Emery Colomby Rodríguez cuestiona investigaciones del Ministerio Público y advierte que la corrupción no puede perseguirse “a cualquier precio”

Durante el seminario de ADOCCO, reclamó investigaciones técnicas sólidas, transparencia en la selección de casos y respeto a la presunción de inocencia.

Santo Domingo, D.N., 9 de octubre 2026.- Emery Colomby Rodríguez cuestionó la calidad técnica de investigaciones de corrupción desarrolladas por el Ministerio Público y advirtió sobre los efectos de la selección opaca de casos, las filtraciones y los procesos mediáticos en la confianza ciudadana y los derechos de las personas investigadas.

Al intervenir en el Panel I, “Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Nuevo Código Penal”, del I Seminario Nacional ADOCCO, celebrado el 30 de septiembre en el Hotel Catalonia Santo Domingo, sostuvo que la persecución de la corrupción debe ser firme, pero estar acompañada de investigaciones rigurosas y respeto estricto al debido proceso.

“No se puede perseguir la corrupción a cualquier precio”, expresó Rodríguez, quien explicó que respaldar la investigación de estos hechos es compatible con exigir garantías para los ciudadanos sometidos a procesos penales.

La panelista afirmó haber participado, desde el ejercicio de la defensa, en procesos de corrupción cuyas investigaciones consideró técnicamente deficientes. Según planteó, esas debilidades han incidido en que los resultados no sean los esperados por los investigadores.

En ese contexto, sostuvo que la ampliación del catálogo de delitos de corrupción en el nuevo Código Penal no sustituye la capacidad investigativa que deben desarrollar los organismos de persecución. A su juicio, la legitimidad de ese mayor poder punitivo dependerá de la solidez de las investigaciones, la selección objetiva de los casos y el respeto a las garantías constitucionales.

Exige transparencia al órgano persecutor

Rodríguez reclamó que el Ministerio Público explique sus prioridades, los resultados de sus procesos y las razones que sustentan las medidas cautelares solicitadas.

“La transparencia también obliga al órgano persecutor a ser transparente”, manifestó, al cuestionar la falta de claridad sobre por qué se investigan determinados casos y otros no.

Asimismo, advirtió que las filtraciones y los juicios paralelos pueden ocasionar daños reputacionales antes de que exista una sentencia. Subrayó que la notoriedad pública de un expediente no debe reducir las exigencias de prueba y llamó a los jueces a mantener un control riguroso sobre ese estándar.

Cuestiona debilidades en la investigación financiera

La expositora también criticó lo que describió como debilidades en las investigaciones patrimoniales y financieras del Ministerio Público, particularmente por la falta de peritos independientes. En su planteamiento, reclamó mecanismos técnicos robustos y prueba financiera corroborada.

Advirtió, además, sobre el riesgo de un mayor uso de la prisión preventiva y pidió que las medidas cautelares respondan a criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

Rodríguez planteó que los acuerdos de colaboración eficaz y los criterios de oportunidad requieren controles que permitan evaluar la información aportada por quienes colaboran con la persecución penal y corroborar sus señalamientos.

Al concluir, exhortó a fortalecer la investigación financiera, elevar los estándares de corroboración de las pruebas, profesionalizar la comunicación pública y garantizar la rendición de cuentas del órgano persecutor.

Su intervención formó parte del seminario organizado por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) para analizar el impacto del nuevo Código Penal en la transparencia, la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción.