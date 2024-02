Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►Recordando: Los dominicanos que sean naturalizados o ciudadanos de USA que vayan a viajar a cualquier país del mundo, incluida la RD, deben registrarse gratuitamente en el Programa de Viajeros Inteligentes (STEP) = https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/before-you-go/step.html para recibir información, alertas y facilitar su localización en caso de un desastre natural, disturbios civiles, u otras emergencias.

►Cuantas cartas: El dominicano no tiene comparación, se cree sabiólogo, todólogo, opinólogo, y sabichoso total en materia política ¡Uff! Se considera un politólogo y analista al estilo Julius Krein, de la revista “American Affairs” o Julius Krein, formado en Harvard, rezan algunas de las misivas. Son “docto” (que a fuerza de estudios adquiere más conocimientos que los comunes u ordinarios). En el Alto Manhattan pululan por montones, diiicen.

►Un golpe bolsón: Recibimos una carta que expresa: “El PRM le dio un golpe bolsón (como dicen los galleros) a la Alianza Rescate-RD en las municipales, lo mismo hará el 19 mayo en las presidenciales y congresuales”. El PRM resultó ganador, diiicen, porque el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) ha entregado 7,180 viviendas para beneficiar a 28,000 dominicanos. 7 hospitales con más de 600 nuevas camas y 11 centros de Diagnóstico y Atención Primaria en todo el territorio. Asimismo, el Plan Dominicana se Reconstruye ha reparado 45,000 viviendas, beneficiando a más de 181,000 dominicanos; en Invivienda SDE se remozaron 400 edificios y más de 9,000 parqueos. Autoridad Portuaria Dominicana ha construido 5 terminales de cruceros, 3 terminales de cargas y 10 muelles de pescadores turísticos y deportivos. INAPA ha implementado 7 sistemas de acueductos y 10 depósitos en todo el país. El INDHRI ha intervenido 4,000 kilómetros en canales de riego y drenajes, y rehabilitado 700 equipos de bombeo. En el sector deportivo, se han entregado más de 1,000 instalaciones deportivas nuevas y rehabilitadas, y en el 2023 las exportaciones alcanzaron 8,060 millones de dólares en el sector zonas francas.

►Más obras: La misiva destaca también que el IAD y UTECT entregaron 990 títulos definitivos en Consuelo-S.P.M. en beneficio de 8,627 familias. Obras Públicas ha entregado más de 300 obras por RD$71 mil millones, citamos: 694 km de caminos agroforestales, 22 millones de metros cuadrados de asfalto, equivalente a 2,825 km., la construcción de 2,040 km. de contenes y 1,702 km. de aceras. 52 centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), 3 guarderías universitarias en la UASD de Bonao, San Francisco y Mao. La entrega de 3 centros universitarios en Jarabacoa, Azua y Peravia. 5 museos emblemáticos fueron remozados: el Panteón Nacional, Alcázar de Colón, Convento de los Dominicos, Fortaleza Ozama y el Museo de las Atarazanas Reales, junto a tres centros tecnológicos en Los Llanos, Bayaguana y Yuma. Por eso y lo que viene es que el dominicano ha votado por el PRM, diiicen, y parafraseando a Balaguer “No lloren como mujeres lo que no supieron defender como hombres” ¡Vuelve y vuelve!

►Otras misivas: Quisiéramos que el lector conozca estas definiciones: Engaño = Hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Percepción = Manera como interpretamos la información externa e interna que recibimos. Realidad = Existencia real y efectiva de algo. Veamos. 8,105,151 dominicanos aptos para votar en las municipales, no lo hicieron 4,329,564, lo hicieron 3,775,587. Cargos a elegir 3,849 (158 alcaldes e igual cantidad de vicealcaldes; 1,164 regidores y cifra similar de suplentes; 235 directores e igual cantidad de subdirectores y 735 vocales. El PRM sacó 1,747,822 votos con 22 partidos y dos movimientos aliados; 122 alcaldía de 158, 150 distritos municipales de 235. Alianza Rescate-RD fue aliada en todo el país solo en 360 puestos de los 3,849. El PLD y aliados sacaron 786,785 votos; 15 alcaldías y 36 distritos. FP y aliados obtuvieron 520,352 y la cantidad de 6 alcaldías y 36 distritos. El PRD sacó 86,496 votos, 1 alcalde y 5 distritos.

►Llaman acoger propuesta de Javier García: Dominicanos simpatizantes de varios de los partidos que conforman “Alianza Rescate-RD” en esta ciudad reiteran su llamado para que la propuesta que hiciera el visionario dirigente político del PLD, Francisco Javier García, en septiembre pasado, los integrantes de la misma la acojan y poder participar con éxitos en las elecciones presidencias de mayo próximo en RD. Diiicen que la única salida salvadora que tiene la oposición es conformar esa alianza “real”, “sincera”, “transparente” y “sin ego”, para la congresual y la presidencial desde la primera vuelta. En la unión está la fuerza, diiicen. Habían 8,105,151 dominicanos aptos para votar en las municipales, no votaron 4,329,564, si votaron 3,775,587. El partido de gobierno fue aliado a 22 entidades y 10 movimientos, obteniendo, 1,747,822 votos, 122 alcaldía de 158, y 150 distritos municipales de 235. Mientras “Rescate RD” solo fue aliada en 360 puestos de los 3,849 que había. El PLD y aliados sacaron 786,785 votos; 15 alcaldías y 36 distritos. FP y aliados obtuvieron 520,352 y la cantidad de 6 alcaldías y 36 distritos, y el PRD obtuvo 86,496 votos, para 1 alcalde y 5 distritos. Con la alianza “real y sincera”. Por no existir alianza, citamos lo sucedido en Barahona, según los datos de la JCE: El PRM obtuvo 10,544 votos (40.51%); FP 10,070 (38.69%%); el PRD 4,330 votos (16.64%); y el PLD 765 (2.94%), quedando claramente que con dicha alianza se hubiese superado por mucho al partido de gobierno. ¡Uff!

►Lamentaciones: Diiicen otras cartas que es lamentable que las autoridades de RD no actuaran en consecuencia ante las denuncias de la Misión de Observadores de la OEA, Fundación Justicia y Transparencia (FJT) y Participación Ciudadana (PC), de que en las pasadas elecciones municipales en la RD se usó la “perniciosa práctica de comprar votos, algo casi descarado” ¡Uff! Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “el PRM y el Gobierno utilizaron todos los recursos a su alcance” (chantaje, extorsión, recursos económicos en demasía, nombramientos en el gobierno a troche y moche, entre otros mecanismos desleales e injustificados). Otro contestó ¿Qué Democracia? ¡Eh! Ver: La democracia no puede ni debe naufragar = https://listindiario.com/editorial/20240223/democracia-debe-naufragar_796756.html

►Gran abstención de votantes: Nunca antes en la historia política de la RD había ocurrido una abstención de votantes tan grande, diiicen analistas criollos en Queens. Los siguientes datos los presenta la JCE. Ver = https://resultadoselecciones2024.jce.gob.do/municipales. Distrito Nacional con 918,021 dominicanos aptos para votar, no votaron 580,140; solo votaron 337,881. Ciudades “común cabecera” como Santo Domingo Este con 739,294, no votaron 490,489, lo hicieron 248,805. Santiago de los Caballeros con 502,683, no votaron 341,404, lo hicieron 161,279. Santo Domingo Norte con 348,470, no votaron 213,425, lo hicieron 135,045. Santo Domingo Oeste con 295,963, no votaron 189,254, lo hicieron 106,709. La Vega con 182,743, no votaron 104,243, lo hicieron 78,500. San Pedro de Macorís con 172,230, no votaron 97,159, lo hicieron 75,071. San Cristóbal con 166,952, no votaron 83,915, lo hicieron 83,037. San Fco. de Macoríscon 147,163, no votaron 91,975, lo hicieron 55,188. Puerto Plata, con 121,970, no votaron 73,553, lo hicieron 48,417. Solo en esas 10 ciudades (Común Cabeceras) se inscribieron 3,595,489. No votaron 2,265,827, y solo votó 1,329,932.

►¿Casualidad, coincidencia o consulta?: Dominicanos en El Bronx debatieron y concluyeron: El versado y reconocido periodista dominicano en NYC, J C. Malone, docente de periodismo en el sistema de educación pública, analista político en los principales canales de TV en español de EUA (Univisión-41 y Telemundo-47), además, en Los Ángeles Times, en los Ángeles, así como en el Listín Diario en RD, escribió el pasado martes 20 en su columna “Testigo del Tiempo” = “La reelección peligra, resultados electorales lo demuestran”. Ver: = https://listindiario.com/la-republica/politica/20240223/reeleccion-peligra-resultados-electorales-demuestran_796592.html y destaca que los números de las municipales resultan escalofriantes para el PRM; sus 1.7 millones de votos solo representan el 21% de los 8.1 millones de votantes inscritos, con eso nadie gana. El gobernante PRM sacó el 49% de los votos emitidos. El PLD el 22%, FP 15% y el PRD 2%, sumados son 39%. La alianza “Rescate RD” está 10 puntos detrás del PRM, “no van lejos los de alante, si los de atrás corren bien”. Luego, dos días después (jueves 22) el expresidente Leonel Fernández habló al país y los datos proporcionados durante su alocución son mellizos a los de Malone. Ver: https://eldia.com.do/discurso-integro-de-leonel-fernandez-donde-acusa-al-gobierno-de-provocar-abstencion-electoral-en-municipales/ Amigo lector, saque usted sus propias conclusiones, diiicen los opinólogos.

►Dice abstención fue inducida por Gobierno: La oposición dice que “desde las alturas del oficialismo” fue puesta en marcha una “estrategia” a través de la cual se logró inducir a una masiva abstención en estas elecciones municipales. La Misión de la OEA “manifestó su “preocupación” ante la alta abstención. La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) sostiene que “la alta abstención” denota una involución (detención y/o retraso) democrática en RD”. El Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD) afirma estar preocupado por la alta abstención, y que la falta de participación ciudadana mina la legitimidad del sistema, ya que los resultados no reflejan plenamente la voluntad colectiva, y esto puede generar desconfianza en las instituciones locales, debilitando la base misma de la democracia”. Añadiendo que “cuando un gran número de ciudadanos elige no participar, se corre el riesgo de que las políticas adoptadas no reflejen verdaderamente los intereses y preocupaciones de la comunidad, socavando así la esencia misma de la representación democrática”.

►Un valor dominicano en NY: Roberquis Jiménez, dominicana radicada en la urbe; labora para el área de la medicina (consultorios privados), esbelta, rubia, ojos verdes claros, de mirada profunda y penetrante, sonrisa “Colgate” a flor de labios, educada, amable y con un cuerpo al estilo guitarra valenciana, representa la belleza de la mujer dominicana en playas extranjeras. Su presencia causa revuelo y enfoques de miradas discretas a donde asiste. Ha dedicado y dedica gran parte de su tiempo a orientar e informar en diferentes facetas a sus connacionales en NYC a través de sus distintos programas de TV, radio, sus escritos por los medios digitales y redes sociales. Además, participa mensualmente de múltiples actividades entre comunitarios, profesionales y políticos. Siempre denota su dominicanidad para poner en alto la bandera tricolor. Si usted la ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Roberquis, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Palacio Nacional de RD. Inaugurado el 16 agosto de 1947; es la sede del Gobierno dominicano. Representa el símbolo de la soberanía dominicana y es el escenario de la toma de decisiones importantes para el desarrollo del país. Entre sus estilos arquitectónicos podemos apreciar el neoclásico, renacentista italiano y el grecorromano. La cúpula es de 18 metros de diámetro por 34 metros de altura. Conjuga diferentes épocas de las bellas artes, como son el victoriano, el neoclasicismo y el renacimiento italiano.

►Servicio comunitario: Dominicanos del exterior deben conocer papel de Aduanas al viajar a RD = https://actualidadneoyorkina.com/?p=2613

►Salud: El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo humano. Es necesario para cientos de procesos corporales, incluida la descomposición de toxinas como el alcohol. En las personas con hígado graso, tras sólo dos o tres semanas de abandono del alcohol, el hígado puede sanar y volver a tener un aspecto y un funcionamiento como si fuera nuevo. Dejar el alcohol durante varios meses permite que el hígado se cure y vuelva a la normalidad. Las personas que beben en exceso pueden ser físicamente dependientes del alcohol, y dejarlo de repente puede provocar síndrome de abstinencia. Por eso no se recomienda a los bebedores empedernidos dejar el alcohol de golpe: deben consultar a un médico para dejarlo de forma segura.

►Sobre el español: Paroxismo = Exaltación extrema de los afectos y pasiones.

►Dólar y euro hasta este domingo 18: Compra del dólar 57.94 y venta 58.95; Compra euro 61.98 y venta 65.63

►Combustibles: Del 24 febrero al 1 de marzo: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

