado con frecuencia por quisqueyanos de aquí cuando van a RD, depositándole casos de demandas en particiones de herencia, inversiones inmobiliarias -compra y venta de propiedades-, reclamos laborales, inmigración y accidentes vehiculares en el país, entre otros.

►El cónsul tiene razón: Lectores nos escriben desde Queens. Tal cual: El cónsul -Chú- Vásquez tiene razón en cancelar, porque el consulado de NY viene a ser aparentemente un “esqueleto ahora”. Antes cubría a Pensilvania y Nueva Jersey, ya no. Recientemente el presidente anuncio la instalación de otro consulado en Connecticut. Bueeeno. Vásquez ha reiterado que cancelará el 50% de los empleados. Las recaudaciones cuando Elio Jáquez eran millonarias al año, por eso obtuvo más de 15 millones de dólares para su beneficio, basado en la declaración de Cancillería que en dos años se expidieron (2018-2020) 76,582 libretas de pasaporte, percibiendo alrededor de US$13,018,940. El Estado solo recibió US$3,352,194. Eso lo proclamó cancillería. Cuando Eligio, que duró los 4 años completo, iban más dominicanos a obtener pasaportes, los otros documentos no figuran en esta cifra (poder, declaraciones, juradas, ciudadanía, carta de ruta, etc. etc). Partiendo de los datos del Mirex, multiplicar, sumar, restar y dividir para que el lector saque sus propias conclusiones. https://listindiario.com/la-republica/2022/04/22/718330/cancilleria-pondra-orden-a-tarifas-consulares.html Este video habla solo, diiicen = https://www.youtube.com/watch?v=Ase0X2posZU Desde que Jáquez asumió se expiden más de 300 pasaportes diario entre la sede principal de Manhattan y oficinas satélites (Bronx, Nueva Jersey, Haverstraw, Albany, Long Island y Pensilvania). “Había precios de pasaportes a US$300.00 Ver = https://www.youtube.com/watch?v=uEARx47ELu8&t=1s ¡Ah! El contrato de alquiler de la sede consular se venció en septiembre pasado (US$$58,269.67) ¿Cuánto pagará Cancillería ahora? Preguntan en el Alto Manhattan.

►¿Será Cierto?: Se comenta entre políticos, profesionales, periodistas, comunitarios y ciudadanos comunes dominicanos en El Bronx y Alto Manhattan que el actual cónsul, Jesús Vásquez, está invitando periodistas exclusivamente de la RD para que vengan a NYC y decir, exponer y testificar lo que se propone hacer con la comunidad dominicana en la Gran Manzana. ¡Uff! Y eso no es nada, lo que le viene a la comunidad atrás. Diiicen que no confía en los periodistas dominicanos en NYC. ¡Huumm! El recetario de Eligio Jáquez: “Los hombres públicos a veces quisiéramos siempre que se dijeran solo las cosas buenas, pero si la prensa actuara así estaría incumpliendo con su responsabilidad”. “Los periodistas tienen el sagrado deber de llevar la información para que el pueblo se forje su opinión de los acontecimientos. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=4eKfjJOKgCQ

►Haga lo que tenga que hacer: La semana pasada el cónsul de NY acudió, con lista de los cancelados en manos, al Palacio Nacional, entrevistándose con el tercero al mando, explicándole y mostrándole la lista de los desvinculados, recibiendo como respuesta “haga lo que tenga que hacer”. Alguien vociferó en Brooklyn “ni el médico chino salva los compañeritos en el 1501 de Broadway en Manhattan”. Otro contestó “no querían cambio, ahí tiene el cambio”. Diiicen que la dirección del PRM-NY se encuentra impotente, mientras el dirigente Neftalí Fuertes se encuentra cuadrando su reelección a la presidencia de la seccional con el apoyo del chiquito, pero tupio en el Palacio Nacional. ¡Ay!

►Un valor dominicano en NY: Ramona Hernández, dominicana 100 x 100 %, es socióloga y profesora en la Universidad Pública de la Ciudad de NY, además de directora del Instituto de Estudios Dominicanos. Ha liderado importantes proyectos para rescatar y preservar los aportes de la diáspora dominicana, y ha publicado algunos trabajos académicos sobre la migración dominicana, aparte de dirigir investigaciones puntuales sobre la historia de los dominicanos participantes en la II Guerra Mundial y los aportes de los músicos dominicanos en la Gran Manzana. Preserva las raíces históricas dominicanas, gracias a sus estudios sobre historia latinoamericana. Además, es una de las abanderadas para que Washington Heights fuera reconocido recientemente como Distrito Histórico Cultural Dominicano por la Junta Estatal de Preservación Histórica. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Ramona, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: El Banco de la Reserva Federal de USA contiene el 25% de lingotes de oro de todo el mundo, pero no solo eso, sino que, la mayoría de los ricos del mundo, viven en Upper East Side, la zona más elitista de NY.

