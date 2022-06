El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Víctor Castro, anunció que a partir del próximo año escolar ese organismo va a eliminar los jugos que se le daban como merienda a los alumnos en todo el territorio nacional, luego de que se determinó que los néctares tenían una gran concentración de azúcar y que eran muy dañinos para la salud de los infantes.

El funcionario afirmó que estudian varias fórmulas junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), entre las que se encuentran cóctel de frutas tropicales, jugos naturales, frutas picadas, y hasta agua en caso de ser necesario.

Al participar en el programa Fuera de Récord que produce el periodista Elvis Lima a través de En Televisión, Castro advirtió que no va a permitir que bajo ningún concepto se siga afectando la salud de los estudiantes con altos niveles de concentración de azúcares, «por eso estamos evaluando varias opciones, lo que sí es un hecho que estos néctares no podrán seguir, con la salud del pueblo no se juega, y más cuando hablamos de niños».

Afirmó que más 600 mil familias se benefician de la alimentación escolar a través del desayuno, el almuerzo y la merienda que se le brinda a los menores en los planteles educativos de todo el país.

Destacó que los alimentos que ofrece el INABIE contienen el 70% de las proteínas y vitaminas que necesitan los niños para un sano crecimiento y desarrollo.

“Los beneficios del INABIE para la población estudiantil son de gran alcance y por eso los valoramos en su justa medida como uno de los programas de asistencia social más importantes que tiene el Gobierno dominicano, que cada día entrega más de cinco millones de raciones alimenticias que son elaboradas en 1,877 cocinas diseminadas en todo el país”, expuso.

Indicó que todos los lunes se reúne con el gabinete agrícola y el ministro de Agricultura, Limbert Cruz, ha coordinado encuentros con los productores de frutas y dijo que es increíble la cantidad de pulpas que se cosechan en el país, las cuales serán utilizadas como insumos para los jugos y para brindarlas picadas.

Manifestó que el INABIE cuenta con una Dirección de Nutrición, que es la que elabora los menús que necesitan los niños para un sano crecimiento y desarrollo.