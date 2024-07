Emma Roberts atribuyó el fracaso de “Madame Web” a las bromas de internet: “Yo realmente la disfruté”

Emma Roberts defiende a Madame Web y critica la cultura de internet por el fracaso del film

La actriz responde a las críticas

Emma Roberts, conocida por su papel como Mary Parker en la película de superhéroes Madame Web, ha salido en defensa del film ante la ola de críticas negativas y la escasa recaudación en taquilla. En una entrevista con Variety, Roberts atribuyó parte del fracaso de la película a la cultura de internet y a la tendencia de convertir todo en una broma.

El contexto de Madame Web

Dirigida por S.J. Clarkson, Madame Web es una producción de Sony que explora el universo de Spider-Man a través de la historia de Casandra (interpretada por Dakota Johnson), una paramédica que obtiene habilidades clarividentes tras un accidente. A pesar de contar con un elenco destacado que incluye a Sydney Sweeney, Isabela Merced, Adam Scott y Zosia Mamet, la película solo recaudó 25 millones de dólares en su estreno doméstico y alcanzó apenas los 100 millones a nivel mundial. La crítica tampoco fue amable, otorgando al film un 11% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes.

Cultura de internet y la percepción pública

La película, dirigida por S.J. Clarkson, no logró captar la atención del público y solo recaudó 25 millones de dólares en su estreno doméstico (Columbia Pictures/Sony vía AP)

Roberts argumentó que la percepción negativa del público fue influenciada por los memes y la cultura de internet antes de que la mayoría hubiera visto la película. “Si no fuera por la cultura de internet y todo convirtiéndose en una broma, creo que la recepción hubiera sido diferente”, comentó Roberts a Variety. “Eso es lo que más me molesta de muchas cosas, incluso de trabajos que he hecho. La gente ahora hace una broma de todo”.

Opiniones divididas en el elenco

Mientras que Dakota Johnson expresó que probablemente no volvería a trabajar en una película de superhéroes después de su experiencia con Madame Web, Roberts no comparte ese sentimiento. “No me siento intimidada por el fracaso y no me importan las opiniones negativas. Personalmente, amé Madame Web. Disfruté mucho de la película y creo que todos estuvieron geniales”, explicó Roberts.

Sydney Sweeney, otra de las coestrellas, describió la película como un “importante ladrillo” para impulsar su carrera, especialmente en la producción cinematográfica. En contraste, Dakota Johnson, conocida por su papel en la franquicia Cincuenta sombras de Grey, expresó su descontento en una entrevista con Bustle, mencionando que la experiencia fue completamente diferente a lo que esperaba y que probablemente no repetiría algo similar en el futuro.

Nuevos proyectos y actitudes frente a las críticas

Emma Roberts, que acaba de estrenar su nuevo film Novata espacial en Prime Video, también habló sobre su enfoque frente a las críticas. En la nueva película, interpreta a una bartender que aspira a convertirse en astronauta. A pesar de anticipar que será objeto de burlas en la red, Roberts mantiene una actitud positiva. “Creo que es mejor ser serio y hacerlo lo mejor posible, y estar orgulloso de lo que haces, sin importar la recepción”, afirmó.

Subtítulos: