Empresarios de Estancia del Yaque piden diálogo para frenar paro de 48 horas y evitar pérdidas

Comerciantes y productores solicitan la intervención de las autoridades antes de la paralización prevista para lunes y martes; advierten daños a granjas, cultivos y otras actividades productivas

Bartolo García

Santiago.– Empresarios, comerciantes y productores de Estancia del Yaque solicitaron este sábado la intervención del Gobierno central y de las autoridades locales para abrir un diálogo que permita evitar el paro de 48 horas convocado para lunes y martes, ante el impacto económico que, aseguran, provocaría una nueva paralización en esa comunidad del municipio de Navarrete.

Los sectores productivos expresaron preocupación porque sería la segunda suspensión de actividades en pocas semanas y sostuvieron que la frecuencia de estas protestas genera inestabilidad en una zona con una importante actividad agrícola y pecuaria.

De acuerdo con los empresarios y productores, el cierre afectaría directamente granjas de pollos, cerdos y chivos, plantaciones agrícolas y empresas instaladas en la zona, entre las que citaron a AGROFEN, vinculada a la producción avícola y agropecuaria.

“Paralizando las actividades productivas no lograrán nada, más que afectar el trabajo y el sustento de cientos de familias en la zona”, señalaron los comerciantes, empresarios y agricultores en una declaración conjunta sobre la convocatoria.

Los representantes del sector productivo reconocieron que los organizadores del movimiento plantean reclamos como el cese de los prolongados apagones, la reducción de los precios de los alimentos y la reconstrucción de caminos vecinales, pero advirtieron que una paralización prolongada podría ocasionar pérdidas que califican como cuantiosas.

Según explicaron, las principales preocupaciones se concentran en la alimentación y traslado de animales, así como en el manejo de cosechas perecederas, actividades que dependen de una operación continua y podrían resultar afectadas durante las 48 horas anunciadas.

Los empresarios propusieron que autoridades y convocantes retomen las conversaciones y establezcan una mesa de trabajo permanente para dar seguimiento a las demandas de la comunidad. Los organizadores del paro, por su parte, han sostenido que agotaron las vías institucionales en busca de respuestas y que sus gestiones ante las autoridades no produjeron los resultados esperados.