Entérate NY

Por Ramón Mercedes

►JCE da respuesta a partidos políticos RD en NY: Ante la impugnación que hicieran diferentes partidos políticos dominicanos en NY por la escogencia de la OCLEE-NY (https://hoy.com.do/partidos-politicos-en-ny-impugnan-miembros-oclee-escogio-jce/), la JCE, en la persona de Well Sepúlveda, director del Voto del Dominicano en el Exterior, y Suedi León, dirfectora de comunicación de la institución, se reunieron el pasado viernes en el Alto Manhattan (restaurant 809). En conclusión, según documento enviado por Radhamés García, fue muy constructiva la reunión. Well nos dijo, sin querer echarle la culpa del gazapo a la JCE, que al parecer la creencia de que el listado provenía de la decisión del CPP, consideraron que era una decisión consensuada por todos los partidos y no una decisión de PRM, FUPU y el PLD. Pero era una decisión que iba a ser no definitiva y que por eso se dio 15 días para la impugnación. Fue más largo que el tiempo que manda la composición de juntas municipales electorales, que es 10 días. “Well se comprometió a llevarle al Pleno la propuesta nuestra de 5 miembros de candidatos del listado de aspirantes de la JCE salidos de las vistas públicas con la sociedad civil y los partidos políticos. Nos felicitó por nuestra prueba de madurez política”, precisó.

►Otra propuesta para OCLEE-NY: En la reunión del pasado viernes, Well Sepúlveda recibió una carta con los nuevos nombres de los aspirantes a la OCLEE-NY propuestos por el PRSC, AlPaís, Frente Amplio, MPT, APD, PNVC, Cámara Dominicana de Comercio USA, Somos Pueblo USA, Acción Rápida New York, Loma Miranda, Alianza Cívica Democrática y el CODEX (miembros de la sociedad civil y representantes de diferentes partidos políticos criollos en la Gran Manzana). Está integrada por Lizardo Radamés García como presidente; Manuel Antonio Ruiz, Mirtha Piña, Anthony Stevens Acevedo, y Luis Alfredo Collado, todos como suplentes. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=SwCppagqrJA La anterior propuesta es del PRM, FP y el PLD. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=dvCaCO6-Gsw Todas las propuestas serán escuchadas por el “Pleno” el próximo día 25, a las 3:00 de la tarde, durante audiencia pública para hacer cualquier reparo de lugar, o lo que corresponda, tomando en consideración que cada uno de los que se presenten con su perfil, las denuncias y observaciones sustentadas, serán escuchadas, expresó Well. Ver: En el Alto Manhattan solo se escucha = https://www.youtube.com/watch?v=HknYidXutIY

►Empadronar 1,191,758 votantes para el 2024: El propósito de la JCE para el 2024 es empadronar 1,191,758 votantes en el exterior, es decir, duplicar la cifra del padrón del 2020 que fue de 595,879 sufragantes. Para lograr eso, el organismo electoral inició una agresiva campaña publicitaria y está colocando anuncios en los diferentes medios a nivel mundial. El director del Voto en el Exterior, Well Sepúlveda, y Suedi León Jiménez, directora de comunicaciones de la JCE, así lo anunciaron en rueda de prensa en el Alto Manhattan. Asimismo, desglosaron el calendario. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=vqYsuQi4jOw

►Promesas van y vienen: Sabiólogos dominicanos, después de una larga sesión de análisis en el Alto Manhattan, concluyeron: Senadores y diputados de RD vienen a NY a “trabajar”. Lo hacen en base a “promesas. “Quieren”, “van” y “están” (diiicen los honorables legisladores) beneficiando nuestra diáspora, pero solo con “anuncios y más anuncios”, desde hace años, incluyendo gobiernos anteriores, sostienen los todólogos. Ahora, el 22 de este mes, viene el presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, con la intención de reunirse con la comunidad, a las 10:00 de la mañana. ¡Uff! muy temprano, será para que no asistan, indican. Es en Alianza Dominicana (calle 166 esquina avenida Audubon, Alto Manhattan) para escuchar sus quejas, luego apoderar al presidente Luis Abinader de las mismas, y de someter otras con proyectos de leyes para “beneficiar la comunidad”, “beneficiar la comunidad”. Pacheco recibió la semana pasada a la asambleísta dominicana Yudelka Tapia de El Bronx, expresándole su interés de establecer una relación bilateral con la legislatura de NY, porque es la segunda demarcación en importancia de la RD, y el país no puede vivir de espalda a esa realidad. ¡Huumm! La asambleísta fue realista, no como otros legisladores neoyorkinos que se prestan hacerles el juego a sus colegas de RD. Ella le dijo a Pacheco “comparto la idea de lograr buenas relaciones entre legisladores de ambas naciones, pero soy una dominicana que ha luchado por los derechos de los latinos, que entre mis aspiraciones (como asambleísta) está la de crear trabajo, a través de escuelas vocacionales, que enseñen a trabajar a los jóvenes que residen allá (NY) y no pueden asistir a las universidades, pero que tienen el derecho de ayudar a crecer a sus familias con dignidad”. Tapia no es ABM = Allante, Bulto y Movimiento, precisan todólogos criollos. Ver: https://vigilanteinformativo.com/alfredo-pacheco-recibe-a-yudelka-tapia-miembro-de-la-asamblea-de-nueva-york/

►Para muestra un botón: Los opinólogos, dentro de sus debates, recordaron parte de las “promesas” a la comunidad dominicana. Veamos: En abril de 2021, el senador Carlos Gómez, presidente de la Comisión Permanente de Dominicanos Residentes en el Exterior del senado, inició una jornada de trabajo con diferentes sectores de RD en NY, entre ellos clubes, asociaciones, dueños de supermercados, bodegas, con partidos políticos, comunitarios y ciudadanos comunes. Ver: Senador Carlos Gómez encabeza Comisión inicia jornada trabajos en EE. UU. Ver: https://eldia.com.do/senador-de-espaillat-carlos-gomez-encabeza-comision-inicia-jornada-trabajos-en-eeuu/ Comisión de senadores da apertura al Foro Internacional Dominicanos en exterior. Ver: https://www.senadord.gob.do/comision-de-senadores-da-apertura-al-foro-internacional-dominicanos-en-el-exterior/ Acuden a encuentro con senadores RD. Ver: https://elnuevodiario.com.do/dominicanos-en-ny-acuden-en-masa-a-encuentro-comision-senadores-rd/ Discursos: https://www.youtube.com/watch?v=lHJ1YOiDFYA Los criollos celebraron por los altos expresando “ahora si es verdad que nos van a cumplir, ya que el senador Gómez es un hijo de esta comunidad, decían, celebraban y bebían ¡Uff! Decepción total, solo queda la resaca”, expresan.

►Más ofrecimientos: Luego, viene otro senador, ¡ay, ay, ay! expresan los analistólogos quisqueyanos. Ahora es Alexis Victoria Yeb, por María Trinidad Sánchez (Nagua), parece que sustituyó al senador Carlos Gómez como presidente de la Comisión en el Senado. Veamos:

1- Senador Victoria hace importantes anuncios para la diáspora dominicana en NY. Ver: http://z101digital.com/senador-alexis-victoria-realiza-importantes-anuncios-para-la-diaspora-dominicana-en-ny/

2- Victoria se reúne con senadores de NY: https://elnuevodiario.com.do/senador-alexis-victoria-se-reune-con-senadores-del-estado-de-nueva-york/

3- Senador RD anuncia acuerdo con Senado Estado NY. Ver: https://elnuevodiario.com.do/senador-alexis-victoria-yeb-anuncia-acuerdo-con-senado-del-estado-de-nueva-york/

4- Senador anuncia petición de Abinader al Senado NY. Ver: https://elnuevodiario.com.do/senador-alexis-victoria-anuncia-peticion-de-luis-abinader-al-senado-del-estado-new-york/

5- En encuentro con Abinader senadores NY se comprometen a trabajar en beneficio de la diáspora. Ver: https://elnuevodiario.com.do/en-encuentro-con-abinader-senadores-de-ny-se-comprometen-a-trabajar-en-beneficio-de-la-diaspora/

6- Por gestión senador Victoria, presidente Abinader concede nacionalidad dominicana a senador NY Luis Sepúlveda. Ver: https://presidencia.gob.do/noticias/presidente-abinader-concede-nacionalidad-dominicana-actual-senador-por-el-estado-de-nueva#:~:text=Santo%20Domingo.,a%20un%20senador%20estadounidense%20activo.

Diiicen los observadores políticos de Quisqueya que el senador boricua, ahora “guillao” de dominicano, se encargará de promover al presidente Abinader en la urbe, cantando = https://www.youtube.com/watch?v=32PhF1aodNE

►Con el vuelve y vuelve: Agregan los analistas políticos criollos que todo ese andamiaje del senador por Nagua, Alexis Victoria Yeb, todo es por la reelección del presidente Abinader. El mismo se delató, que, en presencia de senadores y asambleístas de NY, en el Palacio Nacional dijo: “el propósito de los encuentros es facilitarle la vida a los dominicanos de la diáspora, que tienen la doble nacionalidad y pueden votar, tanto por Abinader como por los senadores visitantes. ¡Ohhh! Ver: https://almomento.net/senadores-de-ny-visitan-la-rd-buscan-beneficiar-a-la-diaspora/

►Tapar el sol con un dedo: Utilizar este mecanismo de promesas, a través de senadores y asambleístas de NY, para readecuar, deformar e incluso, crear una versión distorsionada del pasado y trasmitir posteriormente una visión utópica del presente, sustentada en una manipulación mediática disfrazada de relaciones públicas, que utiliza a terceros para desplegar una demagógica campaña que intenta disimular su ineficaz manejo del Estado con la diáspora, el PRM busca desnaturalizar la percepción de la comunidad de que los “gobiernos dominicanos” no socorren la comunidad.

►Esto lo saben todos: Lectores en el Alto Manhattan nos escriben. Ni quito ni pongo. Veamos: Estos señalamientos que enviamos a Entérate NY lo saben el presidente de la RD, senadores, diputados y dirigentes de los diferentes partidos. Ciego, Sordo y Mudo (Joaquín Balaguer). Remesas: Estadísticas del Banco Central: 2010 = 3,682.9 millones de dólares / 2011 = 4,008.4 millones / 2012 = 4,045.4 / 2013 = 4,262.3 / 2014 = 4,571.3 / 2015 = 4,960.8 / 2016 = 5,260.8 / 2017 = 5,911.8 / 2018 = 6,494.1 / 2019 = 7,087.0 / 2020 = 8,219.3 / 2021 = 10,402.5 / Total = 68 mil 906.6 millones de dólares. Ver: https://cdn.bancentral.gov.do/documents/estadisticas/sector-externo/documents/Remesas_6.xlsx?v=1663283425634 En los primeros 9 meses de este año las remesas recibidas = US$7,309.4 millones. Ver: https://eldia.com.do/el-52-por-ciento-de-remesas-de-septiembre-recibieron-hombres/ Total US$ 76 mil 216 millones. Pero, diiicen los sabichosos que el dinero que se envía a través de tercero y los miles de furgones conteniendo medicinas, alimentos, ropas, útiles deportivos y escolares, entre otros, superan los de las remesas en el mismo periodo de tiempo, sostienen.

►Siguen esperando: Los dominicanos en el exterior siguen esperando, por décadas, que los gobiernos de turnos bajen los precios de los documentos consulares; los vuelos que el presidente Abinader anunció por menos de $500.00 dólares. Ver: https://elnuevodiario.com.do/abinader-anuncia-vuelos-especiales-desde-ny-a-rd-por-menos-de-us500-con-impuestos-incluidos/; eliminar el cobro de $50 dólares a los padres dominicanos por sus hijos nacidos en el exterior pasar más de 31 días en la RD, asimismo, aumentado a $80.00 si permanece más de 91 días; extensión a 8 años el tiempo para ingresar vehículos usados; tumbar los 82 dólares de impuestos que los dominicanos pagan en la compra de un boleto aéreo; aumentar a 6 mil dólares la exoneración de los regalos navideños y ampliarlos también al verano, cuando decenas de miles de niños van a vacacionar al país caribeño; asesoría y plena garantía jurídica a inversores dominicanos del exterior; regular el costo de envío de las remesas; reapertura en NY de la oficina del Comisionado Dominicano de Cultura, entre otras necesidades.

►Un valor dominicano en NY: Anthony Pérez, criado en el Alto Manhattan e hijo de padres dominicanos, de Santiago de los Caballeros, es un joven ejemplar ante la comunidad dominicana y la sociedad neoyorkina. Refleja en su rostro la dominicanidad, siempre poniendo en alto la bandera tricolor. Profesional graduado en “Ciencias Políticas”. Fue miembro de la Junta Comunal 7 en El Bronx, involucrándose de manera permanente con la juventud, padres de familias, estudiantes, y trabajadores, ya que dicha institución es el eslabón que conecta la comunidad con las agencias municipales y viceversa”, porque viene siendo el gobierno municipal local donde se resuelven asuntos municipales, pero a escala del distrito. Ha trabajado para el Concejo Municipal de NYC. Actualmente es el director ejecutivo de Parques en el condado de Manhattan. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Anthony, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Si su casa sufrió daños por el huracán Fiona, averigüe si es elegible para el Programa de Ayuda Individual y Familiar de (FEMA-IHP) que brinda ayuda financiera y servicios directos después de una emergencia. Más información = https://www.disasterassistance.gov/es

►Cultura general: Para conocer los pasos y renovar un pasaporte de EUA visitar la página web del Departamento de Estado. Ver: https://travel.state.gov/content/travel.html

►Dólar y euro hasta este domingo 16 de octubre: Compra del dólar 53.01 y venta 54.46; Compra euro 50.89 y venta 54.51

►Combustibles del 15 al 21 de octubre, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

