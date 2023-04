En New Jersey aseguran las mujeres llevarán a Leonel a la presidencia nueva vez

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Angie Brooks juramenta estructura de mujeres de la Fuerza del Pueblo en New Jersey

New Jersey.- En un acto donde juramentó la estructura de coordinación de la Secretaría de la Mujer de la Fuerza del Pueblo en New Jersey, Angie Brooks, titular de dicho organismo, aseguró que las mujeres son las que volverán a llevar a Leonel Fernández a la presidencia de la República.

La integrante de la Dirección Política de la FP dijo que a todo lo que se dedican las mujeres le ponen, “pasión, entrega y, eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante, hasta lograr la victoria en el 2024 en primera vuelta, porque nosotras las mujeres hemos decidido las victorias de nuestro líder. Lo hicimos en el 96, y acudimos tempranito en la mañana a darle ese voto a nuestro presidente”, indicó.

“Pero cuando nuestro país se descalabró, una destrucción absoluta, entonces dijimos, necesitamos seguridad, necesitamos comida para nuestros hijos, y lo hicimos entonces con más fe en el 2004 y lo repetimos en el 2008, y lo repetiremos en el 2024; así que, Leonel Fernández, con el voto de la mujer, será el próximo presidente de la Republica Dominicana”, proclamó la líder de las mujeres de la Fuerza del Pueblo.

En un salón a toda capacidad de la ciudad de Newark, Brooks tomó juramento a la estructura de mujeres líderes que coordinan los trabajos de la Fuerza del Pueblo en el Estado de New Jersey, habiendo estado antes en New York, Maryland, Pennsylvania y el sábado en Boston, donde se integró a acompañar al presidente de la FP, Leonel Fernández, que desarrolla en ese Estado una amplia agenda académica y política, la cual incluye una visita a University of Massachussets y en Harvard Kennedy School, donde el expresidente dominicano realizará una presentación.

En el acto de juramentación de las mujeres, que contó con la presencia del presidente de la circunscripción #1 del exterior, el exdiputado Alfredo Rodríguez y el presidente estatal, Máximo Corcino, Angie Brooks dijo que los dominicanos estamos siendo guiados por un gobierno de improvisación. “Ahora despachan los niños de las escuelas de la tanda extendida, porque no aparece el almuerzo ni el desayuno escolar”, y que ahora pretenden cambiar los uniformes, cuando lo que deben es prestar atención a que los niños no están comprendiendo lo que leen.

Dijo además que las mujeres sacarán a este mal gobierno para llevar a Leonel al poder, pues “todas las políticas públicas que existen en la República Dominicana en beneficio de la mujer fueron obra de nuestro presidente y líder Leonel Fernández, si hoy la mujer tiene derecho a la tierra, a los beneficios de la reforma agraria, eso lo obtuvimos en el primero gobierno de Leonel Fernández. Si hoy existe el Ministerio de la Mujer, fue porque en el 1999 Leonel Fernández creó la Secretaría de Estado de la Mujer”.

Parte de las coordinadoras de la Fuerza del Pueblo en New Jersey juramentada son: Nieve Pujols secretaria General; Amiris Pérez sub- secretaria General; Tereza López presidenta del Condado Hudson; Nery Vargas, sub-secretaria de Tecnología, Alba Familia miembro de la Dirección Política; Georgina Bonilla de Jesús, presidenta del condado Passaic; Fany Mejía, miembro de la Dirección Política, Guerlina De La Hoz, secretaria de organización del mujer del Movimiento Uniendo Fuerzas, entre otras.