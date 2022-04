PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►Ratifican secuestro seccional PRM-NY: Decenas de dirigentes y militantes del PRM-NY ratifican lo proclamado por Javier Fuentes, alto dirigente del partido en la urbe, abogado, politólogo y del equipo político del reconocido dirigente perremeísta Alejandro Rodríguez (Tontón) quien aspira a dirigir la seccional, de que la entidad dirigida por Neftalí Fuerte (presidente y asesor del Poder Ejecutivo con la diáspora dominicana en el exterior); John Sánchez (secretario general y director del Instituto del Dominicano en el Exterior (INDEX); y Manny Feliz (secretario de organización y asistente especial del cónsul), mantienen secuestrada la seccional del partido y anquilosada para beneficios particulares. Tenemos que rescatar la seccional, diiicen, para que sea de todos y no de manera individual de que algunos se estén beneficiando”. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=h78nthnHFPo Entre los perremístas figuran Primitivo Fernández, Felipe Mercedes, Juanita Martínez, Moisés Sánchez, William Aquino, Rafael Núñez, Ana Valdéz, Ángel Mambrú, Bryan Abreu, Rafaela de la Cruz, José Rosario (Cheo), Jenny Lantigua, Fernando Santana, Santiago Maldonado, Ramón Valdéz, Roberto Florimón, Diógenes de los Santos, Héctor Castillo, William Balboa, Rafael Méndez, Tony María, Gregorio Camilo, Johanna Miranda, Ricardo Ureña y Sergio Tusén, entre otros.

►PRM-NY se ha desvinculado: Esos mismos militantes diiicen que el partido ha perdido su vinculación con la comunidad en los “nuevayores”, no se reúnen con los sectores que la componen, ni con la base de la organización. “El trío solo acciona para hacer nombrar familiares, amigos y relacionados”. Avalamos lo dicho por el dirigente Javier Fuentes al proclamar: “¿Cuántos comités de base tenemos? ¿Cuál es el grueso de la dirigencia del partido? ¿Cuántos locales hay abiertos? ¿Cuál es la escuela de formación de cuadros que tenemos? ¿Cuáles son los principios doctrinarios que les estamos llevando a los dirigentes? ¿Pero cuáles de los dirigentes de la seccional ha creado una vocería para defender el gobierno del presidente Luis Abinader?, por eso y más es que la reelección del mandatario no estaría garantizada en NY”, sostienen. ¡Ay!

►Habla Tontón: El alto dirigente perremeísta en NY, Alejandro Rodríguez -Tontón-, aclamado por la mayoría de dirigentes y militantes para dirigir esa organización, ha declarado que el respaldo masivo que está recibiendo de la mayoría de los dirigentes y miembros de la base se debe al trabajo que ha llevado de manera mancomunada con ellos, y a la propuesta que tiene de vincular la organización con la comunidad. Asimismo, hacer que la base adquiera una categoría diferente en la medida en que va a ser respetada por la dirección del partido, crear una comisión que evalúe las posiciones o vacantes disponibles en el gobierno para dirigentes en el exterior, y esas evaluaciones se harán en base a la antigüedad, capacidad, mérito y dedicación de los aplicantes, sentenció Rodríguez. Fue ovacionado en varias ocasiones en el acto celebrado la semana pasada en el restaurant 809, ubicado en el Alto Manhattan.

►FUNGLODE: Tomamos participación de un reciente encuentro entre connacionales en el Alto Manhattan. Analizamos de arriba hacia abajo el papel de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), la misma institución que dirige Leonel Fernández, y concluimos que los dominicanos en NY y todo el exterior deberían tener esa entidad como “referente” de garantía sobre diversas ramas del saber en la RD y el mundo, sin nada de política partidista. Eso es lo bueno, comentamos. La entidad analiza temas vitales para promover el desarrollo humano y el fortalecimiento democrático en RD, y desarrolla, conjuntamente con otras instituciones de la sociedad, propuestas de políticas públicas y planes de acción que ofrezcan respuestas a los problemas nacionales aplicando un enfoque multidisciplinario e integral para beneficio de la sociedad dominicana. Está dedicada a los estudios y capacitaciones de los diversos sectores del ámbito social, político, económico, democrático e internacional de la nación caribeña, contribuyendo a la formación de un núcleo crítico de la sociedad dominicana, a través de la excelencia académica, el intercambio con universidades y centros de investigación de prestigio nacional e internacional. Concluimos, sin lugar a dudas, que FUNGLODE es la “Wikipedia” de la RD. “Honor a quien honor merece”.

►Temas: FUNGLODE está afiliada a altas casas de estudios en España, Francia y EUA. Busca ser un centro de pensamiento pluralista, investigación rigurosa, excelencia académica y creatividad, que produzca las mejores opciones de políticas públicas, fortalecimiento de la democracia, respeto a los derechos humanos, desarrollo sostenible, y la modernización de la RD. Entre sus planteamientos para ampliar y adquirir mayores conocimientos figuran: El Instituto Global de Multimedia; los Centros de Investigación de la Comunicación, así como centros de Estudios Electorales; de Urbanismo e Infraestructura; de Seguridad y Defensa; Salud Pública; Medio Ambiente; Energías y Desarrollo Sostenible; de la Francofonía; de la Educación; de la Democracia; de la Cultura; de Formación Empresarial y de Economía. Ver: https://funglode.org/categoria_iniciativa/centros-de-estudio/ Últimos enfoques de Leonel. Ver: https://www-globalfoundationdd-org.translate.goog/articles-by-dr-leonel-fernandez/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=sc

►Leonel en NY: El presidente de la FP y ex presidente de la RD, Leonel Fernández, llegó el pasado viernes a la Florida para participar en un torneo de golf, juramentar nuevos “leoncitos”, inaugurar un local de la organización, asistir a un almuerzo con altos dirigentes de su partido, y a dos encuentros en las universidades de Miami y Florida. El miércoles 20 partirá hacía Chicago para encuentros académicos. El sábado 23 llega a NYC. El domingo sostendrá encuentros con seguidores suyos, a las 3:00 de la tarde participará de un “Cóctel Pro-Fondos” (a US$200.00 p/p) en Beverly Hills Manor, ubicado en el 1700 de la avenida Jerome con la calle 174, encima de la base de taxi High Class. Organiza la seccional de la FP-NY. ¡Ah! Un ciudadano vociferó: Esa foto diligenciada y pedida … con el “León” no faltará, para exhibirla y luego decir “somos amigos, me vino a visitar”. Otro contestó: “Alábate catre viejo”. ¿Quién será? ¡Ah! Yo no sé, nooo”. El lunes 25 se trasladará a Indianápolis para participar en diversas actividades. Su regreso a la RD está previsto para el miércoles 27 en la tarde.

►Artículo con visión global: Lectores nuestros en Queens nos hacen llegar este artículo como forma de mantener las informaciones equilibradas, en un mundo que se devora por el antagonismo. El enfoque es del reconocido y versado periodista y articulista criollo Nelson Encarnación, conocido por una amplia gama de políticos, periodistas, empresarios, comunitarios, religiosos, y ciudadanos comunes en la Gran Manzana, donde residió por 10 años. Ver: Corporativizar la prensa: daño enorme al ejercicio serio del periodismo. Ver: https://www.elcaribe.com.do/opiniones/vision-global/la-verdad-muere-en-la-guerra/

►Defensor del Pueblo en NY: El aguerrido Defensor del Pueblo de la RD, Pablo Ulloa, se encuentra de visita en la Gran Manzana. Este lunes tendrá un encuentro con el cónsul dominicano en NY, Eligio Jáquez. Se desconoce el tema a tratar. De aquí partirá hacia Boston para retornar al país caribeño a principio de la semana entrante. ¡Welcome to NY! Pablo Ulloa.

►Teléfono consular: Llueven las quejas por la ineficiencia consular de mantener activo el teléfono de esa sede 212-768-2480, pero “nunca lo levantan”; “más vale persignarse con Satanás que tener que llamar”; “hay que perder un día de trabajo para ir al consulado averiguar sobre tal o cual documento”, diiicen. El amigo lector debe hacer una llamada de prueba para comprobar si es o no cierto. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=7c3o7Tda4lo

►Senaduría de Moca: Mocanos pertenecientes al partido de gobierno, de otras organizaciones y llamados independiente, algunos profesionales, mini-empresarios, comerciantes, comunitarios, deportivos, y hasta religiosos nos envían un documento. En conclusión: “Un grueso de mocanos residentes en NYC, próximamente de Nueva Jersey, Connecticut, y Pensilvania, entre otros estados en EUA, nos proponemos apoyar para la senaduría (2024-2028) de nuestra provincia a un baluarte del PRM en Moca, como lo es el licenciado Enmanuel Bautista, actual cónsul en Haití e hijo de un roble perremeísta como lo es Andrés Bautista. Emmanuel, un mocano que se grajea con el pueblo, camina en el pueblo y comparte con el pueblo, diiicen, lleva una vida social, profesional y comunitaria activa en su provincia. En el 2010 fue elegido diputado, siendo el segundo más votado en el país. ¡Bueeeno!

►Un valor dominicano en NY: Floralba Vega, presidente del Centro Cultural Deportivo Dominicano de NY, ubicado en la avenida Ámsterdam con la calle 163, en el Alto Manhattan, desarrolla una encomiable labor al frente de la entidad, no solo a favor de los socios que son todos quisqueyanos, sino también a favor de otras comunidades. Este club, fundado en 1966, es una de las organizaciones latinas más vieja en su género en la Gran Manzana. Ofrece juegos y torneos de dominó, billar y organiza las populares noches de salsa los viernes y noches familiares los sábados, tocando bandas en vivo. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Floralba, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: El “Buscador de Beneficios” puede ayudarle a encontrar beneficios que usted podría ser elegible y lo dirigirá a la agencia para solicitarlo. Todos los beneficios del Gobierno en un solo lugar. Ver: https://www.benefits.gov/es/

►Cultura general: “La Primera Guerra Mundial” (1914-1918) se originó por el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía, en Sarajevo la capital de Bosnia, en el sureste de Europa. Murieron más de 9 millones de personas. “La Segunda Guerra Mundial” (1939-1945) la inició Alemania al invadir 11 países. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias y prácticamente todas las naciones europeas. Fallecieron entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2,5 % de la población mundial. Medio estatal de Rusia asegura que “La Tercera Guerra Mundial” ha comenzado. Ver: https://eldiariony.com/2022/04/15/medio-estatal-de-rusia-asegura-que-la-tercera-guerra-mundial-ha-comenzado/

►Dólar y euro hasta este domingo 17 de abril: Compra del dólar 54.85 y venta 55.60; Compra euro 58.54 y venta 62.22

►Combustibles del 16 al 22 de abril, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

