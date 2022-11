Empresario Cirilo Moronta escogido como “Dominicano del Año 2022” por obras sociales

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ El influyente empresario dominicano Cirilo Moronta, fue escogido como “Dominicano del Año 2022” por los medios “Zabala al Día” y “Al Día TV Más” producidos y conducidos por el reconocido bloguero José Zabala en el 12vo. aniversario de ambos espacios.

Moronta, recibió el reconocimiento por su trayectoria empresarial, obras sociales a través de la Fundación 809 que fundó y preside, activismo comunitario y altruismo.

El reconocimiento que le entregó Zabala consiste en un cuadro con las franjas de la bandera dominicana y una foto del empresario recibiendo un saco de arroz durante el Teletón 809 que colectó ayudas en Nueva York para los damnificados del huracán Fiona en República Dominicana.

Moronta también está envuelto permanentemente en la mayoría de eventos importantes de la comunidad y fue candidato a diputado de ultramar junto al actual senador del PRM en la provincia Espaillat, Carlos Gómez y la activista de Massachusetts, Mireya Mendoza en las elecciones del exterior por los partidos PRSC y BIS en 2016.

Lleva casi 50 años sirviendo a la comunidad y su restaurante 809 que él bautizó como “la casa del dominicano en el exterior”, es el más icónico de la dominicanidad en todo el mundo.

El restaurante es un espacio abierto por Moronta para también realizar actividades comunitarias, artísticas, políticas, corporativas, religiosas, profesionales, educativas, conferencias, transmisiones de los programas de radio más escuchados en la República Dominicana.

Cada año, Cirilo reparte cientos de pavos y juguetes en los días de Acción de Gracias y las navidades.

Se le describe como uno de los emprendedores dominicanos más humanitarios en el Alto Manhattan los demás condados de la ciudad (El Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island).

Moronta es el sexto dominicano reconocido por los medios de Zabala, y forma parte de la élite integrada por los galardonados en años anteriores, el congresista Adriano Espaillat, la Chef Tita, el fallecido comunicador Ramón Aníbal Ramos y los periodistas Joseph Cáceres y Carlos Nina Gómez.

Zabala explicó que los galardonados son seleccionados por un comité y en el caso de Moronta, fue escogido a unanimidad.

Añadió el comunicador que Cirilo reúne todas las cualidades y muchos méritos para recibir tan importante nominación.

“Nos llena de orgullo esta gran selección en favor de un dominicano que lo ha entregado todo en favor de la comunidad”, sostuvo Zabala.

“La verdad es que yo me siento sumamente agradecido del equipo de zabalaaldia.com por seleccionarme como Dominicano del Año, de verdad que eso me llena a mí de mucha emoción y también es un reto que me dice que tengo que seguir trabajando, aportando a lo que nosotros venimos haciendo por tantos años. Me siento contento, muy agradecido, y es un trabajo que yo vengo realizando en conjunto con la comunidad, o sea, no solamente es Cirilo Moronta, sino que es un grupo de comunitarios que se han unido a mi trabajo, y quiero darle las gracias a Dios porque nos ha podido mantener y nos ha dado la salud, es lo más importante para seguir trabajando y haciendo lo que a uno le gusta y lo que nos hace sentir bien”, dijo Moronta.

Añadió que a dos semanas del Día de Acción de Gracias, ya está preparando el escenario para hacer la entrega anual de cientos de pavos que este 2022 arribará a sus 20 años.