Una comisión de la junta directiva de la Asociación de Empresas del Centro de Santiago (Asecensa), respaldó las acciones que desarrolla el director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, en bienestar de la seguridad ciudadana.

Destacan que no esperaban menos del mayor general Alberto Then, ya que siempre ha tenido un excelente desempeño en la lucha contra la delincuencia, tal y como lo hizo en las ocasiones anteriores durante sus funciones como director Regional Cibao Central.

Así lo expresó el presidente de Asecensa, José Octavio Reinoso, durante una visita de cortesía al mayor general Alberto Then, en el despacho de la Dirección General de la Policía Nacional, quien estuvo acompañado por Marcelino Fernández, David Prieto, Vladimir Guerra y Juan Lendoiro, integrantes de la comisión.

“Esto es una comisión de los miembros de la junta directiva de la Asociación de Empresas del Centro de Santiago que ha venido a hacer una visita de cortesía a nuestro (mayor) general Then, un hombre de Santiago, quien, mientras estuvo en esa Dirección Regional, hizo un excelente trabajo y sigue contando con todo el apoyo del sector empresarial de la ciudad”, expresó Reinoso en nombre de sus compañeros.

En tanto que el mayor general Then agradeció la distinción por parte de los miembros de la citada comisión empresarial, a quienes recordó el trabajo conjunto con ese sector empresarial en pro de la tranquilidad y seguridad de los habitantes de esa provincia, las cuatro veces que fue designado como director regional en Santiago.

“Es un honor recibirlos en mi despacho y recibir este apoyo que sé que es de corazón. Venir desde Santiago a apoyar al director general (de la Policía), me llena de mucha satisfacción. Son personas que han trabajado conmigo las cuatro ocasiones que fui director Regional Cibao Central, en Santiago, y siempre estuvimos en contacto pleno para desarrollar la mayor seguridad del centro histórico, así que muchísimas gracias a ustedes y que Dios me los bendiga”, manifestó el mayor general Alberto Then.

El titular de la Policía Nacional les aseguró a los miembros de Asecensa que la institución del orden público estará siempre presta a servir al centro histórico y Santiago de los Caballeros, en sentido general.