Empresario dominicano que testificó contra Menéndez y su esposa podría recibir sentencia reducida por colaborar con fiscales

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ El empresario dominicano José Uribe radicado en Nueva Jersey que testificó en el juicio contra el ex senador Bob Menéndez, declarado culpable por soborno y corrupción junto a su esposa, recibiría una sentencia benévola por cooperar con los fiscales como su testigo estrella.

Aunque el sistema judicial federal de Estados Unidos contempla una drástica condena de hasta 25 años, Uribe podría ser condenado 5 años en libertad condicional y no ir a la cárcel pero si es recluido en una prisión saldría en la mitad del tiempo, 2 años y medios.

La flexibilidad comenzó a reflejarse cuando el juez del caso accedió a sentenciarlo el 24 de abril 2025, una decisión inusual para ese tipo de casos.

Uribe, quien entregó un carro Mercedes Benz del año a la esposa de Menéndez y otras canonjías en sobornos, se declaró culpable de siete cargos por conspiración para cometer soborno y fraude electrónico en un acuerdo con los fiscales para su sentencia esté por debajo de lo establecido en el sistema penal.

En su testimonio en el juicio, el empresario aseguró que sobornó a Menéndez.

La sentencia fue retrasada a pedido de la oficina del fiscal federal del distrito Sur en Manhattan, Damian Williams, lo que revela parte del acuerdo.

Uribe admitió en marzo haber sobornado al ex senador demócrata y ex presidente del Comité de Relaciones Exteriores del senado para que Menéndez mediara en dos investigaciones criminales del estado que lo acusó de estafas de seguros y otros delitos en su negocio de camiones junto a un amigo.

El empresario aseguró en el juicio que entregó un inicial de $15,000 dólares para comprar el Mercedes Benz para la esposa de Menéndez, era la novia del senador y haciendo pagos mensuales, como parte de los sobornos al entonces senador, afirmando que el trato dio resultados.

Acusado de delator y traidor (chota o rata)m Uribe justificas el acuerdo con los fiscales para que se reduzca su condena.

“Mi objetivo es hacer lo mejor para mí mismo al obtener una mejor sentencia”, le dijo Uribe al juez federal Sidney H. Stein a cargo del caso.

Menéndez fue declarado culpable de aceptar sobornos de tres empresarios de Nueva Jersey a cambio de favores a Egipto y Qatar y por interferir en dos investigaciones criminales, poniendo fin a un caso de amplio alcance que, según un fiscal, reveló niveles impactantes de corrupción en referencia a los negocios de Uribe.

El veredicto de culpabilidad del jurado en todos los cargos se produjo el tercer día de deliberaciones y después de un juicio de nueve semanas en la corte federal de Manhattan lo que convierte a Menéndez en el séptimo senador estadounidense en ejercicio condenado por un delito federal.

Les dijo a los periodistas fuera de la corte que estaba muy decepcionado con la decisión de los jurados.

“Tengo plena fe en que la ley y los hechos no sustentaron esa decisión y que tendremos éxito en la apelación. Nunca he violado mi juramento público. Nunca he sido más que un patriota de mi país y para mi país. Nunca, jamás he sido un agente extranjero”, afirmó.

Dos coacusados que fueron juzgados junto con el senador, los empresarios turcos Fred Daibes y Wael Hana, también fueron condenados de todos los cargos.

Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, señaló que los años de Menéndez vendiendo su cargo al mejor postor finalmente llegaron a su fin.