Encuesta Gallup – Hoy: El 66% de ciudadanos no dejaría de votar por miedo al COVID-19

El 66.8% de los ciudadanos no dejaría de ir a votar a las elecciones congresuales y presidenciales por miedo a contagiarse de covid-19, expresa la encuesta Gallup-Hoy en su último estudio que, también indica, que un 32.2% sí dejaría de votar por temor a esa enfermedad.

La pandemia, cuyos primeros casos en el país se notificaron a finales de febrero, ha provocado la muerte de 669 personas, y más de 27,000 contagios.

En términos de edades tampoco dejarían de votar el próximo 5 de julio el 79.1% de los adultos de 55 años y más, y el 68.4% del segmento de 25 a 54; así como el 75% de los hombres y el 57.9% de las mujeres.

A partir de las preferencias políticas, más del 70% de quienes simpatizan por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo (FP) no dejarían de votar. De la misma forma se expresó el 61.8% de los que tienen preferencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Por qué quieren votar. Entre los ciudadanos que quieren votar, a pesar del riesgo de contagiarse de covid-19, un 46% lo hará porque cree que debe haber un cambio en el país, según los datos que arroja la encuesta realizada del 12 al 16 de este mes.

En cuanto a la zona de residencia de los entrevistados, el 50% de los viven en la zona metropolitana (provincia Santo Domingo y Distrito Nacional) dicen que votarán por un cambio, igual que el 47.7% de los residentes en la región Norte.

Del mismo modo se expresaron el 48% de los hombres, el 44% de las mujeres, y el 49.5% de los adultos de 35 a 44 años.

Tomando en cuenta las preferencias políticas de los ciudadanos entrevistados, el 69.6% de los que se autoproclaman simpatizantes del PRM quiere ejercer su derecho al voto, pese a todo riesgo, porque cree debe haber un cambio.

Igual parecer tienen el 48.5% de los que se inclinan por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el 40% de los que simpatizan con la FP, y el 24.8% de quienes se autovinculan con el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

Apenas un 14% de los que dicen preferir al PLD votarán por un cambio.

Desde 2004, la República Dominicana es gobernada por el PLD y en ese trayecto de 16 años ha tenido dos presidentes: Leonel Fernández, con dos períodos consecutivos, y Danilo Medina, también con dos períodos seguidos que concluyen el próximo 16 de agosto.

Sobre otras razones que tienen los dominicanos para votar el 5 de julio, un 17.6% dijo que lo hará porque es su deber ciudadano, un 10% para mejorar la economía y el futuro del país, un 4.7% votará para apoyar a su candidato, y un 2.7% por la continuidad del partido.

En menor proporción, otros ciudadanos irán a las urnas porque les gusta votar, para que se mantenga la democracia, para acabar con la corrupción, porque no le tiene miedo a la covid-19 o por garantizar su empleo.

Mayoría asegura irá a votar. El 61% de los entrevistados por Gallup-Hoy está seguro de que votará en los próximos comicios, un 29.8% probablemente acudirá a las urnas, un 8.5% probablemente no votará, y un 0.7% no sabe.

Entre los distintos segmentos de la población los más adultos expresan más seguridad para ir a votar: el 74.9% de los mayores de 55 años, y el 61.8% de los de 25 a 54. Un 45.7% de los jóvenes de 18 a 24 asegura que votará.

En cuanto a las zonas geográficas, más del 60% de los residentes en las regiones Norte y Sur están seguros de ir a votar el 5 de julio, igual que el 59.6% de quienes viven en la zona metropolitana.

Ficha técnica

Este estudio de opinión pública fue realizado por Gallup República Dominicana para el periódico Hoy. Esta encuesta es financiada por Editora Hoy. El trabajo de campo se llevó a cabo del 12 al 16 de junio y los cuestionarios se aplicaron a ciudadanos mayores de edad de manera presencial, cara a cara. Se diseñó una muestra de 1,498 personas, distribuidas proporcionalmente en los diferentes estratos sociales, y seleccionadas con un procedimiento aleatorio. La muestra es representativa a escala nacional y tiene un margen de error de +/- 2.5%, con un nivel de confianza de 95%.