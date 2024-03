Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►Comidilla entre dominicanos NYC: Es comidilla entre grupos de dominicanos en la Gran Manzana (restaurantes, bodegas, supermercados, barberías, salones de belleza, parada de buses y ciudadanos comunes) la no entrega total por parte de la JCE del dinero a los partidos políticos reconocidos en la RD (artículo 61 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos) y artículo 224 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral de la RD. La JCE no lo ha entregado en su totalidad porque el Gobierno no lo ha desembolsado, comentan. El organismo electoral ha entregado solo RD$2,016,640 millones de un total a entregar de RD$5,111,750,000.00, como indica la Ley. Diiicen que el Gobierno quiere ahogar los partidos de oposición para que no puedan desarrollar sus campañas contrarias a la reelección. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “le tienen una camisa de fuerza” al PLD, FP y al PRD para que no puedan competir con el PRM. ¡Huumm!

►Hay que entregar $$$ a los partidos políticos-RD: Observadores políticos dominicanos en El Bronx debatieron y coincidieron en apoyar la petición que la JCE le hace al presidente Luis Abinader, al ministro de Hacienda, José Manuel -Jochi- Vicente, y al director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, de entregar los fondos del Presupuesto Nacional del Estado a los partidos políticos, como lo establece la Ley. Diiicen que está muy mal por parte del Gobierno y se está sentando un precedente como nunca antes. Eso es muestra de que no es cierto que se sienten tan “ganao” como alegan y dicen, porque no entregar los fondos de Ley es para que los partidos opositores no puedan hacen campaña, asfixiarlo, ponerle una camisa de fuerza y así el PRM tener campo abierto, diiicen. La ley Orgánica del Régimen Electoral indica que el monto a entregar es el equivalente al medio por ciento (0.50 %) de los ingresos nacionales para este año. La FP, PLD y PRD sostienen que el ½ % equivaldría a RD$5,111,750,000.00, porque los ingresos de fondos generales contemplados en el Presupuesto Nacional 2024 ascienden a RD$1,022,350,051,890.00” y la asignación que dispone la Resolución 06-24 (de la JCE) asciende a unos RD$2,520,800,000.00, porque el Gobierno no ha entregado el completivo, incumpliendo lo relativo al financiamiento público de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos en años electorales, diiicen.JCE exhorta Gobierno completar asignación de fondos = https://almomento.net/jce-exhorta-gobierno-completar-asignacion-de-fondos-a-partidos/ Partidos mayoritarios de la oposición no tienen dinero para financiar su campaña electoral = https://elnuevodiario.com.do/consultor-politico-asegura-partidos-mayoritarios-de-la-oposicion-no-tienen-dinero-para-financiar-su-campana-electoral/

►No hay más $$$ para partidos políticos RD: El director general de Presupuesto del Gobierno de la RD, José Presbot, informa que, ante la imposibilidad económica de cumplir plenamente con las asignaciones establecidas en las leyes, se ha tomado la decisión de modificar temporalmente dichas asignaciones. La modificación temporal de asignaciones se basa en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, No. 423-06, el cual establece que las modificaciones o suspensiones de leyes solo pueden realizarse a través de la ley de presupuesto correspondiente al ejercicio presupuestario en curso. En consecuencia, el Congreso Nacional aprobó el artículo 51 de la Ley núm. 80-23, que autoriza al Poder Ejecutivo a asignar un monto inferior al establecido por ley a diversas instituciones y órganos del Estado, incluyendo la JCE, el Congreso Nacional y el Poder Judicial, entre otros. Mientras esto sucede el partido de gobierno hay abundancia total, diiicen. Ver: https://robertocavada.com/economia/2024/03/15/gobierno-asegura-transfiere-millones-a-jce-para-partidos-en-campana/ El artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece el derecho a la participación política en condición de igualdad. El poder es para usarlo, diiicen perremeístas en Manhattan.

►Visitas de políticos a NYC: En los próximos días (Semana Santa) tendremos de visita en NYC y el resto de la Circunscripción 1-USA, con 467,637 votantes, un arcoíris político. Vienen Leonel Fernández, de la FP; Guillermo Moreno, de AlPaís, Ramfis Trujillo del PED; Julio César Valentín, de Justicia Social; José Ignacio Paliza, coordinador general de campaña del PRM; Samuel Pereyra, administrador del Banreservas; Eduardo Sanz Lovatón, director de Aduanas; Faride Raful, sub-coordinadora de campaña; y Luis Valdéz, director general de Impuestos Internos (DGII), todos del partido de gobierno. ¡Ah! Diiicen que Raful desistió de sus aspiraciones a la senaduría DN por la promesa al más alto nivel: “Cuando ganemos en mayo, tú serás nombrada en el Ministerio de Cultura y tú papá, Tony Raful, actual embajador en Italia, será trasladado a la apetecible embajada de España. Unos vendrán a vociferar ¡Vuelve y vuelve! Otros vociferarán “E Pa’ Fuera Que Van”. ¡Ah! También vendrá Eddy Alcántara del ¿PRSC?, entre otros.

►Lamentable fallecimiento: Gran pesar ha causado en la comunidad dominicana de NYC el fallecimiento, la semana pasada a los 86 años, del reconocido empresario Francisco Rodríguez (Don Paquito). Fue el pionero de las llamadas “mudanceras”, al instalar el primer negocio de esa naturaleza en la Gran Manzana: “Dominicana Shipping Co”. Gracias a su formación militar, era un hombre de convicciones éticas y disciplinadas. Se caracterizó por ayudar mucho su comunidad; sus contribuciones fueron innumerables y quedarán grabadas en los anales de la historia, ya sea a través de su respaldo a las primeras ligas menores del béisbol de la comunidad, o la participación en organizaciones comunitarias culturales, cámaras de comercio y su solidaridad con el patrocinio del patriotismo dominicano. Condolencias a sus familiares y ¡Paz! a su alma.

►De interés: Por considerarlo de interés para muchas personas, quizás hay entre nuestros lectores, reproducimos el siguiente artículo. La Soledad = https://hoy.com.do/la-soledad/

►PRM y su cena en NJ: Una fuente a lo interno del PRM-NY nos informó (ni quito ni pongo) lo siguiente: Desde la RD vendrá una alta comisión del PRM hacer política en la Circunscripción 1-USA a favor de la reelección del presidente Luis Abinader. Habrá una cena-conferencia (Financiamiento y Comercio Exterior de RD) a US$200.00 la entrada, el próximo viernes 22, a las 7:00 pm, en el exclusivo Michelle’s Catering Inc., ubicado en el 32 de la calle Passaic, Garfield, Nueva Jersey. Diiicen que el consulado de NY ya adquirió 200 taquitas; el de NJ 150; Pensilvania 100; y de Boston 100, y a los funcionarios y empleados de las 14 instituciones gubernamentales instaladas en esas sedes consulares, se les entregó un paquetico de boletos y tienen que colocarlo. Diiicen que desde ya la asistencia está garantiza y los cientos de miles de dólares de entrada. Fiesta y mañana gallo, vociferó un ciudadano en el Alto Manhattan. ¡Ah! Dicen que en abril habrá otra cena, pero a US$5,000,00, con la asistencia del presidente Abinader. Organiza el cónsul Eligio Jáquez. ¿Será verdad?

►Perremeístas NY alegres: Son muchos los perremeístas que enarbolan en diferentes lugares públicos de esta ciudad, el resultado de la encuesta Gallup-RCC Media, realizada del 6 al 9 de marzo de este mes, que coloca al presidente Luis Abinader con una amplia ventaja sobre sus contrincantes del PLD, FP y el PRD. Si hoy fueran las elecciones presidenciales, el panorama electoral dominicano quedaría definido en una primera vuelta, ya que el presidente Abinader lograría su reelección al imponerse en las urnas con un 64 % de los votos. Los resultados establecen que Leonel Fernández (FP) quedaría en un segundo lugar al obtener un 19 %; Abel Martínez (PLD) ocuparía el tercer lugar con un 12 %. Diiicen que los “compañeros perremeístas” andan con los resultados debajo del brazo y aunque en los lugares estén rezando, hablando de medicina, de asuntos familiares, etc. etc. “rían” sacan el tema por los cabellos para darlos a conocer. Ver: https://www.diariolibre.com/politica/partidos/2024/03/15/encuesta-gallup-abinader-ante-un-camino-ascendente-a-la-reeleccion/2643538 Algunos cantan el merengue = https://www.youtube.com/watch?v=IPO84dFct1c

►Buen libro: “Diario de Mujeres Hermosas”, puesto a circular hace dos semanas en la Dirección de Cultura-NYC, de la escritora dominicana Shery Olivo, está teniendo buena aceptación entre los dominicanos de la Gran Manzana, Nueva Jersey, Pensilvania, y Connecticut, entre otros lugares. Es una obra basada en historias reales, de mujeres valientes que han vivido crudas realidades para lograr sus metas u objetivos, y que se han visto en la necesidad de auxiliarse en el trabajo sexual para sostenerse económicamente junto a sus hijos”. En la obra, la dama ilumina las pruebas, tribulaciones y resistencia sin precedentes de las mujeres, profundizando en las luchas que soportan en un mundo que a menudo espera más de lo que ofrece a cambio. Se puede encontrar en Amazon, Walt Mart, Bookstore.com y Barnes and Nobel. entre otros lugares, además, tiene una publicación en 77 países. Ver: https://actualidadneoyorkina.com/?p=2805

►Un valor dominicano en NY: “Hay una gran cantidad de historia de mujeres que no se reconoce ni se documenta”, dijo Debbie Walsh, directora del Centro para la Mujer y la Política Estadounidenses de la Universidad de Rutgers. Cristina Contreras, dominicana pura cepa, que al observarla se piensa inmediatamente si participó alguna vez en “Mis Universo” (el concurso de femenina internacional que busca la belleza integral, liderazgo, elegancia, personalidad, glamour, porte, pose, comunicación, seguridad, y activismo social en candidatas provenientes de diferentes países del mundo. Sin más preámbulo, llegó a USA cuando tenía 15 años, sin conocer el idioma. La disfunción familiar la obligó a ella y a su hermano a valerse por sí mismos, casi sin hogar y sin comer. Madre adolescente a los 18 años. Un programa de secundaria para estudiantes en riesgo despertó su interés en el trabajo social. Siguió estudiando y obtuvo una licenciatura en la Universidad de Lehman College; Maestría en Trabajo Social de Fordham University y Maestría en Administración Pública de Baruch College. Ha trabajado dentro del sistema de salud y hospitales de NYC durante las últimas tres décadas. En reconocimiento a su liderazgo y servicio a la comunidad, ha sido reconocida por varias instituciones acreditadas. Actualmente, es directora ejecutiva del Hospital Metropolitana, con 604 camas, ubicado en Manhattan, además, presidenta del Desfile Dominicano de Manhattan. Es una líder comprobada en atención médica a la que le apasiona mejorar la salud de las comunidades a las que sirve. Se involucra y trabaja con diferentes líderes comunitarios de todas las culturas, junto con funcionarios electos locales, para brindar al público oportunidades de educación sanitaria para mejorar los resultados de salud. Proclama, “siempre estoy defendiendo las personas que no pueden ayudarse a sí mismas”, poniendo en alto la bandera tricolor. Contreras representa aproximadamente el 27% de las mujeres directoras ejecutivas en los sistemas de salud de EUA, según los Institutos Nacionales de Salud. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Cristina, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: El 29 de julio de 1981, el mundo fue testigo de la boda de cuento de hadas del príncipe Carlos y la princesa Diana en Inglaterra. Es considerada una de las nupcias más vistas de la historia, al menos 750 millones de personas la sintonizaron.

El coste de la boda, ajustado a la inflación, rondaría los US$110 millones. Desgraciadamente, una boda de cuento de hadas no garantiza un final de cuento de hadas, y la pareja se divorció en 1996.

►Servicio comunitario: No todo se puede enviar por el correo de USA. Varios artículos están prohibidos. Más información = https://es.usps.com/ship/shipping-restrictions.htm

►Salud: La insuficiencia renal crónica es responsable de 2,4 millones de muertes anuales en el mundo, muchas de ellas de forma prematura, por la falta de acceso a diálisis, hemodiálisis y trasplante. Los riñones desempeñan un papel crucial en la eliminación de desechos y toxinas del cuerpo, son los encargados, además, de la regulación de los niveles de líquidos y minerales, la presión arterial y también produce eritropoyetina, la hormona que estimula la producción de glóbulos rojos. A la hora de cuidar nuestros riñones es, si estas orinando apropiadamente y de repente empiezas a orinar menos, vemos la orina espesa, la cantidad disminuye, el color cambia y si hay espuma son signos de alarma. Cuando lo hacemos cada cuatro horas en mucha cantidad, es sinónimo de que los riñones están funcionando adecuadamente”.

►Sobre el español: Misoginia = Odio y prejuicio hacia las mujeres y niñas

►Dólar y euro hasta este domingo 017: Compra del dólar 58.18 y venta 59.22; Compra euro 62.62 y venta 66.12

►Combustibles: Del 16 al 22 de marzo: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

