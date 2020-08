adidas República Dominicana invita a todo el país a replantearse el concepto de la rapidez y transformación personal a través de su última campaña #MásRápidoQue, campaña que a través de tres de sus embajadores locales representan parte de la comunidad deportiva que experimenta a través del running algo más que sólo una meta o una marca numérica, más bien, comparten la convicción de que la rapidez es una sensación personal.

Hace unos años, adidas comprendió el poder transformador del running y comenzó a realizar diversos productos enfocados en los distintos tipos de corredores, pensando en el que corre para cumplir una maratón, para tener una buena salud por su familia, el que corre para complementar su rendimiento o el que está iniciando en el running para ser parte de una comunidad. Ahora, para conmemorar el lanzamiento de la imperdible historia de running de la marca, adidas en República Dominicana desea transmitir ese sentimiento a través de tres de sus embajadores locales, que experimentan el running bajo tres puntos de vista diferentes, buscando resultados distintos para cada uno pero que al final representan la transformación para ser mejores seres humanos.

Las adidas SL20, representadas por Victor Gómez y Natasha Méndez, han sido optimizadas para atletas de pisada neutra que buscan moverse a ritmos vivos, por debajo de los 5 minutos por kilómetro. Un calzado que ha sido concebido para completar entrenamientos y rodajes de calidad y que no renuncian a dar la talla también en competición. Es un calzado perfecto para afrontar desde las series más intensas a las distancias más largas y exigentes. Su ligereza y propulsión incita a correr más rápido, a mejorar cada intervalo. Garantiza, además, un soporte extra en la zona del pie, siendo una magnífica opción para corredores con tendencia a pronar con el paso de los kilómetros.

Otra silueta que acompaña a las SL20 son las tan conocidas Ultraboost PB, representadas por Renata Camardelli, un calzado que representa energía, dinamismo y realizado pensando en esos atletas que quieren un calzado de alto rendimiento pero con un estilo juvenil y atractivo, ofreciendo una mayor amortiguación en este nuevo modelo.

Natasha Méndez, corredora dominicana, dijo: ” El día que elijo correr es porque le doy a mi cuerpo y a mi bebé el amor, el respeto y la atención saludable que se merecen. Me siento muy feliz de poder representar la Republica Dominicana con esta campaña que nos hace #MasRapidoQue las excusas, que los miedos y los prejuicios. Poder correr durante este embarazo ha sido increíble, poder a través de mi ejemplo transmitir un mensaje positivo y transformador. El hecho de tener un ser humano en mi vientre me hace más fuerte y decidida que nunca. El correr no es una desventaja, es una oportunidad de darle a mi cuerpo y a mi hijo lo mejor de mí. Nosotras las mujeres somos capaces de mucho. El corre me hace sentir capaz, libre y valiente”.

Ambos calzados se encuentran disponible en la tienda adidas de Agora mall, ve y conócelas por ti mismo y sé parte del movimiento #MásRápidoQue