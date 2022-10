En polémico llamado concejal dominicano en Massachusetts pide no visitar la Ciudad de las Brujas porque no hay cupo

El concejal At Large dominicano en Salem, Massachusetts, Domingo Domínguez hace un polémico llamado para que turistas y locales no sigan visitando la Ciudad de las Brujas por falta de cupo. (Fuente externa).

NUEVA YORK._ En un polémico llamado a turistas y visitantes locales el concejal At Large (general) dominicano en Salem, Massachusetts, la Ciudad de las Brujas pidió no visitar estos días el municipio debido a que no hay cupo.

Domínguez, quien llegó en 1984 desde la República Dominicana a Estados Unidos y ha logrado encumbrarse en importantes posiciones electivas, dijo que muchas personas del mundo entero están llegando a Salem que comenzó a recibir avalanchas de visitantes desde septiembre, que han aumentado hasta abarrotar el espacio en octubre, a pocos días de celebrarse el Día de las Brujas (Halloween) el 31 de octubre.

Domínguez añadió que la enorme cantidad de visitantes este año, está creando una presión mayor porque los parqueos, la seguridad y muchas de las cosas que se están haciendo hay que mirarlas con detenimiento para evitar que haya algún tipo de tragedias.

Comerciantes de la ciudad están de pláceme haciendo su “agosto” en octubre con los restaurantes y otros establecimientos llenos a toda capacidad día y noche, además de los hoteles y pensiones.

“Eso es algo bueno porque atrae muchos clientes que lógicamente están fluyendo pero de manera clara se nos está diciendo que tenemos que tomar algunas medidas”, añadió el concejal.

Algunos restaurantes reciben hasta 300 clientes al día y se tiene previsto que en la medida en que se acerca la noche de brujas, la cantidad de turistas y locales que visitan Salem aumente considerablemente.

LA CIUDAD DE LAS BRUJAS

Salem es una ciudad costera histórica en el condado de Essex, Massachusetts, ubicada en la costa norte del Gran Boston. El asentamiento continuo de los europeos comenzó en 1626 con los colonos ingleses. Salem se convertiría en uno de los puertos marítimos más importantes que comercian con materias primas en la historia temprana de Estados Unidos.

Hoy Salem es una zona residencial y turística que alberga la Casa de los Siete Tejados, la Universidad Estatal de Salem, Pioneer Village, el Sitio Histórico Nacional Marítimo de Salem, el Parque Salem Willows y el Museo Peabody Essex.

Cuenta con barrios residenciales históricos en el Distrito Federal Street y el Distrito Histórico de Charter Street. La población de la ciudad era de 44,480 en el censo de 2020.

Gran parte de la identidad cultural de la ciudad gira en torno a los infames juicios de brujas de Salem de 1692, representados en la obra de Arthur Miller The Crucible (1953). Los coches de policía están adornados con logotipos de brujas, una escuela primaria pública se conoce como Witchcraft Heights, y los equipos atléticos de Salem High School se llaman Brujas. Se cree que Gallows Hill fue una vez el sitio de muchos ahorcamientos públicos, incluso de personas condenadas como brujas. Ahora es un parque y se utiliza como campo de juego para varios deportes.

Por Miguel Cruz Tejada