Iberseries Platino Industria abre el periodo de inscripción para solicitar reuniones one to one con los grandes fondos financieros privados para contenidos audiovisuales.

Medianet Partners-Lantica Media de República Dominicana, conjuntamente con otras, procedentes de EE.UU, Chile, México, Francia y España: Bold Finance, Elipsis Capital, Film Finances, Grupo Black Panther, Natixis Coficiné/Strate Fin, Screen Capital y Stampede Ventures, son algunos de los que ya han confirmado su participación, y a los que se sumarán otros destacados fondos privados de inversión que se anunciarán próximamente. A estas instituciones de inversión colectiva se une también CREA SGR, la Sociedad de Garantía recíproca especializada en el sector cultural en España.

Los participantes que se acrediten en IPI (Iberseries Platino Industria) y lo hagan antes del 3 de septiembre, podrán pre-agendar, desde el momento de su inscripción y solicitud de reunión, los encuentros a mantener one to one con los más destacados fondos financieros que han confirmado su asistencia al mayor evento profesional internacional de la industria audiovisual, el turismo y la educación de habla hispana y portuguesa, Iberseries Platino Industria, que se celebrará desde el 27 de septiembre y hasta el 1 de octubre.

También estará presente la Sociedad de Garantía Recíproca CREA SGR, la principal entidad financiera española encargada de prestar avales a los proyectos audiovisuales y culturales. Esta entidad, sin ánimo de lucro, ha sido una herramienta indispensable durante la época de pandemia para inyectar liquidez a las PYMES (pequeña o mediana empresa), a los autónomos (empresarios individuales), a las asociaciones, a las fundaciones, a las A.I.E (agrupaciones de interés económico) y a los festivales del sector cultural y creativo de España.

Los fondos financieros privados presentes en Iberseries Platino Industria, intervendrán en sesiones con paneles, debates y presentaciones de la mano de expertos en coproducción internacional y financiación, en los que se abordarán los nuevos modelos de negocio para la producción de contenidos audiovisuales, donde ha cobrado vital importancia la financiación privada, con la irrupción de diferentes agentes e instrumentos financieros, la actualización de los incentivos fiscales y el Venture Capital.

La inscripción se realiza a través del enlace habilitado en el área privada profesional de www.iberseriesplatinoindustria.com, a la que se accede con el usuario y la contraseña recibidos, tras formalizar el proceso de acreditación en Iberseries Platino Industria.