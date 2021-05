Embajador de España en RD: “Fue extremadamente positiva” receptividad de empresarios españoles al discurso de Abinader en la Cumbre Iberoamericana

El embajador plenipotenciario de España en la República Dominicana, Alejandro Abellán García de Diego destacó la participación del presidente Luis Abinader durante su viaje oficial a España, donde se reunió con el rey de España, Felipe VI, el presidente del Gobierno Español Pedro Sanchez, así como con empresarios españoles y su participación.

El embajador Abellán indicó que el presidente Luis Abinader sostuvo importantes encuentros con empresarios españoles hizo una presentación de las políticas económicas que desarrolla la República Dominicana y les ofreció «múltiples oportunidades» para los negocios en su país y proyectos público-privados en un marco de economía «abierta», estabilidad macroeconómica, política y jurídica, transparencia, menos burocracia, incentivos y exenciones fiscales.

El diplomático calificó la recepción de los empresarios españoles al discurso del presidente Luis Abinader como “extremadamente positiva”

Sostuvo que fue un discurso en el que el presidente de la República los invitó a continuar invirtiendo en República Dominicana, al destacar que su país, además del turismo, también dispone de fértiles suelos para la producción agrícola, yacimientos minerales y un medio ambiente repleto de monumentos naturales. “Es el mejor momento para invertir” enfatizó el mandatario dominicano.

El embajador español fue entrevistado por el periodista Moisés González Peña para el canal de Youtube y periódico digital Despertarnacional.com.do luego de participar en la inauguración de la primera fábrica de agua envasada en cartón de República Dominicana y El Caribe, que abrió sus puertas en el municipio San Antonio de Guerra, de empresarios españoles.

El embajador de España en la República Dominicana, Alejandro Abellán García de Diego, resaltó las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre la República Dominicana y España.

Liderazgo en el combate a la pandemia

El diplomático manifestó que República Dominicana asume la Presidencia pro tempore de la Conferencia Cumbre Iberoamericana en un momento muy importante caracterizado por el inicio de la superación de la pandemia en el que se debe abordar las consecuencias económicas y sociales de todos los estados que han incurrido en grandes responsabilidades para mantener este clima social.

Sostuvo que República Dominicana ha manifestado un enorme compromiso en muchas ideas y creatividad para impulsar el proyecto iberoamericano y aunar fuerzas para superar las consecuencias del COVID-19.

García de Diego, también se expresó acerca de las exportaciones españolas, que, de acuerdo con lo registrado en el 2019, último año del que se disponen cifras definitivas, ascendieron a algo más de 600 millones de euros con un incremento del 4,6% respecto al año anterior, lo que sitúa a España como uno de los principales proveedores de la República Dominicana.

Asimismo, aseguró que las empresas dominicanas muestran un creciente interés por las oportunidades que ofrece el mercado español, señalando que el apoyo de España al país “no solo son unas excelentes infraestructuras sino todo el ‘know how’ acumulado de la industria turística española”.

Dijo que España tiene una participación muy importante en el sector turístico dominicano muy importante.

Sostuvo que ambos países tienen economías donde el turismo juega un papel muy importante

Indicó que España recibe en años normales por encima de los 80 millones de turistas y República Dominicana recibió en el 2019 6,7 millón de turistas.

Manifestó que España tiene importantes inversiones en el sector hotelero, atrayendo no solo capital sino también el know how y todo el conocimiento del sector y todo ese capital tiene el compromiso de tiene el interés y la intención en la medida que haya un potencial en la República Dominicana que todavía está por explotar.

Abellán fue entrevistado al participar en la inauguración de la primera planta de envasadora de agua en cartón y con tapón elaborado en base a caña de azúcar con capital español.

Con esa iniciativa se pretende distribuir en todo el Caribe una solución sostenible con el medio ambiente, afirmó Luis Roberto Prieto director ejecutivo para la República Dominicana de la empresa Ly Company Caribe.

Detalló que esa planta tiene capacidad para producir unos 8 mil envases por horas, con lo cual podrán responder la demanda del mercado local.

La inauguración contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, así como del ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, el embajador de España, y una importante representación de los diversos sectores económicos.

La iniciativa permitirá beneficiar al medio ambiente, contribuyendo a la reducción de más del 50% de la huella de carbono gracias a los procesos de fabricación del producto en un envase eco-amigable.

Este proyecto aporta al país inversiones de capital, fomento de la industria y el comercio, exportaciones, generación de divisas, generación de empleos directos e indirectos, tecnología e innovación, además de ser los pioneros en la región en este tipo de producto en materia de sostenibilidad y gestión ambiental por sus atributos.

Las inversiones en el país ascienden a más de doscientos sesenta millones de pesos (RD$260,000,000) los cuales incluyen la compra de un terreno de 14,000 metros cuadrados en San Antonio de Guerra donde se encuentra la fábrica.