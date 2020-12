SANTO DOMINGO.-En la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) se hicieron reconocimientos de deudas que no existían por un monto de RD$429.8 millones, según la solicitud de medida de coerción instrumentada por el Ministerio Público.

Indica que los acuerdos de pago fueron elaborados y autorizados por Francisco Pagán mientras se desempeñaba como director de la Oisoe. La empresa beneficiada fue Domedical Suplay, una de las que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) atribuye a Alexis Medina, quien es hasta ahora el principal imputado en la denominada “Operación Antipulpo”.

La Pepca dice en la solicitud de medida de coerción, que las deudas eran “por supuestas entregas de equipos de los cuales no se tiene constancia de su contratación, obviando con intención delictiva los procedimientos establecidos en la Ley de Compras y Contrataciones”.

Pagán reconoció la primera de estas deudas el once de diciembre de 2018 por un valor de RD$131.8 millone y posteriormente reconoció otros RD$297.9 millones. La razón de estos montos era pagar a Domedical Suplay por equipamiento médico entregado en los hospitales Dr. Antonio Yapour Heded en Nagua y Alejandro Cabral en San Juan de la Maguana, este último en fecha de 11 de febrero de 2019.

La Oisoe motivó la legalidad de estos pagos amparándose en un acuerdo previo que había suscrito con el Servicio Nacional de Salud donde se le autorizaba la remodelación de hospitales públicos.

No obstante, la Pepca señala que dichas remociones no incluían equipos médicos ni mobiliarios y que en la constancia de entrega de los mismos no son nombrados, a los fines de ocultar detalles de las entregas.

Alteración en entrega

En aquellos casos en los que sí hubo contrato para suplir de equipamientos médicos a hospitales, se hacían entregas por debajo de lo pactado o se pagaban los montos totales sin previa verificación.

Uno de estos casos ocurrió en el Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón. El pasado 03 de noviembre una comisión del departamento de fiscalización de la Oisoe hizo un levantamiento para cotejar lo entregado con lo pactado.

En el informe que elaboraron dicen que “la diferencia entre lo recibido, según conduce, y el levantamiento físico realizado por esta Dirección de Fiscalización es de RD$19.3 millones”. Es decir, se pagaron diecinueve millones de pesos por encima de lo que fue entregado.

El documento acusatorio reseña que un elemento común en todas las resoluciones administrativas emitidas por Pagán para favorecer a Alexis Medina se encontraba en su cuerpo motivacional el cual afirmaba que la contratación se debía a “la especialización requerida, la probada experiencia y la imperiosa necesidad de equipar de forma oportuna el referido centro hospitalario”.

Estaba en la quiebra

Según la Pepca, Francisco Pagán antes de asumir como director de la Oisoe estaba en la quiebra, ya que había perdido su casa, negocios, locales y era demandado por diferentes acreedores ante los tribunales de la República.

Pero que una vez iniciada su gestión en la Oisoe, en agosto de 2015, obtuvo bienes que no podían ser justificados sobre la base de su salario.

Entre esos bienes refiere una flotilla de diez vehículos de distintas marcas, así como varias viviendas, entre ellas un apartamento en el sector La Esperilla valorado en RD$ 23.4 millones.

Algo similar se dice de Alexis Medina al señalar que posee bienes que no puede justificar y “que son producto del lavado de activos”. Menciona el apartamento no. T3 -29-A ubicado en el nivel 29 de la Torre 3 del Malecón Center; dos viviendas de apartamentos más ubicadas en zonas privilegiadas de la ciudad, porciones de terreno y una flotilla de once vehículos.

“El imputado, Juan Alexis Medina, adquirió bienes que colocó en el sistema no financiero, específicamente en el área inmobiliaria, algunos a su nombre y otros a nombre de testaferros físicos y jurídicos, que además forman parte de un entramado de prevaricación y estafa contra el Estado dominicano”, afirma la Procuraduría.

El grupo de los diez detenidos, guarda prisión desde el domingo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a la espera de que les sea conocida medida de coerción, la cual fue fijada para el próximo domingo a las diez de la mañana.

Posibles sanciones

—1— Condena

El grupo, acusado de lavado de activos, podría enfrentar condenas de hasta 20 años.

—2— Incautación

Los bienes que se comprueben provinieron de ilícitos serán incautados por el Estado.

—3— Desaparición

En el caso de las personas jurídicas, serían borrados sus registros y personería.

Sin licitación

4000 Millones de pesos

Lo logrado en contratos del Estado por la estructura de Alexis Medina, según la Procuraduría.

Expelotero Sammy Sosa entre socios de Medina

Vinculación. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) cita al expelotero Sammy Sosa y a un hermano de este en el entramado de corrupción que atribuye a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina.

En la solicitud de medida de coerción en contra de varios exfuncionarios acusados de corrupción se señala que mediante una asamblea general ordinaria de General Supply Corporation S.R.L, empresa perteneciente al entramado societario de Alexis Medina, de fecha 31 de octubre de 2017 se autorizó a Samuel Peralta Sosa para que, actuando en nombre de la sociedad, pudiera gestionar un préstamo o línea de crédito hasta un monto no mayor a diez millones de dólares por ante el Banco del Progreso, quedando autorizado para firmar cualquier documento para la adquisición de dicha facilidad y disponer de la misma según lo considera de lugar.