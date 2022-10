Elon Musk cobrará 20 dólares por insignia de verificación en Twitter

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Los cambios en Twitter apenas comienzan, luego que Elon Musk comprara la empresa por 44 mil millones de dólares. Uno de ellos, según reportes, será con la insignia azul de verificación: costaría casi 20 dólares mensuales mantenerla.

The Verge indicó que Twitter planea cobrar 19.99 dólares por la nueva suscripción a Twitter Blue, lo que trae entre sus beneficios la verificación.

“Los usuarios verificados tendrían 90 días para suscribirse o perderían su insignia azul de verificación”, recalcó The Verge.

La fecha límite para lanzar la nueva función es el 7 de noviembre. Y la decisión viene con una advertencia: los empleados que trabajan en el proyecto deben cumplir con la fecha o serán despedidos.

Una presión enorme, sin duda.

Las palabras de Elon Musk sobre la verificación en Twitter

Musk habló sobre el tema en su cuenta de Twitter. “Todo el proceso de verificación se está renovando en este momento”, indicó el multimillonario.

Posteriormente respondió a una encuesta de un tuitero en la que preguntaba cuánto pagaría un usuario por estar verificado. El 80.5% dijo que no pagaría, mientras que el 11.3% señaló que daría 5 dólares mensuales. Votaron 820.777 personas.

“Interesante”, dijo Musk al respecto.

Pese a toda esta información, no existe una confirmación oficial de la empresa sobre lo que se pagará para obtener la insignia azul de verificación.

Los despidos en Twitter

La pasada semana, Musk terminó de cerrar el trato por Twitter, con el pago de 44 mil millones de dólares. Aunque en abril había lanzado su oferta, no se concretó por divergencias sobre la cantidad de bots en la plataforma de microblogging.

Una vez que realizó el pago, Musk despidió a varios ejecutivos de la compañía, incluyendo al CEO Parag Agrawal.

Se habló de que despediría al 75% de la plantilla de Twitter, pero Musk matizó que la cifra no era correcta. De acuerdo con The Verge, el sudafricano incorporó a ingenieros de Tesla para planificar despidos masivos entre gerentes e ingenieros que no hayan contribuido recientemente a la base del código.