►Analizan discurso del presidente Abinader: Llamados científicos políticos dominicanos callejeros que pululan por diferentes vías en NYC, con máster y post grado de pararse principalmente en las esquinas del Alto Manhattan, analizaron el recién discurso del presidente Luis Abinader. Plantearon que esperaban más del mismo y estimaron que la llamada bondad de donar su sueldo a una causa social, aparte de renunciar a los gastos de representación, está bien, pero es una migaja. Estimaron que ese discurso debió ir acompañado de la eliminación del “barrilito”, que absorbe 21 millone$ 580 pesos mensuales; revisar las abultadas pensione$ ascendentes a miles de millone$, bajar los sueldo$ a funcionarios que violan el artículo 5, apartado 6, de la Ley de Regulación Salarial número 105-13 que establece que “ningún servidor público del Estado dominicano podrá devengar un salario mayor que del Presidente de la República, fijado por Ley en $450 mil pesos mensuales. Hay decenas de ellos que ganan más de ahí y con gastos de representación que ascienden a decenas de mile$ mensualmente. Los opinólogos estiman que la propuesta que hará al Congreso para rebajar el 50% en la asignación a los partidos políticos, debe ser aplicada de la siguiente forma: cero fondos en los primeros dos años después de celebrarse las elecciones y entregar solamente del 50 % en los últimos dos años del cuatrienio, y que se fiscalice a fondo con la “Lupa de Diógenes de Sinope” cada institución del Estado. Diiicen que “el camino hacia el infierno está lleno de buenas intenciones”. Fue un discurso de “embaucamiento”, concluyeron los llamados “científicos políticos”. Un chusco en el Alto Manhattan compara los “científicos políticos” con los “Siete sabios de Grecia”, que merecieron dicho nombre debido a que sus frases eran una guía en la vida de los hombres de la época. ¡Uff! Ver: Alocución innecesaria: https://almomento.net/alocucion-presidencial-innecesaria/

►Los pobres RD no tendrán navidad: No habrá navidad para los pobres de la RD, es el run run entre dominicanos en la Gran Manzana. Ante la mala situación que padecemos en NY a causa del COVID-19 con miles de desempleados, tendremos que hacer de tripa corazón y enviar algo $$$ a nuestros familiares”, es la frecuente expresión entre los criollos. El gobierno prohibió, mediante la Resolución 163-2020 del Ministerio de la Administración Pública (MAP) -para disminuir los gastos presupuestarios-, entregar canastas, regalos y bonos navideños, situación que afectará a miles de simples empleados públicos y sus familiares, medida que debió ser aplicada para todo aquel que gane más de 50 ó 60 mil pesos, que son un paquetón, diiicen. Las empresas privadas han tenido que despedir decenas de miles de sus empleados por el COVID-19 y éstos tampoco tendrán nada. El gobierno alega “disminuir los gastos presupuestarios” pero se hace de la vista gorda ante el aumento de sueldos, por más de 400 mil pesos mensuales, entre los funcionarios de la Distribuidora de Electricidad (EDESUR), llevando su nómina de $6,185,003 a $6,601,843 al mes. Solo su administrador, Milton Morrison, pasó de ganar $575 mil a 635 mil (60 mil más). Ver: https://almomento.net/en-edesur-hubo-jugosos-aumentos-de-sueldos-gerente-gana-ahora-635-mil/ El nuevo director del Proyecto La Cruz-Manzanillo, Simeón Fabián Ramírez, se aumentó de $160 mil a $200 mil y al director Financiero de $75 mil a $125 mil. Si no se denuncia, el ministerio de Educación ya tenía casi comprada 158 orquídeas por RD$589,764, equivalente a $10,168 dólares, a razón de RD$3,732 cada una, ($64.34 dólares cada una), todo para ambientar la sede central de la institución Ver: https://cdn.com.do/destacados/exgobernadora-del-minerd-desmiente-compra-de-orquideas-fue-su-decision/ Dinero para una cosa y para otra no. ¡Huumm!

►Qué paradoja: Así coincidieron analistas quisqueyanos en El Bronx señalando lo manifestado por el Presidente Abinader en su recién discurso. Veamos: “Es el tiempo de la buena política, la que cuide a su gente, pero también una ejemplarizante y con contenido ético.” “El gobierno será el primero en dar ejemplo y mostrar su compromiso y solidaridad con la situación que atraviesa nuestro país”. “El camino es largo, pero conseguiremos llegar a la meta juntos, sin dejar a nadie atrás y con el firme convencimiento de haber tenido un comportamiento ético y ejemplar.”

►Componen himno inspirado en obras de Medina: “El coronel no tiene quien le escriba” es una obra del laureado escritor Gabriel García Márquez. Pero el ex presidente Danilo Medina sí tiene quien le escriba, porque dos de sus más connotados y fieros defensores en todo el exterior, el doctor Yomare Polanco y el ingeniero Trini Tejeda, le compusieron un himno que está inspirado en las obras que entregó el ex mandatario a la nación en sus dos períodos de gobierno, catalogadas como las mayores que gobierno alguno haya ejecutado en la historia moderna del país. Es una pieza que favorece al PLD con motivo de noveno congreso, en el que se proyecta renovar sus cuadros directivos e iniciar el camino hacia la reconquista del poder en el 2024 con la visión, estrategia y conducción del ahora hombre fuerte entre los “peledeces” -Medina-, diiicen. Esperan que el PLD sea saneado completamente de aquellos peledeístas que han demostrado ser conspiradores, malagradecidos y malvados, especialmente en EE.UU, afirman. ¡Ay, ay, ay! Las letras son de Tejeda y la música e interpretación de Polanco. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=7XjSQxwALqE&feature=emb_title

►Un segmento de salud: A partir de esta entrega vamos agregar el segmento “salud” para ampliar los conocimientos sobre las cosas que consumimos.

►De interés para dominicanos del exterior: Nos envían una carta desde Brooklyn. Veamos: Por considerarlo de mucho interés para los dominicanos que residimos en el exterior, esperamos que usted publique esta reseña: Funglode, la Fundación Global Democracia y Desarrollo (GFDD), y el Observatorio Político Dominicano (OPD), lanzaron el “Portal Comunidad Dominicana en EEUU”, para dar apoyo a la diáspora frente al COVID-19. Será para un mejor entendimiento de los retos y posibles soluciones a las dificultades creadas por la pandemia. Ver: https://www.diariolibre.com/usa/actualidad/lanzan-portal-para-apoyar-comunidad-dominicana-en-nueva-york-frente-al-covid-19-FJ21824188 ¡Felicidades!

►Funcionaria con “bembita y buchito”: La Comisionada de Cultura en NY, Lourdes Batista, tienes “bembita y buchito”, nos precisa una fuente a lo interno del PRM-NY, porque el presidente de la entidad, Neftalí Fuertes, trajo la semana pasada desde RD los nombramientos de varios compañeros para esa dependencia. Son ellos Tomás Veras, como subcomisionado; Francis Vargas, director administrativo; Juan Gálvez, en recursos humanos; Marisol Calderón, en música; y Ana Aris, directora de bibliotecas. Batista alega que a ella era que le correspondía nombrar, como “jefa” del Comisionado, y por eso es que tiene “bembita y buchito”, dice la fuente. Ante la situación, Fuertes se reunió con ella la tarde del pasado jueves, al parecer, para llamarla a capitulo y recordarle que esa posición es del partido y no de compañero alguno en particular. ¡Ay, ay, ay!

►Una cosa es con guitarra y otra con violín: Esta sentencia pueblerina implica una marcada diferencia o contraste entre dos posturas o acciones. Es decir, cuando escuchamos personas ofrecer instrucciones a seguir sobre cómo se lleva a cabo tal o cual acción. Los sabiológos, todológos y sabichochos criollos en el Alto Manhattan, recuerdan la posición del monumento a la moral y principios incuestionables en RD, como lo es Rafael Chaljub Mejía, quien manifestó recientemente: “Una vez más el Congreso Nacional vuelve a ser centro de escándalo y foco de una ardorosa controversia. A veces resulta difícil de entender cómo es que hombres y mujeres de trayectoria limpia, llegan al Congreso y no pueden resistir la tentación. Reniegan sin el menor pudor de sus antiguas promesas y a poco andar están haciendo lo mismo que condenaban en tiempos de campaña, concluyó. Diiicen los opinólogos, el PRM con mayoría en el Congreso, los senadores no quieren desprenderse del Fondo de Gestión Provincial Senatorial, mejor conocido como “barrilito”. “Una cosa es con guitarra y otra con violín”, diiicen. ¡Anjá!

►Las asignaciones del barrilito: Distrito Nacional RD$1,059,000; San Cristóbal $1,059,000; La Vega $944,000; Puerto Plata $869,000; San Pedro de Macorís $859,000; Duarte $849,000; Espaillat $784,000; San Juan $799,000; La Romana $779,000; Azua $769,000; Barahona $739,000; La Altagracia $739,000; Monte Plata $739,000; Peravia $729,000; Monseñor Nouel $729,000; Valverde $719,000; Sánchez Ramírez $709,000; María Trinidad Sánchez $694,000; Montecristi $669,000; Hermanas Mirabal $654,000; Hato Mayor $649,000; Samaná $649,000; Bahoruco $649,000; El Seibo $629,000; Pedernales $629,000; Dajabón $619,000; Elías Piña $619,000; Santiago Rodríguez $619,000; San José de Ocoa $619,000; Independencia $609,000. Solo los senadores de Santiago y la provincia Santo Domingo se negaron a aceptarlos. En las campañas políticas, los políticos prometen y ofrecen cientos de beneficios al pueblo para asegurar el voto, pero al pasar el tiempo las propuestas ofrecidas son diferentes a la realidad. Se recuerda que Abinader prometió, afirmó y aseguró que los legisladores electos por el PRM no cobrarían el “barrilito”. Ver: https://elnacional.com.do/asegura-legisladores-electos-por-prm-no-cobrarian-barrilito/ ¡Oh!, Y ahora, ¿quién podrá defendernos? como decía “El Chavo”

►Del dicho al hecho hay mucho trecho: Deja indicar cuando lo prometido no se corresponde con las acciones que la persona debe de seguir o cumplir. Previo a la euforia desatada por seguidores del partido triunfante (PRM) en los pasados comicios de la RD, algunos sectores auguraban que los problemas actuales de la economía dominicana podrían superarse con sólo proclamar al candidato ganador, Luis Abinader, desconociendo los principios elementales de la naturaleza material que sustenta a toda economía. En la oposición, el PRM mantenía un fiero rechazo a extender el estado de emergencia solicitado por el presidente Danilo Medina por el COVID-19, alegando que ya no era necesario. Los perremeístas mantenían una postura radical al gobierno del PLD. Ver: https://noticiassin.com/prm-mantiene-su-rechazo-a-extender-estado-de-emergencia/ Ahora el PRM es gobierno. El presidente Abinader solicita otra prórroga para el estado de emergencia por 45 días. ¡Anjá! Ver: https://almomento.net/presidente-abinader-prorroga-45-dias-estado-emergencia-y-25-toque-queda ¡Bueeeno!

►Un valor dominicano en NY: Luis Emilio Ducasse es un dominicano conocido por la mayoría de los sectores de la comunidad criolla en la Gran Manzana. Es muy activo y es un valorado activo en identificarse con los problemas que afectan sus connacionales, siempre tratando de buscarle posible soluciones. Actualmente se desempeña como ejecutivo del seguro de salud Healthfirst (individuales y familiares), que ofrece acceso a más de 1.5 millones de personas en el Estado de NY, a través de una amplia red de médicos y hospitales, además de acceso al cuidado que necesita, cuando lo necesita. Dentro de las funciones de Ducasse, también ofrece orientaciones y consejos a cientos de padres de familias hispanas mensualmente, incluyendo a los de su natal país (RD) en los diferentes condados de NYC. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Ducasse, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Los turcos son los habitantes del planeta que más tiempo dedican a lavarse, elegir qué ropa ponerse, vestirse, peinarse, depilarse, maquillar, perfumarse, limpiarse el cutis, etc. Invierten un total de 18,8 horas a la semana, es decir, algo más de dos y media diarias, según un estudio británico dado a conocer en la revista Social Indicators Research.

►Servicio comunitario: Los desalojos posteriores al 16 de marzo pasado están suspendidos de acuerdo a la información publicada en el sitio web de la Corte de Vivienda de NY. Su casero no puede impedirle entrar a la vivienda o cambiar la cerradura de la puerta para evitar que ingrese. Esto aplica también para los individuos que alquilan una habitación en una casa o apartamento. La situación se considera un desalojo ilegal y las personas afectadas deben llamar a la policía para denunciar y poner la denuncia respectiva en la Corte de Vivienda. Ver: Tribunal Civil de la Ciudad de Nueva York División de la Vivienda

►Salud: El “Jengibre” ayuda a desinflamar las paredes del estómago, ayudando al tratamiento de las úlceras. Ayuda también a evitar la gastritis. Tiene un alto poder digestivo, por este motivo se utiliza sobretodo en platos de marisco. La ingesta de jengibre se recomienda para eliminar mareos y vértigos, además de ser un antidepresivo natural.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 18: Compra del dólar 57.65 y venta 58.46; Compra euro 67.47 y venta 70.76

►Gasolina Premium 208.30 y Regular 198.30…Gasoil Premium 159.70 y Regular 148.50…Kerosene 131.80…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 113.30… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Pululan = Que predomina o abunda en un determinado sitio.

►Cita histórica: “El éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano.” (John F. Kennedy, ex presidente de los EE.UU)

►Truco: Agrandar un par de zapatos que te quedan justos, humedecer con alcohol el interior del mismo, ponerse unas medias gruesas y caminar un poco. El alcohol va a ayudar a expandirlos.

►Curiosidad: El olfato del perro alcanza hasta los 12 metros de profundidad bajo tierra. Cuando anda o corre con la lengua fuera consigue que parte del aire del ambiente entre por este conducto y gracias al órgano de “Jacobson” es capaz de extraer cualquier matiz olfativo que haya en el aire. Así detecta también las feromonas a larga distancia, como puede ser su dueño a 5 kilómetros de distancia.

