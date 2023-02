Emma Mackey abandona ‘Sex Education’: «He dicho adiós a Maeve»

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Han pasado cuatro años desde el estreno de ‘Sex Education’. Ahora, con el paso del tiempo y las temporadas, varios de los personajes originales abandonan la serie al acabar la próxima de sus entregas, y Maeve es una de ellas.

Emma Mackey, la actriz que la encarna, confirmó su salida cuando le preguntaron por su continuidad desde RadioTimes: «¿Temporada 5? ¡Acabo de terminar la cuarta la semana pasada! […] No creo que esté en la quinta temporada, me he despedido de Maeve», dice la joven intérprete.

Antes de anunciar su partida, ya Mackey barruntaba una discreta salida de la serie. Según informa Deadline, la actriz no tendría un papel tan importante en la entrega que aún no tiene fecha de estreno. De esta manera, Mackey se une a una lista de abandonos que no para de engrosar.

La otra gran pérdida para ‘Sex Education’ es la de Ncuti Gatwa (Eric). El mejor amigo de Otis también finaliza su andadura en la serie después del cuarto curso. Tras su fichaje para interpretar al Doctor Who, Gatwa se comprometía con la cuarta temporada del éxito juvenil, sin embargo, la pluriemplealidad del intérprete concluye con su abandono de la serie: «Último día, última vez. Adiós, gracias por todo lo que me habéis enseñado y por toda la fuerza», escribe uno de los miembros del trío protagonista en su perfil de Instagram.

De la salida de Eric cabe destacar que él sí que ha hecho los deberes. La alfombra roja de los Premios BAFTA arroja mucha luz de lo que se verá próximamente en las producciones británicas y ‘Sex Education’ no es una excepción.

Esta nueva ola de salidas no ha sido la única que ha zarandeado a la original de Netflix. Ya en verano de 2022 conocíamos la noticia de que Simone Ashley, (protagonista en ‘Los Bridgerton’) Patricia Allison (quien interpretó a Ola, la medio novia medio hermana de Otis), Rakhee Thakrar (la profesora) y Tanya Reynolds (Lily, la amante de los extraterrestres en la ficción) no estarían en la cuarta temporada.

Todas estas salidas pronostican un Otis huérfano de amigos (y clientes) en una posible quinta temporada, que aún está por confirmar.