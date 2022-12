Entérate NY

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por Ramón Mercedes

► Guillermo Moreno termina periplo en NY: Guillermo Moreno, el mandamás de AlPaís, llegó a NY el pasado jueves en la tarde y en el mismo aeropuerto proclamó “Abinader es abundante en promesas y tacaño en realizaciones. Ver: https://hoy.com.do/guillermo-declara-en-ny-abinader-es-tacano/ Estuvo en el restaurant 809, y el empresario David Rivas dijo las palabras de bienvenida, quien análogo AlPaís con los valores y propósitos que encarnaron a Juan Pablo Duarte y Los Trinitarios, llamando a derrotar el largo ciclo histórico de predominio del conservadurismo social y la derecha política en RD. El doctor Moreno centró su discurso en acabar con la indiferencia ciudadana hacia la política, entendiendo que la anti política es la política de los representantes del modelo económico neoliberal injusto y excluyente predominante. Entre los presentes estuvo el congresista Adriano Espaillat, catalogando al líder “aliancista” de honesto y serio. Participó en varios programas de paneles. También se reunió con dirigentes y militantes de su organización, explicando la necesidad de articular una amplia coalición electoral alternativa, que incluya partidos políticos, organizaciones sociales, personalidades progresistas y de izquierda. Este domingo les dio la bienvenida a decenas de nuevos miembros en la iglesia Santa Cruz, localizada en el 715 W de la calle 179, esquina la avenida Fort Washington, en el Alto Manhattan. Regresa a RD este lunes.

►Adriano fija posición sobre Haití: El único congresista de origen dominicano en EUA, Adriano Espaillat, fija posición sobre Haití. Ver: https://costaverdedr.com/investigando-la-crisis-de-haiti-en-la-onu/

►Música para toda ocasión: Daniel Candelario, con su saxofón, es un verdadero profesional en el arte del bien combinar el sonido con el tiempo = música. Interpreta diferentes géneros musicales (Baladas, Boleros, Merengues, Bachatas, Salsa y Chá-Chá-Chá, entre otros), para toda ocasión. Dejó anonadado a más de un centenar de dominicanos al tocar durante un evento en Alianza Dominicana. Interpretó, magistralmente: Los Algodones de Joseíto Mateo; Feliz Navidad de José Feliciano; Viejo Mi Querido Viejo de Piero; y A Mi Manera de Frank Sinatra. Contrataciones: 929-490-7518 y no se arrepentirá. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=phkJil4KOYs

►A Eligio lo van en próximas semanas: Una fuente fidedigna, confiable y de entero crédito dentro del PRM-RD confió a Entérate NY, bajo condición de anonimato, que el actual cónsul en NY, Eligio Jáquez, será removido del cargo en las próximas semanas para llevarlo a RD y encargarlo de la campaña reeleccionista del presidente Luis Abinader. El también vice vicepresidente nacional del PRM, tiene desde agosto 2020 en el cargo. Fue regidor en el DN 1978-82; diputado por el DN 1982-86; precandidato a síndico por el DN en el 1998; jefe de la campaña presidencial de Hipólito Mejía en el 2000; secretario de agricultura cuando Hipólito 2000-2004; precandidato presidencial del PRD en el 2010; y mediante el decreto 354-20 fue nombrado cónsul en NY desde agosto 2020. Por su experiencia política y ser conocido a nivel nacional, Jáquez dirigirá en RD el “vuelve y vuelve” que tanto criticó en el pasado, diiicen en Brooklyn.

►Obtiene millones en NY: Entendidos en la materia consular afirman que Eligio Jáquez ha obtenido más de $12 millones de dólares, a la taza sobre el 51×1, equivalente a más de 600 millones de pesos dominicanos, en los 2 años y 4 meses que tiene como cónsul en NY. Lo único que hizo fue rebajarle US$5.00 al pasaporte y a otro documento poco solicitado, diiicen. El director de pasaportes en RD ha declarado que la renovación del documento sale por RD$1,650 pesos ($25 dólares) y los consulados varían las tarifas Ver: https://elnuevodiario.com.do/director-de-pasaporte-aclara-ese-organismo-no-tiene-que-ver-con-precios-renovacion-de-pasaporte-en-ny/ Ver: El Cónsul de NY se gana US$ millones = https://almomento.net/el-consul-de-ny-se-gana-mas-de-us-8-millones/ Ver: Cónsul RD-NY ganó más de US$ 1 millón en diciembre 2020 = https://almomento.net/consul-ny-gano-mas-de-us-1-millon-en-diciembre-2020/ Ver: Los abusos del consulado dominicano en NY = https://almomento.net/opinion-los-abusos-del-consulado-dominicano-en-nueva-york/ Pasaportes en NY hasta $300 dólares, esto fue en febrero 2021 = https://www.youtube.com/watch?v=uEARx47ELu8&t=1s “Cancillería pondrá orden a tarifas consulares”, Destaca que entre 2018 y 2020 (2 años) se emitieron 76,582 libretas de pasaporte, percibiendo US$13,018,940. De ese monto, el Estado recibió US$3,352,194. Ver: https://listindiario.com/la-republica/2022/04/22/718330/cancilleria-pondra-orden-a-tarifas-consulares, aun el presidente Abinader haber proclamado “El servicio exterior no será “botín político” = https://eldia.com.do/el-servicio-exterior-no-sera-botin-politico/

►¿Qué encuentro navideño?: Una institución pública ofreció la semana pasada un encuentro navideño a periodistas dominicanos en el Alto Manhattan. Con mangú, cebolla, yuca, huevos, salchichón y queso, entre otras cosas. Dos de los comunicadores asistentes, reservándose sus identidades, sostuvieron que lo comida les causó una descomposición intestinal (dia….) ¡Ah! También regalaron una botella de vino. ¿De calidad? ¡Huumm! Razones: Economía, recomendación de uno de los asesores del “jefe” de la institución. Ese “asesor”, una persona que su vida es tumbar polvo, ser lambón, limpia saco y oportunista, saca amigos de actividade$, y para realizar trabajo$, siempre presenta una cosa por delante y hace otra por la espalda. Frontalmente es sonriente y platicador, características de los traidores. Proclama: “si ayudo estoy bien, si serrucho también, porque trato de controlar todo”, diiice con orgullo. En la avenida Saint Nicholas cantan = https://www.youtube.com/watch?v=7ZJOvFTAC2k&t=7s ¡Uff! Es un Eróstrato (publicidad y publicidad), sostienen muchos de sus connacionales. Durante el encuentro tenía dos grabadores discretos para grabar conversaciones y luego pasarla como siempre a sus “llamados jefes”, tanto en RD como en NY. Muchos criollos en el Alto Manhattan recomiendan tener cuidado cuando conversen o se junten con él, para no caer en las “400 libras” y distorsione los planteamientos o expresiones para acomodarlas a sus intereses. “Guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado”, vociferó un ciudadano en la calle Dyckman. Otro le contestó “es bueno seguir siendo amigo de él, pero a mil kilómetros de distancia”. ¡Wepa!

►Quintuplica asistencia: Hay varios precandidatos a diputados en la Fuerza del Pueblo (FP) por la circunscripción 1-EUA; nos escriben observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan. Gregorio Morrobel ya hizo un acto de lanzamiento, luego Ramón Tallaj Jr. hizo lo propio, y Wascarina Cabral de los “300 con Leonel” (Los multiplicadores de NY) también. Faltan Henry Abreu, Juan Carlos Rodríguez, Ricardo Ramón y Leiby Laura Núñez. De todos los lanzamientos el de la joven Cabral ha quintuplicado los de Morrobel y Tallaj Jr. Como muestra, enviamos el video, diiicen, porque el proverbio chino sostiene: “Una imagen vale más que mil palabras”. Hasta un cuadro del PRM-NY-RD, Pedro Aguiar, en su programa “La Verdad Hablada” que se transmite por Canal América en NYC, y en dominicana por Cable Mao Cablevisión; Montecristi Cablevisión; Cable Telenord, cubriendo San Francisco de Macorís, Moca, Samaná y Las Terrenas habló sobre los “300”. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=d9Tf_IT8gJ4 Un ciudadano en El Bronx vociferó: Muchos de los precandidatos tienen $$$ y usan indirectamente recursos de una institución con fondos ….. ¡Uff! Y otros de los que aspiran tienen muchos seguidores. ¡Ay, ay, ay! Durante 6 años, “300 con Leonel” viene desarrollando actividades políticas que serán para Wascarina. Alguien pregunta: Los precandidatos están haciendo sus fiestas navideñas y el partido debe llamar su militancia asistir a todas, no de manera exclusiva con uno, anunciando “ven con nosotros, el partido FP y … juntos hacen la diferencia”. ¡Huumm!

►“4 años más para Abinader”: La posición pública asumida por el doctor Rafael Lantigua de que “el pueblo dominicano debe darle la oportunidad al presidente Luis Abinader para que gobierne por cuatro años más” ha sido discutida, analizada, comentada y hablada por doquier, tanto en RD, NY, NJ, Boston, Miami y en varios países. Digo esto porque reproducimos, en más de 20 medios (radio, TV y periódicos) sus declaraciones que emitiera en un programa TV de Cotuí. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=1Ph2qemZuRg y nos han escrito, unos apoyándolos y otros no. En el Alto Manhattan ha sido el “cuchicheo” en los últimos días, muchos de ellos expresando: “si el doctor lo dice hay que pensarlo, aunque no soy perremeístas”; “mi mamá dijo que si el doctor la manda a votar por Luis, vota por él”; “yo siempre he creído en Lantigua porque ha sido mi médico toda la vida, y por él votaría por Luis”, entre otras, que al final coinciden en decir que por el reputado galeno ser el médico de la familia, en muchos casos retornándole la salud a algunos de ellos, votarían por el PRM. Pero, sabiólogos, todólogos y opinólogos criollos en El Bronx y el Alto Manhattan afirman que con la imposición del vicecónsul Yulín Mateo como presidente del PRM-NY la reelección no está garantizada, ni siquiera con Lantigua al frente de ella, diiicen. ¡Ay, ay, ay!

►El PRSC en NY: Lo poco que queda de la seccional del PRSC-NY hizo su fiesta de navidad el pasado viernes en el restaurant “La Parrillada de Dyckman” en el Alto Manhattan. Hicieron un serrucho y bebieron cerveza y sangría, se comieron una picadera, pero hubo algunos compatriotas que luego bostezaban ¿quedaron con hambre? preguntaron algunos comensales presentes. Asistieron momentaneamente los ex compatriotas Radhames García, Elida Almonte, Cirilo Moronta y German Ramírez. Orlando Rosado, presidente, solicitó a García que deje sin efecto su pasada renuncia y vuelva como delegado político ante la JCE. Radhamés no contestó. La puerta del partido estará abierta para todos los que quieran ingresar o regresar, dijo Rosado. Un “compatriota” informó a “Entérate NY” que Quique Antún, presidente nacional, espera su nombramiento en una embajada o consulado, y por eso pusieron a Ramón Rogelio Genao como vicepresidente, para que lo sustituya en licencia cuando el presidente Abinader lo nombre, con el compromiso de que lo que queda del reformista canten para el 2024 “vuelve y vuelve Abinader” ¿Cómo Quique Antún se impuso en el PRSC? Ver: https://www.youtube.com/watch?v=hyL7FCWrXTM

►Taller en PRM-NY: El próximo sábado y domingo habrá un taller en el local del PRM-NY para definir la estructura organizativa. Participarán compañeros que están trabajando en asuntos electorales, organización y crecimiento. Se espera la participación de un “compañero español”, director de educación del Partido Socialista (PS). El presidente nacional del partido, José Ignacio Paliza, vino a NY hace dos semanas a resolver el conflicto en la seccional y no pudo. Anteriormente habían venido 5 comisiones y nada de nada. Pero, ahora Paliza dejó establecido que Yulín Mateo, vicecónsul, fungirá como presidente de la seccional; Johanna Miranda (La Beba) secretaria general; Jhon Sánchez y Edy Olivares vicepresidentes; Juanita Martínez y Pedro Julio Escorborg coordinadores; Rolando Machado, Bienvenido Santana, Rafael Núñez, Rafael Mota Paulino y Mariluz Fermín subsecretarios. Del secretario de organización, Manny Feliz, diiicen, es como la formula del agua H₂O, un líquido incoloro, inodoro e insípido, ya que no ha hecho nada en 4 años y debería ser sustituido. Diiicen que Paliza fue Ley, Batuta, y Constitución en NY, porque el artículo 153 del Estatuto Orgánico del partido es claro sobre la forma de elección de los cargos directivos. La comunidad no sabe cómo resolvió, si fue al estilo Hitler, Pinochet o Trujillo. La comunidad quiere saber sobre ese “proceso democrático” porque no hubo convención. Diiicen que Paliza vino desde RD con la espada de Damocles desenvainada y dio planazos a diestra y siniestra. ¡Qué viva la democracia! Vociferaron en el Alto Manhattan.

►Un valor dominicano en NY: Isidro Medina, director ejecutivo del Distrito de Mejoramiento Comercial de Washington Heights (WHBID), es un dominicano que demuestra con hechos su verdadera vocación, y en efecto así lo hace, en auxiliar comerciantes quisqueyanos (cientos) en el Alto Manhattan, ofreciendo ayuda financiera. El WHBID, sin fines de lucro, ha entregado incentivos económicos a empleados de pequeños negocios que reúnan las condiciones. Asimismo, proporciona asesoría y gestiona licencias de alcohol para establecimientos comerciales. Es copresidente de la Alianza de Pequeños Comerciantes de la Oficina del Fiscal del Condado de Manhattan. WHBID está en el 560 W. calle 181, Alto Manhattan (212-212-928-3400) y su misión es crear un corredor comercial limpio, seguro y al mismo tiempo proporcionar servicios suplementarios de sanidad, mercadeo y embellecimiento. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Isidro, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: A pesar de que los beneficios de desempleo por Covid-19 terminaron, si perdió su empleo, aún puedes solicitar beneficios de desempleo a través del programa de seguro de desempleo en su Estado. Para conocer más sobre los requisitos y presentar una solicitud, visitar: https://www.careeronestop.org/default.aspx?lang=es o llamar al 1-877-872-5627

►Cultura general: La diferencia entre Whisky y Whiskey: Whisky tiene su origen en Escocia, es mejor pedirlo en algún bar como “scotch whisky” para que quede claro cuál es el destilado que gusta. Mientras el whiskey puede ser irlandés o de origen estadounidense, este último también se le conoce como bourbon.

►Dólar y euro hasta este domingo 11: Compra del dólar 54.09 y venta 55.31; Compra euro 56.27 y venta 59.78

►Combustibles: 10 al 16 de diciembre se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

