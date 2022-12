Entérate NY

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por Ramón Mercedes

►Profundo mensaje: Analistas dominicanos en Brooklyn se identifican 100×100% con la crítica del papa Francisco la semana pasada, durante la audiencia general celebrada en el Vaticano, dedica a la idolatría que “el éxito”, “el poder” y “el dinero” son tentaciones que esclavizan al ser humano.

►Reparten los cargos en PRM-NY: Durante una reciente reunión en el local del PRM-NY en El Bronx, Neftalí Fuerte, presidente o expresidente (no se sabe), porque el vicecónsul Yulín Mateo fue “señalado” como el presidente de la entidad cuando vino José Paliza (presidente nacional del partido), pero Fuerte, hablando de un supuesto acuerdo ¿de aposento? que hubo, se mantiene ordenando, ejecutando y dirigiendo como en sus buenos tiempos, y el señalado presidente (Yulín) se mantiene a su lado, sin ejecutar, siempre figura como sumiso ante Fuerte. Este último repartió cargos políticos por un tubo y 7 llaves. Proclamó: Altagracia Soldevilla es la vicepresidenta ejecutiva; Isaura Nivar (vicecónsul y su esposa) nueva presidenta del partido en El Bronx; Henry Almonte, funcionario consular, como vicepresidente; Ana Cuevas para la secretaría de actas y correspondencias, entre otros cargos. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=iZMYG5X6Qss Fuerte afirma que con esa metodología (del llamado acuerdo) se está construyendo la unidad del partido. En eso la dirigente Soldevilla le susurró a Fuerte al oído (como puede verse en el video) para delatar que el comunicador de Telemicro Internacional Manuel Ruiz estaba grabando, prohibiéndoselo en el acto. ¿Una reunión secreta para que el pueblo no se enterara? ¡Huumm! En NY se ha violado todo, diiicen: El artículo 153 de los estatutos del PRM; los diferentes acuerdos; y la decisión de la Dirección Ejecutiva del partido. Ver: https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/2022/03/10/conozca-el-metodo-para-escoger-autoridades-del-prm/1696583 Parece que el PRM-NY es una finca de propiedad privada, y la palabra “democracia” no existe, vociferó un ciudadano en el Alto Manhattan. ¡Uff!

¿Qué dicotomía?: División de un concepto en dos aspectos, especialmente cuando son opuestos o están muy diferenciados entre sí. Lectores nuestros (en Queens y El Bronx) nos envían (por coincidencia) dos cartas-documentos muy opuestos entre sí, pero entrelazados políticamente. Entérate NY no tiene compromiso con sector alguno, por eso serán publicados. Ni quito ni pongo.

►No defienden en NY obra de Abinader: Como perremeístas, en Queens estamos decepcionados porque los compañeros de partido (funcionarios todos) no defienden la obra del presidente Luis Abinader por estar sumergidos en rebatiñas personales, diatribas innecesarias, imponiendo medidas dentro de la seccional para beneficios personales, hacer solo declaraciones de alabanzas sobre el gobierno y no de comprensión para que la comunidad conozca sobre sus beneficios, entre otras cosas. Guillermo Moreno de AlPais tiene razón haber dicho en NY: “Abinader es abundante en promesas y tacaño en realizaciones”. Los todólogos, sabiólogos, mercadólogos, opinólogos y sabichosos analistas dentro del PRM-NY solo están pendientes en tumbar polvo, nombrar sus enllaves, lamer sacos, sin hacerle caso ni explicar a la comunidad sobre: Abinader cierra año 2022 con más de 50,000 títulos de propiedad entregados = https://presidencia.gob.do/noticias/gobierno-del-presidente-abinader-cierra-ano-2022-con-mas-de-50000-titulos-de-propiedad Abinader instruye a intensificar inversión de capital en rubros sector construcción para estimular crecimiento económico 2023 = https://presidencia.gob.do/noticias/presidente-abinader-encabeza-consejo-de-ministros-y-directores-instruye-intensificar Abinader reitera seguridad ciudadana es prioridad de su Gobierno = https://presidencia.gob.do/noticias/presidente-abinader-reitera-seguridad-ciudadana-es-prioridad-de-su-gobierno Senadores EU destacan buena relación con RD = https://almomento.net/senadores-de-eu-destacan-buena-relacion-con-la-rep-dominicana/ Gobierno contiene aumentos de entre 25 y 30 pesos al gasoil = https://presidencia.gob.do/noticias/gobierno-contiene-aumentos-de-entre-25-y-30-pesos-en-el-gasoil Encuesta CID: 71% aprueba gestión Abinader https://almomento.net/71-dominicanos-aprueba-gestion-luis-abinader-segun-encuesta-cid/ Gobierno paga a propietarios vehículos afectados por inundación 46 millones de pesos = https://presidencia.gob.do/noticias/gobierno-inicia-pagos-propietarios-de-vehiculos-afectados-por-inundacion-por-un-monto Agencia de riesgo “Standard & Poor’s” mejora la calificación crediticia RD y la sube a “BB” = https://presidencia.gob.do/noticias/agencia-de-riesgo-standard-poors-mejora-la-calificacion-crediticia-de-republica-dominicana Programa beneficiará a 15,000 mujeres rurales = https://presidencia.gob.do/noticias/feda-presenta-programa-madres-del-campo-beneficiara-15000-mujeres-rurales Se espera que a un advenedizo al PRM le escriban un “roble” de artículo y lo publiquen en una revi$ta. ¡Disparando!

►El Gobierno de las burlas: Dominicanos en El Bronx sostienen en su carta-documento, que este es el Gobierno de las burlas, y como dice Mateo 7:16 = “Por sus frutos los conoceréis”. Es una pena que habiendo cientos de miles de familias dominicanas residiendo en NYC y NJ solo se hayan escogido estas 18 familias, que son perremeístas, diiicen, para ser favorecidas con viviendas, y el mandatario proclamar: “Cuando visité NY el año pasado asumí el compromiso con la diáspora de hacerles partícipes del plan de vivienda, por lo que se puso en marcha con la entrega a los dominicanos residentes en el exterior”. “La verdad es que nosotros lo que estamos haciendo es brindándole un poquito de justicia a la diáspora”. Además, el mandatario se comprometió en NY a eliminar el cobro ilegal de los $10.00 dólares por la Tarjeta de Turismo = https://www.youtube.com/watch?v=ObkCpVCfm6A&t=10s Instalar una oficina del Banco de Reservas; haber anunciado vuelos desde NY a RD por menos de US$500.00 con impuestos incluidos. Ver: https://elnuevodiario.com.do/abinader-anuncia-vuelos-especiales-desde-ny-a-rd-por-menos-de-us500-con-impuestos-incluidos/ Nada de nada. Los diputados del PRM en el exterior son “fantasmas” porque no aparecen ni en los santos espiritistas, se los ha tragado la tierra. ¡Uff! El director de Aduanas proclama “se amplía a 45 días el período de la gracia navideña”. Es decir, del 1 de diciembre hasta el 15 de enero 2023, que antes era hasta el día 7 de enero. Pero amplia esa semana, cuando todo el mundo viene de regreso y ya nadie viaja, es para burlarse de la comunidad del exterior. Otra burla, diiicen. A un funcionario consular de NY le instruyeron decir: “En RD no hay inseguridad sino raterismos”. Qué ridiculez. ¡Uff! Ver: Inseguridad ciudadana preocupa en RD = https://www.diariolibre.com/actualidad/inseguridad-ciudadana-preocupa-en-la-republica-dominicana-HM29169592 Policía detiene 700 personas = https://prensaygente.com/2022/12/20/policia-dominicana-detiene-a-700-personas-en-solo-cuatro-dias/ Senador dice preocupa incremento asaltos, atracos, robos y asesinatos https://www.ultimasnoticias.com.do/2022/12/20/partido-reformista-apoya-mano-dura-contra-la-delincuencia-y-criminalidad/ Matan dos presuntos atracadores en San Cristóbal https://elpregonerord.com/matan-dos-presuntos-atracadores-en-san-cristobal/ El 64,5 % en RD evita salir por delincuencia = https://almomento.net/645-de-los-dominicanos-evita-salir-de-noche-por-delincuencia/ ¿Cómo te quedó el ojo perremeísta forastero y lambón? Vociferó un ciudadano en el Alto Manhattan.

►Parte 11: El presidente en el Senado de la Comisión Permanente de Dominicanos Residentes en el Exterior, senador por Espaillat, Carlos Gómez, visitó y convocó 70 organizaciones criollas de NY, NJ, PA, CT el año pasado y de otros lugares de EUA. Lo mismo hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el pasado mes. Vinieron para recabar y llevar sus necesidades al presidente Abinader e iniciar por parte sus soluciones. Todavía nada. ABM = Allante, Bulto, y Movimiento.

►Esperan para el 2023: Los dominicanos del exterior que desde el 2010 hasta la fecha han enviado cerca de 80 mil millones de dólares, solo en remesa, sin contar el dinero enviado con tercero, ni los miles de furgones llenos de comida, ropa, medicina, útiles escolares y de deportes, esperan del “gobierno del cambio” para el 2023: Bajar el costo de los documentos consulares, con pasaporte hasta a 300 dólares = https://www.youtube.com/watch?v=uEARx47ELu8&t=4s Eliminar el cobro de $50 dólares a los padres dominicanos por sus hijos nacidos en el exterior pasar más de 31 días en la RD, sea por vacaciones u otra circunstancia, asimismo aumentado a $80.00 si permanece más de 91 días. Extensión a 8 años el tiempo para ingresar un vehículo a RD; asesoría y plena garantía jurídica a inversores dominicanos del exterior; y regular el costo de envío de las remesas, entre otras cosas. Diiicen que el presidente Abinader debió aprovechar la celebración del “Día del Dominicano en el Exterior”, el pasado 20 del presente mes, para anunciar algunas de estas solicitudes a favor de sus connacionales en ultramar.

►A los que sufren: Para aquellos que sufren el éxito periodístico de otros, y como dice el merenguero Peña Suazo. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=DLHWjRfc4fo Hay que destacar, diiicen, el reconocimiento de personalidades dominicanas que representan sectores en NYC al autor de esta columna, quienes recientemente proclamaron: Ver: https://hoy.com.do/dominicanos-ny-valoran-de-positivo-periodismo-ejerce-ramon/, publicado en decenas de periódicos en RD. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “Es un Faro” con luz propia y no busca rating en base a nimiedades, como un “Faro sin luz”. Otro cantó = https://www.youtube.com/watch?v=7ZJOvFTAC2k

►Un valor dominicano en NY: Janet Peguero, vicepresidenta de El Bronx, es la primera dominicana y latina en ocupar esa posición en uno de los 5 Boroughs en NYC. Oriunda de Villa Consuelo, en la capital dominicana, llegó muy pequeña a vivir al Alto Manhattan y luego sus padres se la llevaron al condado de “meren-salsa”. Trabajó en organizaciones sin fines de lucro y en agencias estatales dedicadas a prestar servicios a la comunidad. Como vicepresidenta de El Bronx, Janet se encarga de gestionar los fondos del condado, asegurarse de que lleguen a quienes verdaderamente los necesitan e identificar las áreas donde se precisa de más inversión. Sostiene que los quisqueyanos no somos minoría, pero todavía nos siguen tratando como si lo fuéramos. “Lo más importante de mi gestión será seguir abriendo puertas para que continuemos teniendo más representación”. Una dominicana que enaltece la bandera tricolor. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Janet, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Las subvenciones del Gobierno-USA que se otorgan a organizaciones sin fines de lucro, universidades, gobiernos locales y otros proyectos que benefician a una comunidad o parte de la población. Más informaciones = www.benefits.gov/es

►Cultura General: El frío que ha impactado más a NYC y los EUA en más de un siglo ocurrió a principio de enero 2014, llegando las temperaturas a menos 27,5 grados en Central Park-NY, y en la ciudad Comertown, en el Estado de Montana, a menos 52,7 grados. En el zoológico Lincoln Park de Chicago, la osa polar Anana, fue puesta bajo techo por las autoridades, al igual que en el Aviario Nacional de Pittsburgh las águilas calvas y los pingüinos tuvieron que ser retirados de exhibición, debido a las bajísimas temperaturas. Asimismo, en Kentuchy, Robert Vick, de 42 años, que se había fugado de una cárcel se entregó a las autoridades pocas horas después para evitar morir congelado, luego fue internado en un hospital por hipotermia. Ver: https://apunterd.com/noticias/33458-dominicanos-ny-enfrentaran-intenso-frio-en-eeuu-que-afectara-240-millones-personas Más de 1,700 personas mueren cada año en los EUA como consecuencia de las condiciones del clima, y aproximadamente las dos terceras partes de esas muertes se deben al frío.

►Dólar y euro hasta este domingo 25: Compra del dólar 54.86 y venta 56.14; Compra euro 57.43 y venta 60.99

►Combustibles: Del 24 al 30 de diciembre se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

