Eleon, después de lanzar su single debut “If it ain´t me” ahora nos deleita con “Rain in LA” de la mano de Teezy Baby, el afamado cantante urbano estadounidense.

Con un toque de sintetizadores y ritmos latinos pegajosos, la nueva pista “Rain in LA” evoca los sonidos pop geniales de Teezy Baby, pero también recuerda la sensación clásica y genial del soul.

“Rain in LA” es un single inspirado en la ciudad donde hoy reside, Los Ángeles, California. Canción en la que las voces se apoderan de manera sensual y salen sin esfuerzo entre un arreglos y acordes de piano y sintetizadores.

Esta pista fue producida por el mismo Eleon, el genio enigma, ya considerado una de las nuevas propuestas para llegar muy alto, y ha acumulado una notable respuesta crítica en todo el mundo por parte de DJ Booth, KRXM Killjoy Radio y más.

Eleon describió cómo se hizo “Rain in LA” diciendo: “Escribo para expresar lo que está sucediendo en mi vida y en los que me rodean. Me gusta la música desde que tengo uso de razón. Escribo canciones para crecer junto a la vida”.

Si bien recordamos que “If It Ain’t Me” fue creado antes de este sencillo, se ha convertido en uno de los más aclamados por su fanaticada.

Eleon ha regresado a la palestra musical después de un gran encierro en su estudio, donde ha compuesto y producido una gran cantidad de contenido que se lanzará para el mes de diciembre y todo el 2022.

Próximamente Eleon seguirá trabajando para su público, además de asomar posibles colaboraciones con otros intérpretes.

“Rain in LA ya está disponible en todas las plataformas, sigue a Eleon en redes sociales como @iameleon