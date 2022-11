Entérate NY

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por Ramón Mercedes

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Rehusó revelar el monto a pagar: Eliminado el Comisionado de Cultura en NY, decreto 532-22 firmado por el presidente Luis Abinader, “por no contar con una estructura orgánica que se corresponda con su rol promotor de las expresiones culturales de los dominicanos residentes en el exterior, reiterándose por años la práctica de simplemente designar mediante decreto distintos titulares, es propicia su transformación”. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=MbVIoKY5bqE En su sustitución se creó la “Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior”, cuyo local ahora estará ubicado en el 2406 (cuarto piso) de la avenida Ámsterdam con la calle 180 en el Alto Manhattan, a escasos pies de OnPoint NYC, un centro que asiste a decenas de drogadictos diariamente en el Alto Manhattan. Ver: https://www.ny1noticias.com/nyc/noticias/noticias/2021/12/01/antes-tenia-que-hacerlo-en-la-calle–no-era-muy-seguro–usuario-de-drogas–sobre-nuevos-centros El nuevo local de Cultura fue inaugurado, el pasado fin de semana, por la Ministra Milagros German, al cortar la cinta de manera simbólica junto al cónsul Eligio Jáquez. A Germán se le preguntó el monto a pagar $ pero rehusó decirlo, contestando reiteradamente “pagará menos que el anterior”, y en cuanto a los continuos conflictos que se venían presentando en Cultura-NY, dijo que “eso ya está superado”. Por su parte, el cónsul dijo “lo que era un reclamo y se tornaba en distintitas voces, unas veces persuasivas y otras altisonantes, y de todos los gestores de la cultura, aquí está este local y nosotros con mucho orgullo aquí estamos”. También habló Francia Vargas, directora de la entidad. El nuevo local entrará en funcionamiento en un par de semanas cuando sea amueblado, afirmó.

►Recursos se manejan con transparencia: Milagros German definió la cultura en el exterior como una extensión del fuego de la patria en NY, y que los recursos de su ministerio se manejan con transparencia y eficiencia. “Estamos en tiempos difíciles, hay que administrarlos muy bien, con eficiencia, por lo que el ministerio asumió la dirección de cultura en el exterior precisamente para transparentar y eficientizar los recursos que se usan, agradeciendo a las personas que nos acompañaron en esta larga travesía hasta encontrar este hermoso local que vamos a llenar de arte, cultura y de espíritu dominicano”. “Arrancamos en NY y estamos seguros de que esto se va a replicar en otras ciudades donde la representación dominicana sea importante. Donde quiera que haya un quisqueyano tenemos el deber de llevar la cultura y nuestros dominicanos se puedan expresar a través del arte y la cultura”. De aquí iremos a Boston, que será la segunda plaza en el exterior, y se expandirá posteriormente a Florida, Madrid y otras ciudades donde haya dominicanos interesados, porque lo que queremos es la buena representación en el mundo, que el mundo conozca de lo que somos capaces de hacer”, sentenció.

►Yo, o que entre el mar: Hace tres semanas vino una alta comisión del PRM-RD a tratar nuevamente de solucionar el conflicto entre Neftalí Fuertes y Alejandro Rodríguez (Tontón), que se disputan la dirección de la seccional en NY. Fuertes busca la reelección. No ha habido convención porque Tontón tiene la lista de 72 delegados y Fuertes una con 125. Dicen ambos que son las originales, y por eso hay un tranque desde hace varios meses. Como la recién comisión tampoco pudo resolver nada, se acordó entre todos (la comisión, Dr. Rafael Lantigua, Fuertes y Tontón) que la elección se haría mediante una “tómbola”, con 5 nombres de personas por cada uno de ellos dentro. El que primero salga será presidente y el segundo ipso facto como secretario general. De acuerdo, se acordó. La comisión se fue a RD con la convicción de haber resuelto todo. Una creíble e irrefutable fuente al más alto nivel de la confiabilidad nos expresó: Llegó el día (miércoles pasado) del sorteo en la oficina médica del Dr. Lantigua, solo ellos 3. Cuando el doctor se proponía darle vuelta a la tómbola Neftalí tronó: “Un momento, no acepto, porque “yo” continuaré al frente del partido, y si no soy “yo” tiene que ser el que “yo” señale. Además, no acepto imposición desde RD, ni en el partido ni de nombramientos, si no se tiene mi aval. Ante la inesperada acción “hitleriana” y de bravuconada al estilo un “toro de Miura”, todo acabó ahí. Es un desafío al PRM, que ni siendo hermano del presidente del partido, José Ignacio Paliza, debió hacerlo, dice la fuente. Lantigua se comunicó con el cónsul Eligio Jáquez y lo puso al tanto de la situación, ahí mismo se comunicaron con Paliza, presidente de la organización y otras altas autoridades perremeístas en dominicana. Nadie ha dicho, ni dispuesto nada sobre la rebelión y haber roto el “pacto de caballeros” por parte de Neftalí. “Yo, o que entre el mar” vociferó un ciudadano en el Alto Manhattan. Y otro contestó ¿Y el sistema democrático? ¡Ay, ay, ay!

►Embaucando con Gracia Navideña: Dominicanos en los “nuevayores” manifiestan que es un embaucamiento por parte de funcionarios de este gobierno decir que la “Gracia Navideña” ahora es especial para los dominicanos en el exterior. ¡Uff! Alardean que el tiempo ha sido “extendido”. Terminaba el día 7 de enero y ahora será el 15, una semana más cuando muy poquitos criollos viajan al país, porque están de regreso. ¿Especial? ¡Eh! Otra y van dos, la tradicional “Gracia Navideña” ahora también es una “inclusión” del presidente Abinader en los beneficios, planes y proyectos del Gobierno, porque de $3 mil se aumentó a $4 mil, pero esos mil dólares de aumento se lo ha tragado la inflación hace muuucho, diiicen. Lo que se compraba con 1 dólar ahora hay que adquirirlo con 2. ¿Y entonces? Dicha “Gracia” debió aumentarse a US$6 mil, además, implementarla en el verano, cuando decenas de miles de niños van a vacacionar al país caribeño.

►La verdadera inclusión: Los quisqueyanos en NYC recuerdan la promesa del presidente Abinader, anunciada en diciembre 2021: “Una serie de vuelos desde NY a RD serán a precios especiales destinados a la diáspora, y esos vuelos con impuestos incluidos no superarán los US$500 dólares, como apoyo a la comunidad del exterior para facilitar su ingreso y después su regreso durante la celebración de las fiestas navideñas”. Ver: https://elnuevodiario.com.do/abinader-anuncia-vuelos-especiales-desde-ny-a-rd-por-menos-de-us500-con-impuestos-incluidos/ Eso sería inclusión, además, en eliminar el cobro de $50 dólares a los padres dominicanos por sus hijos nacidos en el exterior pasar más de 30 días en la RD, aumentado a $80.00 si permanece más de 91 días; extensión a 8 años el tiempo de fabricación de un vehículo usado para ingresar al país; tumbar los más de 82 dólares de impuestos que pagan en la compra de un boleto aéreo; eliminar definitivamente el cobro de los injustos US$10 por la Tarjeta de Turismo; bajar los precios de los documentos consulares; regular el costo de envío de las remesas; cumplir con la instalación de una sucursal del Banco de Reservas; entre otras cosas.

►Merecidos beneficios: Opinólogos y sabiólogos dominicanos en el Alto Manhattan, afirman y requete-afirman que sus connacionales del exterior se merecen lo expuesto anteriormente, porque desde el 2010 han enviado al país más de 76 mil 216 millones de dólares.Estadísticas del Banco Central: 2010 = 3,682.9 millones / 2011 = 4,008.4 / 2012 = 4,045.4 / 2013 = 4,262.3 / 2014 = 4,571.3 / 2015 = 4,960.8 / 2016 = 5,260.8 / 2017 = 5,911.8 / 2018 = 6,494.1 / 2019 = 7,087.0 / 2020 = 8,219.3 / 2021 = 10,402.5 / Total = 68 mil 906.6 Ver: https://cdn.bancentral.gov.do/documents/estadisticas/sector-externo/documents/Remesas_6.xlsx?v=1663283425634 Pero, el dinero que se envía a través de tercero y los miles de furgones conteniendo medicinas, alimentos, ropas, útiles deportivos y escolares, entre otros, superan los de las remesas en el mismo período de tiempo, sostienen. Un ciudadano en Brooklyn preguntó: ¿Y los diputados del exterior? ¿Y los presidentes de las comisiones en las Cámaras del Senado y Diputado en RD? Otro contestó: “Están como Balaguer, ciego, sordo y mudo”. ¡Huumm!

►No lo dejan trabajar los lambones: Durante la inauguración del nuevo local de Cultura en NY la semana pasada, el cónsul Eligio Jáquez, de manera sorpresiva le dijo a su fotógrafo Ambiorix, “tómame una foto junto a Mercedes”; tomó varias. Acto seguido Entérate NY se proponía entrevistarlo, pero se arrimaron un sinnúmero de “lambones” y tumba polvo, con mirada puesta en nosotros expresándonos, “escribe ahí diciendo el mejor cónsul”, “nadie ha hecho tanto como este cónsul en la comunidad”, “el papá de los cónsules, te lo digo yo”, entre otras alabanzas; hubo que suspender la entrevista. Muchos no dejan rendir en su labor a Jáquez, entre ellos altos dirigentes del PRM-NY con sacos de “chismografías”, todo por la forma de ser del funcionario, hombre humilde, sencillo, apto, comprensivo, trabajador, cortés, y, sobre todo, no litigante… hasta que no se le provoque, que viene realizando una labor aceptable dentro de la comunidad, diiicen. ¡Ah! otros expresan que el cónsul tiene demasiado adulones, “lava sacos” y “serruchadores de palos” en el propio consulado, incluyendo el catedrático en esas materias -EB- que ahora dice: “sí sirvo estoy bien, si serrucho también”. A quien le sirva el sombrero que se lo ponga. Un grupo de dominicanos que esperaban en el consulado algunos documentos cantaron a coro: Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=tUb8gAQE28w

¿Qué cumpleaños en RD? Chupe usted y déjeme el cabo (expresión pueblerina en RD para dejar denotar que entre dos personas existen niveles de convivencia, hermandad y confraternidad). Tardío, pero llegaron a Entérate NY datos y un video del “cumpleaños” de José Fco. Peña Guaba, del pasado 5 de octubre. La asistencia política fue un “arcoíris” y como invitados especiales, por el propio “José Frank”, fueron los hijos de Vincho Castillo; Omar Fernández, el hijo del ex presidente Leonel Fernández; el aguerrido Guido Gómez Mazara; el polifacético y político doctor Yomare Polanco; Peggy Cabral, viuda del doctor Peña Gómez; Ismael Reyes, presidente del PDI; Tony Peña Guaba, hermano del festejado y director del Gabinete de Política Social del Gobierno; el dirigente político Danilo Díaz, ¡Uff! la democracia dominicana representada totalmente en todos. El acto fue en el prestigioso Meridian Events Center, en el DN. Y la invitación decía “De nuestro querido José Frank, pues los momentos felices y de festejo se comparten con los amigos, familiares y personas apreciadas”. José Frank se sintió tan a gusto con la presencia de sus invitados que bailó con su hermana y los cientos de libras que le acompañan no parecen pesarle para bailar como un trompo. Diiicen que gozaron todos y hablaron por un tubo y 7 llaves. ¡Felicidades a un mes del cumpleaños! Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=XqdqzzjtZwg

►178 años cumple Constitución RD: Este domingo cumplió 1|78 aniversario la Constitución de la RD. Se han introducido 39 reformas o modificaciones, 9 de ellas para extender el período presidencial. Los presidentes dominicanos que han impulsado grandes modificaciones han sido Pedro Santana (1854), Buenaventura Báez (1872), Ulises Heureaux (1887), Horacio Vásquez (1927), Rafael Leónidas Trujillo (1949), Joaquín Balaguer (1966), Hipólito Mejía (2002), Leonel Fernández (2010), y Danilo Medina (2015). ​La Constitución de 1844 fue promulgada por el Congreso de la República Dominicana reunido extraordinariamente en San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844.

►Un valor dominicano en NY: Miosotis Muñoz, dominicana llegada a USA a los 6 años, graduada en una Universidad de NY, ha laborado en diferentes instituciones de carácter comunitaria. Actualmente es subcomisionada en la Oficina de la Alcaldía NYC para Asuntos del Inmigrante (MOIA), siempre sirviendo a los más necesitado, cuya acción eleva la dominicanidad en la Gran Manzana y el mundo. Recientemente instruyó cientos de los refugiados recién llegados a la urbe, en el Instituto Técnico del Renacimiento (RTI), que dirige el quisqueyano David Hiraldo, sobre sus derechos y deberes, con explicaciones bastante amplias. Incluso ofreció su número de teléfono para que le informen sobre situación que violen sus derechos. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Miosotis, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Existen recursos en línea que ofrece el Gobierno de los EUA que le pueden ayudar en aprender inglés. Más información. Ver: https://www.usalearns.org/

►Cultura general: El 30 de abril de 1916, cuando en mitad de la Primera Guerra Mundial, el Gobierno de Alemania decidió que todos los relojes se adelantaran una hora para reducir el uso de luz artificial y ahorrar energía. Dos años más tarde, en 1918, y con el mismo propósito de ahorrar energía en el marco de la Primera Guerra Mundial, el presidente estadounidense Woodrow Wilson firmó un decreto para adelantar la hora. No obstante, todas estas iniciativas fueron revertidas una vez que acabó la guerra. La costumbre de atrasar el reloj en invierno y adelantarlo en verano se empezó a usar de forma generalizada en 1974, tras la primera crisis del petróleo, para poder aprovechar mejor la luz del sol y consumir menos electricidad.

►Dólar y euro hasta este domingo 16 de octubre: Compra del dólar 53.24 y venta 54.28; Compra euro 51.65 y venta 55.42

►Combustibles del 5 al 11 de noviembre, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97►Para comunicarse con nosotros: Escribir a [email protected]