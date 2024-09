PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►Presidente Abinader viene a NY: Fuentes de irrefutable crédito en RD y NY, guardando sus identidades, confiaron a Entérate NY que el presidente Luis Abinader llega a esta urbe este martes por solo 24 horas o quizás menos. El mandatario dominicano vendrá a participar el miércoles en la Conferencia “Infraestruture Investment in Latín American and the Caribbean. Identifying Opportunities For Investors and Asset Managers” (Inversión en infraestructura en América Latina y el Caribe: oportunidades para inversionistas y gestores de activos) en Convence, ubicado en el 237 de la avenida Park con la avenida Lexington, entre las calles 45 y 46 en Manhattan. Se informó extraoficialmente que el presidente Abinader, después de concluir el encuentro con los potenciales inversionistas se reunirá con algunos de ellos y luego partirá de regreso hacia la República Dominicana. ¡Welcome!

►Cambio de mando consular NY: El pasado sábado hubo cambio de cónsul en NY. Eligio Jáquez entregó a Jesús -Chú- Vásquez. Asistió más de un centenar de dominicanos de diferentes sectores. Jáquez, entre otras cosas dijo: “De los más de 3 millones de dominicanos que han migrado por el mundo más del 30% reside en NY, sus aportes y éxitos en NYC son notorios en los supermercados, bodegas, transporte, educación, la justicia, salud, seguridad pública y salones de belleza”, entre otras áreas. “A nuestra llegada tomamos medidas para bajar tarifas, ampliamos el horario de trabajo, elevamos los salarios de 90 servidores que ganaban entre $220 y $550 dólares semanales, para llevarlo a $600 semanal; redujimos el personal de 240 a 162 y de los 50 vicecónsules a 7”. “El servicio de doble ciudadanía que en los 26 años anteriores solo logró juramentar un promedio de 9 mensual, en los últimos 4 años creció a 300 por mes”. “No vinimos a NY a buscar fortuna, en estos 4 años salimos del consulado para llevar servicios a más de 50 poblados; reducimos los costos de los servicios y evitamos la aglomeración en la oficina principal. De esta forma más de 24,000 ciudadanos se beneficiaron del servicio y del costo de los consulados móviles. El nuevo cónsul es un amigo con más de 40 años de servicio público. Aquí le dejamos esta institución encaminada hacia una adecuada representación de los mejores intereses puestos al servicio de una gigante población de migrantes que siempre esperan lo mejor de nosotros”.

El nuevo cónsul-NY: Jesús -Chú- Vásquez, en su discurso, entre otras cosas, destacó y valoró en un 80% su gestión en Interior y Policía “esto por aquí y esto por allá”. ¡Uff! “Vengo de uno de los ministerios más difíciles del Estado Dominicano y sobre todo con un compromiso que había hecho el presidente de desarrollar una política de seguridad ciudadana que le devolviera a los dominicanos la paz y tranquilidad”. “Teníamos que enfrentar una situación de reforma y transformación de una institución que con 86 años cuando asumimos nunca nadie había querido enfrentar”. “Teníamos que consolidar una estructura, una estrategia de seguridad ciudadana porque cuando asumimos buscamos la experiencia de qué había pasado durante todos los años y prácticamente no encontramos nada”. “No había una estrategia para enfrentar el crimen en la RD, me tocaba a mí entonces organizar la visión de hacia dónde deberíamos ir como país en materia de seguridad ciudadana”. “Nos correspondió diseñar lo que fue la -Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro- y para eso consultamos especialistas nacionales e internacionales, y al principio del 2021 presentamos al presidente de la república lo que debería ser la -Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro-”. Chú expresó que el presidente le dijo “tú tienes 12 años sin coger un día de descanso”, has estado enfermo, tienes que irte a NYC para que puedas, con los dominicanos de allá, seguir desarrollando políticas importantes para el país, y Eligio viene para acá. Es decir, expresa Vásquez, hicimos la memoria que vamos a entregar en NYC, ya se la entregamos al partido, es la memoria institucional de lo que fue esta gestión nuestra. “Salimos profundamente satisfechos del deber cumplido”, precisó. El nuevo cónsul no presentó planes para la comunidad, solo señaló: “me encanta el programa que a los hijos de dominicanos que nacieron aquí en NY, nosotros podemos viabilizar un programa que sea mucho más ágil para que ellos puedan obtener la nacionalidad del país”.

►Detalles acto consular: Eligio Jáquez, al abandonar la sede se le aguaron los ojos, se dirigió al parqueo para ir rumbo al aeropuerto JFK con destino a RD. Lo acompañaron hasta su vehículo, el doctor Rafael Lantigua, Edward Rivera, encargado de pasaportes y Monín Almonte, encargada de la comunidad, entre otros. Monín, fiel amiga y servidora del ex cónsul durante 33 años, su gemir era constante, sus lágrimas salían como chorros de agua por una cascada. Ver: Gratitud eterna a Eligio Jáquez = https://actualidadneoyorkina.com/?p=4602. Chú Vásquez llegó con toda su familia y un séquito de amigos ¿futuros funcionarios consulares? preguntó alguien. Se reunirá en esta semana con los oficiales electos dominicanos. El jueves participará en una entrevista en Univisión. Francia Vargas, la ex de Cultura-NY, le tocó un asiento en la última fila, se puso incómoda, alegando que tenía que estar en el frente, relojeaba por doquier buscando un espacio más próximo al frente para mudarse, sin lograrlo. Tuvo que chuparse el acto desde el “Right field”. Asistió el staff del PRM-NY, son ellos Yulín Mateo, Tontón Rodríguez y Neftalí Fuertes, a quienes la base los identifica como: “Los 3 Padres de la Patria”; “El Triángulo de la Muerte”; “Los 3 Jinetes del Apocalipsis”; y “Los 3 que echaron a Pedro en el pozo”. Diiicen que Chú hará “EL TRABAJO” en el partido. También, estaban los altos dirigentes Aris Guevara, Roberto Rojas, Erasmo Chalas y Juanita Martínez, entre otros. ¡Ah! John Sánchez, director del Index-NY, y secretario general del partido no asistió, tampoco los oficiales electos dominicanos en la urbe, ni los diputados electos. Entre las personalidades figuraron Samuel Collado y Rudy Fuertes, de la Asociación Nacional de Supermercados de EUA (NSA); Cristina Contreras, presidenta del Desfile Dominicano-Manhattan; Haile Rivera, Zenit Díaz y Elida Almonte, entre otras. Al final del acto se repartieron bizcochitos, galleticas, pequeños sandwich, café y té por un tubo y 7 llaves. Diiicen que la administración saliente decidió no invertir $ en una picadera a la altura del acto. ¿?

►De lo que se habla y comenta en el Alto Manhattan: El pasado fin de semana en el Alto Manhattan, lugar de mayor concentración de dominicanos en el exterior, de lo que se hablaba en muchos restaurantes, bodegas, barberías, taxistas, comunitarios, políticos y paradas de autobuses: 1- Canasta familiar RD$45,000 y empleados con salarios por debajo de RD$5,000 = https://elnacional.com.do/empleados-ganan-menos-de-rd5000/ 2- Libra pollo hasta $100 y vivos de $42 a $46 = https://listindiario.com/economia/finanzas/20240830/libra-pollo-vende-rd-100-granja-42-46_823455.html 3- Altas facturas de la energía eléctrica = https://listindiario.com/economia/energia/20240823/continuan-quejas-altas-facturas-energia-electrica_822558.html 4-El sector eléctrico absorbe RD$50 mil millones en 7 meses = https://listindiario.com/economia/20240830/siete-meses-sector-electrico-absorbe-50-6-mil-millones_823506.html 5- El 67.3% en RD cree país está gobernado por poderosos para su propio beneficio = https://listindiario.com/la-republica/20240829/67-3-dominicanos-cree-pais-esta-gobernado-grupos-poderosos-propio-beneficio_823417.html 6- 51.4 % dominicanos cree corrupción en RD aumentó del 2022 a 2023 = https://listindiario.com/la-republica/20240829/dominicanos-creen-niveles-corrupcion-aumentaron-2022-2023_823423.html 7- La moral sin calzoncillos = https://listindiario.com/puntos-de-vista/20240830/moral-calzoncillos_823500.html

►¿División, boicot o desinterés?: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan, analizaron la “Asamblea General” del PLD-NY, efectuada la semana pasada, y concluyeron que entre peledeístas en los “nuevayores hay división, boicot o desinterés”. ¿Por qué? Porque se convocó a todos para apoyar el documento del Comité Político (CP) sobre la reforma constitucional y de manera incondicional a Danilo Medina para que siga como presidente del partido. Ambas cosas fueron aprobadas. Fue invitado el miembro del Comité Político (CP), Mayobanex Escoto. Asistieron Luis Lithgow, Luis Padilla Víctor Comprés, Frank Cortorreal, Pablo López, Arturo Ortiz, David Sánchez, Xiomara Payano, José Fernández (Baduí), Elvis Marte, Rafael Payano, Sobeira Durán, Juan Alonzo, Lao Pascual, Héctor Belén, Francisco Soler, William Estévez, Yomaris Maldonado, Nelson Felipe, Pedro Luna, Nelson Ureña, Benjamín Vargas, Rafael Espaillat (Fellito), Josefina Alcántara, Lourdes Fernández, Baltazar Figueroa, Josefina Rodríguez, Idelfonso Then, Junior López, José Frank Paulino, Yokaira Then, Diego Almonte, Ydelania Pérez, Ángela López, Carmen Liriano, Rafael Payano, Kaonabo Burgos, Eneida López, Anna Mita, Máximo Batista, Kiara Jiménez, Mercedes Collado, José Polanco, Humberto Vélez, Valeriano Romero, Milady Romero, Evelyn Gómez, Rafael González, Carlos Estévez, Glenny Durán, Raquel Diloné, Pascual Rodríguez y Juan Hernández.

►No asistieron: Emiliano Pérez, Pedro Pablo Zorrilla, Arismendy González, Félix Francisco, Alejandro Montesino, Nereyda Salsé, Felicita Cruz, Elizabeth Feliz, Joel y Adderlin Martínez, Miguelina Echavarría, Miguelina Núñez y Tovarich Bautista. Solo presentaron excusas Darío Collado, Luis Encarnación y Carmen Piña.

►Confesiones: Sobre la periodista Belkys Martínez, el autor de esta columna hace las siguientes confesiones: Ha calado profundamente en nuestros sentimientos su fallecimiento. Compartíamos eventos de manera conjunta con mucha frecuencia, hablábamos 2 y 3 veces al día (raro cuando no lo hacíamos) para intercambiar informaciones con diferente norte y áreas política, comunitaria, instituciones públicas y privadas, personales de personajes, etc. etc.. Generalmente nos pegábamos al teléfono a eso de las 10:00 PM. Siempre éramos certeros y actualizados en nuestros intercambios. Conociendo de su enfermedad (mortal), por tener el cáncer regado por todo el cuerpo, me interesaba en compartir con ella lo más que podía. Nos cogimos empatía y por eso cubríamos actividades en conjunto. Sus restos serán expuestos el próximo miércoles en la funeraria Ortiz del Alto Manhattan.

►Entre Belkys y yo: La hermandad entre ambos era de tal magnitud que sus hijos Rafael Alfredo y Juan Elías me dicen tío. Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis), entidad que dirigimos, la reconoció durante la Gala de diciembre 2023, por ser “Destacada y reconocida comunicadora que siempre defendió los mejores intereses de la comunidad en NYC”. PreCoHis asume el compromiso ineludible de hacerle una misa al cumplir el primer mes de su fallecimiento y anualmente al cumplir aniversario. Se ha hecho público, para las personas que quieran ofrecer cualquier ayuda, hacerlo a su hijo Alfredo Molina-Belkys (1-857-389-2794). Cuenta Capital One = 36-05-38-29-46-6. Y a Rafael Molina (Zelle) = 85-73-89-27-94. Haciendo honor a quien honor mereció en vida y aun después de fallecida. ¡Paz a su alma!

►Un valor dominicano en NY: Roberto Rojas, de Fantino-Cotuí, con décadas residiendo en NYC, está dedicado al deporte desde su juventud, llegando a ser selección de RD y viajar a una Serie del Caribe. Actualmente patrocina varias ligas de menores. Dirige la Liga de Sóftbol “Manuel Porfirio Reyes” y el Club de la base de taxi Kennedy Car Service & Limo, empresa de la cual es presidente, además, de “Extra Car Service” y “Tempo Transportación”. Asimismo, preside la Asociación de Sóftbol Dominicana en la Gran Manzana. También es el presidente de la Fundación Solución Nacional (SOLN), sin fines de lucro, ubicada en el Alto Manhattan, para ayudar envejecientes y jóvenes. Esta fundación ha patrocinado más de 20 profesionales, graduados en diferentes áreas del saber en universidades de la RD. Entrega decenas de sillas de ruedas, muletas y bastones mensualmente en dominicana. Ha construido un play en el barrio La Fe en Dajabón y una cancha en el sector Gregorio Luperón en Esperanza. Con su accionar pone en alto la bandera tricolor en playas extranjeras. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Roberto, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Los trabajadores de Australia tienen desde el pasado 26 de agosto ‘derecho a la desconexión’, lo que significa que sus empleadores no podrán sancionarlos si se niegan a responder llamadas de teléfono o a atender cualquier tipo de mensajes fuera del horario laboral. Según la ley, un empleador puede exigir que un trabajador permanezca de guardia sólo en caso de una emergencia o sea transferido a un puesto que requiera horas de trabajo irregulares. «Así como la gente no cobra las 24 horas del día, tampoco tiene por qué trabajar las 24 horas del día», comentó el primer ministro, Anthony Albanese.

►Servicio comunitario: Si usted está en una relación y su pareja abusa, llame a “The National Domestic Violence Hotline (Línea Nacional de Asistencia Contra la Violencia Doméstica). Teléfonos 1−800−799-7233 & 1−800−787−3224. Hay ayuda disponible las 24 horas del día. Usted no tiene que compartir su nombre.

►Sobre el español: Fobia = Aversión exagerada a alguien o a algo.

►Dólar y euro hasta este domingo 25: Compra del dólar 58.98 y venta 59.95. Compra euro 64.76 y venta 67.89

►Combustibles: Del 24 de julio al 31 de agosto al 6 de septiembre: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

