Entérate NY

Por Ramón Mercedes

►El PLD como la arepa: Esta expresión “como la arepa, fuego por arriba y por abajo” = estar en una situación difícil o entre fuego cruzado. Así se encuentra el PLD, con oxígeno puesto y en cuidados intensivos”, diiicen opinólogos y todólogos en El Bronx. Por doquier están pidiendo que rueden cabezas, desde arriba hacia abajo, señalando principalmente al presidente de la organización. Ver: “El problema del PLD es Danilo” = https://elpregonerord.com/kalil-michel-presbot-el-problema-del-pld-es-danilo-medina/ Ver: Medina responsable debacle PLD https://elpregonerord.com/elvin-castillo-senala-danilo-medina-como-principal-responsable-de-la-debacle-del-pld/ Convocatoria Abinader desata avispero en PLD = https://elpregonerord.com/abinader-desata-un-avispero-en-el-pld-tras-convocar-a-abel-martinez-y-no-danilo-medina/ Danilo desconocía Abinader iría a Casa Nacional del PLD = https://elpregonerord.com/danilo-desconocia-abinader-iria-a-casa-nacional-del-pld-a-reunirse-con-abel-quien-no-puede-representar-al-partido/ Sectarismo en PLD obligó Abel recibiera a Abinader en su casa = https://elcorreo.do/sectarismo-en-la-direccion-del-pld-obligo-abel-martinez-recibiera-al-presidente-abinader-en-su-casa/ PLD no sacó un solo senador. PLD considera prioritario reunión CP ante cualquier otro diálogo con Gobierno = https://elpregonerord.com/tras-confirmar-reunion-entre-abinader-y-abel-dirigente-pld-considera-prioritario-reunion-cp-ante-cualquier-otro-dialogo-con-gobierno/

►Piden PLD sea dirigido por Javier García e Iván Lorenzo: Simpatizantes del PLD en NY están pidiendo la renovación y revisión de la organización por los resultados de los pasados comicios y la continua baja que viene presentando dentro de los procesos electorales, reflejando un camino directo hacia el abismo, al sacar en estas elecciones solo 453,468 (10.39%) de los más de 4 millones de votos válidos. Hay que ver la sentencia del propio presidente de la entidad y ex presidente de la RD, Danilo Medina: “El partido que quede en tercer lugar comenzará su extinción en el sistema de partidos de la RD, por tanto, el PLD “sí o sí” debe quedar primero o debe quedar en segundo”. Diiicen que no todo está perdido todavía; la salvación, fortalecimiento y conquista segura del poder en el 2028 descansa en la escogencia de los miembros del Comité Político (CP) Javier García, como presidente y el senador Iván Lorenzo, secretario general. Señalan a Javier García por ser un hombre de la base peledeísta, con visión política, conocedor de los problemas que afectan al pueblo dominicano y al PLD; ser un hombre de estado por haber dirigido importantes dependencias gubernamentales (Industria y Comercio; Lotería Nacional, Refinería Dominicana de Petróleo, Autoridad Portuaria Dominicana y el Consejo de Fomento Turístico, entre otras), demostrando eficiencia y capacidad, tanto pública como privada; asesor de varias elecciones presidenciales triunfantes y defensor de los mejores intereses del país. Las condiciones están dadas en el abogado y economista de 65 años de edad, en plena condiciones y facultades para orientar y llevar el partido al poder, por el desarrollo sostenido de la RD y a las nuevas generaciones hacia un rumbo de progreso, respeto, desarrollo e incluyente de los sectores en sus respectivas áreas. “Con Francisco Javier llegaremos al poder”, sostienen. Del senador Lorenzo expresan que es un político con capacidad demostrada, conocedor del área judicial y congresual; como abogado litigante será perfecto defensor del partido y los intereses del país caribeño. Afirman que es la mutual ganadora. En cuanto a Danilo Medina, debe ser nombrado “presidente ad vitam en el partido”, especifican los seguidores del profesor Juan Bosch.

►Salieron electos por liderazgo presidente Abinader: Analistólogos del patio en Brooklyn afirman que por el liderazgo (no entra en discusión) del presidente Luis Abinader, el 90% entre senadores, diputados, síndicos y regidores de la RD salieron electos. Diiicen que el mandatario tuvo que hacer la campaña por ellos (acompañado de las bondades del Estado) para que no se frieran en alquitrán. ¡Ay, ay, ay!

►Observaciones: Después de escudriñar, escarbar, investigar y comparar datos del pasado proceso electoral, presentamos observaciones que pasan desapercibidas ante la mayoría de la opinión pública. Esto es aplicable a todos los candidatos, porque todos hacen política para todos los votantes. Veamos: Provincia Espaillat (Moca) con 191,403 inscritos por la JCE. Ganó el senador del PRM y aliados, Carlos Gómez, presidente de la Comisión Permanente de Dominicanos Residentes en el Exterior en el Senado, que, considerado un hijo de la comunidad en NY, soltó en banda a sus connacionales del exterior. En Espaillat votaron 111,383 y dejaron de votar 80,020 (41.81%). La JCE validó 107,533 votos y de esa cantidad es que Gómez obtiene 74,036 (68.85%), porque de los votantes empadronados en la toda provincia 191,403, obtendría el 38,68%. ¡Uff! Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “la realidad al desnudo”. Otro contestó “este mismo proceso es aplicable a todos los que ganaron y perdieron” ¡Huumm!

►El caso Guillermo Moreno: El presidente de AlPaís, Guillermo Moreno, es muy conocido en NY por el activismo 24/7 de su máximo representante político, el aguerrido Radhamés Pérez. Moreno fue candidato presidencial en el 2008 y obtuvo 18,136 votos. En el 2012 con 62,296. En 2016 con 84,399. En 2020 con 39,458. “Espantó la mula en lo presidencial” porque nunca llegó a los 100 mil votos. Se cobijó con el gobernante PRM y el actual presidente Abinader para ser llevado como candidato a senador, sacrificando por él la reelección de la popular senadora perremeísta Faride Raful, diiicen. El presidente y decenas de altos funcionarios recorrieron la ciudad con Moreno y lo apoyaron en todo, todo, todo, diiicen. En el DN, con 794,080 votantes hábiles, votaron 463,232 (59.08%), no votaron 320,848 (40.92%). De los 455,633 votos válidos en el DN, el ex fiscal adquirió 181,204, que su porcentaje del padrón de la capital sería de 23.11%, y de esos votos válidos es 39.77%. Se desplomó ante los pies de su principal contrincante, Omar Fernández, de 32 años, hijo del ex presidente Leonel Fernández. Omar sacó 256,054, que su porcentaje del padrón del DN sería de 32.66%, y de los votos válidos (455,633) es 56.20%, convirtiéndose en senador. La diferencia entre ambos fue de 74,850 votos a favor de Omar.

►Caso Yomare llama la atención: Ha llamado poderosamente la atención entre políticos, comunitarios, periodistas y ciudadanos comunes en NY que el candidato a diputado del PRD por la circunscripción 1-USA, doctor Yomare Polanco, solo haya obtenido 1,780 votos, a sabiendas que tiene una estructura política, social y comunitaria sólida en los diferentes estados que integran dicha circunscripción, por su labor altruista en las diferentes áreas desde hace más de 20 años, y las mantiene activa políticamente. Que el PRD sea un ventorrillo de partido, Ok. ¿Y sus votos personales? debieron figurar. Ahí es que consideramos que hubo manos diestras, diiicen. Lectores en Queens nos envían esta columna de 2023, donde se denuncia una supuesta trama contra Polanco. Ver: https://www.eljaya.com/176089/enterate-ny-90/ Además, pusieron el caso del diputado electo Cirilo Moronta, que por su sólido liderazgo principalmente, luego del partido, y después de los apoyos de algunos ganó (12,882 votos), contra adversidades de la mayoría de los altos dirigentes del PRM, inclusive Chú Vásquez, el flamante ministro de Interior y Policía, mandó prácticamente a que no votaran por él. Tanto Polanco como Moronta tienen sólidos y reconocidos liderazgos comunitarios, estimados en más que los demás candidatos de los partidos competidores, diiicen los sabiólogos. ¿Que los votos no se reflejaran en Polanco? ¡Huumm! Por eso hay muchos perplejos dentro de la comunidad.

►Votación en el exterior nivel presidencial: 863,784 votantes inscritos en el exterior. Votaron 158,807 (18.39%) a nivel presidencial. No votaron 704,978 (81.61%). En la circunscripción 1-USA (NY, NJ, Connecticut, Pensilvania, Washington DC, Delaware, Massachusetts, Rhode Island, California, Toronto y Montreal en Canadá) con 549,553 empadronados. Votaron 91,719 (16.69%). No votaron 457,834 (83.10%). En la Dos (Miami y Orlando, en USA; Puerto Rico, Panamá, Chile, Venezuela, islas de San Martín y Curazao) con 164,795 votaron 30,726 (18.64%). No votaron 134,069 (81.36%). En la Tres (Madrid, Barcelona y Valencia, en España; en Holanda, Zúrich y Milano-Italia) con 149,436 inscritos votaron 36,362 (24.33%). No votaron 113.074 (75.64%). Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “La abstención de un pueblo decepcionado ganó las elecciones”. Otro contestó, es la respuesta al no cumplimiento de las necesidades sentidas en el exterior: 1- Eliminar el cobro de los US$10 a los dominicanos que viajan a su propia tierra. 2- Reducir los altos precios de los tickets aéreos. 3- Modificar la ley 716 del 1944 (80 años) sobre los Consulados para reajustar los elevados precios de los pasaportes, poderes, etc. 4- Derogar el cobro de $50 dólares cuando un menor hijo de dominicanos emigrados pasa más de 30 días en RD. 5- Modificar el pago del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria a los emigrados jubilados de más de 65 años. 6- Permitir llevar un vehículo por su condición física (aprobado por una agencia revisora) y no por año de fabricación. 7- Establecer mecanismos que abaraten el precio de envío de las remesas, entre otras necesidades.

►La misa del cónsul Eligio Jáquez: El pasado viernes a las 6:00 PM, el cónsul y coordinador general de la reelección del presidente Luis Abinader en la circunscripción 1-USA, cónsul Eligio Jáquez, hizo una misa en la iglesia Santa Cruz, ubicada en la avenida Fort Washington con la calle 179 en el Alto Manhattan, por haber ganado el partido con sus 3 diputados en la circunscripción que dirigió. Asistieron “compañeritos” al pipá. Un ciudadano en la avenida Saint Nicholas vociferó “en el fondo, la homilía fue porque los dominicanos no salieron a votar. Otro contestó “si los connacionales hubiesen salido a votar” sacan al PRM del poder. ¡Ay!

►Votos a nivel congresual en el exterior: 87 candidatos participaron por 17 partidos = https://actualidadneoyorkina.com/?p=3374 Los 7 elegidos por el exterior son del PRM. JCE declara ganadores = https://www.ultimasnoticias.com.do/2024/05/24/jce-oficializa-a-los-diputados-ganadores-de-ultramar-en-elecciones-del-pasado-domingo/ En la circunscripción 1-USA con 549,553 (el porcentaje de los ganadores es en base al padrón general de cada una de las circunscripciones, porque no tenemos la suma de los votos válidos): A Kenia Bidó con 18,031 (32.81%) del padrón de la circunscripción. Cirilo Moronta con 12,882 (23.44%) del padrón. Norberto Rodríguez con 11,906 (21.66%) del mismo padrón. En la Dos, con 164,795 empadronados, ganaron Adelis de Jesús Olivares con 7,074 (42.92%) y Edward Cruz Asunción con 4,742 (28.76%) del padrón de la circunscripción. En la Tres, con 149,436 inscritos ganaron Julio César López con 8,099 (54.20%) del padrón y Angelina Novas Sierra con 6,409 (42.89%) del mismo padrón.

►Qué boche: El pasado martes el coordinador del PRM y los partidos aliados en NY “contento, regocijado por el triunfo de su organización, enchido de placer por haber coordinado parte del triunfo de la entidad política” convocó a una rueda de prensa, pero a las dos horas “la OTAN del PRM-NY ( Yulín Mateo, coordinador general de campaña; Jhon Sánchez, coordinador ejecutivo y Alejandro Rodríguez (Tontón), coordinador politico, lo desautorizaron: “Buenos días compañeros(as), Ante la cantidad de llamadas que hemos recibido sobre una supuesta rueda de prensa, informamos que ni el partido ni el comando de campaña-NY están convocando a ninguna rueda de prensa. En los próximos días estaremos informando de las acciones a seguir. No queremos que nadie se atribuya méritos por el trabajo de todos ustedes”. Gracias ¡Uff!

►Un valor dominicano en NY: Emil Flores, oriundo de la ciudad capital, con más de una década en la Gran Manzana, se dedica a labores privadas en una empresa multinacional en los Estados Unidos. En sus momentos libres conversa, orienta y explica a “jóvenes” la importancia sobre el buen comportamiento y modales que deben tener en sus casas y de manera pública, asimismo, entre sus principales acciones debe primar el respeto hacia sus padres y las personas envejecientes, suele repetirle a la juventud. Si lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Emil, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Curiosidades del sol. 109 veces el tamaño de la tierra. Cuenta con 6 capas. 150 millones de kilómetros separan la tierra y el sol. Emite más energía a la tierra de la que podemos consumir.

►Servicio comunitario: ¿Aprender inglés en persona o virtual? Buscar información en www.usa.gov

►Salud: La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte a los jóvenes que el tabaco, sin importar la presentación (cigarrillos tradicionales y electrónicos, hookah, vape), entre otros, provocan daño a la salud, debido a que contienen agentes tóxicos que pueden causar complicaciones de las vías respiratorias, pulmonares y hasta cáncer.

►Sobre el español: Denuedo = Brío, esfuerzo, valor, intrepidez.

►Dólar y euro hasta este domingo 26: Compra del dólar 58.17 y venta 58.18. Compra euro 62.44 y venta 65.56

►Combustibles: Del 25 al 31 de mayo: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.