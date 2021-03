El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, anunció este miércoles que ya es posible comprar un vehículo eléctrico Tesla con la criptomoneda bitcóin y que a final de año esa posibilidad estará disponible a nivel mundial, algo que impulsó el valor de la divisa digital por encima de los 56.000 dólares.

‘Ya pueden comprar un Tesla con bitcóin’, anunció Musk en Twitter, que ahora mismo costaría entre 0,7 y 2,2 bitcóin.

Tesla anunció el mes pasado que había adquirido 1.500 millones de dólares en bitcóin para operativa interna y liquidez y que pronto aceptaría pagos con criptomonedas.

Pay by Bitcoin capability available outside US later this year