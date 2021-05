Los independientes alcanzan una representación inédita en la asamblea de 155 miembros, mientras que la derecha y la centroizquierda sufren una gran derrota

En unos comicios inéditos, entre este sábado y domingo, los chilenos eligieron 155 Convencionales Constituyentes. Ciudadanos no partidarios y representantes de centro e izquierdas lograron más de dos tercios de los escaños. Además, se votaron concejales, alcaldes y Gobernadores Regionales

La clase política tradicional recibió un duro golpe, sobre todo la coalición de derecha del gobierno del presidente Sebastián Piñera, que se había mostrado muy segura de poder controlar un tercio de la futura Convención Constituyente, el porcentaje necesario para influir en el contenido de la nueva Carta Magna y vetar artículos.

De acuerdo a datos aportados por el Servicio Electoral de Chile (Servel), con el 64% de las mesas escrutadas, las dos listas que aglutinan a candidatos que van desde la centro izquierda al partido Comunista, “Lista Apruebo” y “Apruebo Dignidad”, obtienen el 33,19% de los votos, mientras que la de derechas, la oficialista “Vamos por Chile”, se queda con un 21,24%. Los Independientes, los grandes ganadores de la noche, se imponen a los partidos tradicionales con cerca de un 40% de los sufragios.

De esta manera, el hemicilo hasta el momento queda conformado de la siguiente manera: Indepedientes (49 escaños), “Apruebo Dignidad” (27 escaños), “Lista Apruebo” (25 escaños), “Vamos por Chile” (37 escaños), y los pueblos originarios cuentan con los restantes 17 escaños reservados.

“Vamos Por Chile” es la lista conformada por los partidos oficialistas de derecha, mientras que “Aprueba con Dignidad” representa a la alianza entre los izquierdistas Frente Amplio y el Partido Comunista. “Lista de Apruebo”, en tanto, corresponde a la ex Concertación, la coalición de partidos de izquierda, centroizquierda y centro que gobernó el país entre 1990 y 2000.

“La ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje, al gobierno y a todas las fueras tradicionales. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y anhelos de la ciudadanía. Es nuestro deber escuchar con humildad y atención el mensaje de la gente”, manifestó el presidente Sebastián Piñera desde el Palacio de La Moneda.

“Este fuerte y claro mensaje nos exige una profunda reflexión al gobierno y a todas las fuerzas políticas tradicionales. Cuando las elecciones son libres, transparentes y pacificadas, es la democracia, y junto con ella todos los demócratas, los que ganamos. Hoy cada voto tuvo el mismo valor y la misma trascendencia. La democracia es mucho más que una forma de gobierno, es la mejor forma de garantizar una convivencia pacífica de los ciudadanos”, añadió.

“Esto es un triunfo categórico del cambio, de los deseos de transformación de nuestro país para tener un Chile más digno, más justo y más próspero(…) Es un rechazo a la derecha que ha querido rechazar el cambio”, dijo el ex canciller y precandidato presidencial Heraldo Muñoz, del socialdemócrata Partido por la Democracia (PPD).

La suma de las dos listas de los partidos de la oposición de izquierda también estaría lejos por sí misma de los dos tercios que se les llegó a atribuir antes de las elecciones y apenas alcanzarían un tercio de los escaños. ”Hay un cuestionamiento de la clase política, la gente quiere cambios, quiere ilusiones nuevas, quiere propuestas”, agregó Muñoz.

Javier Macaya, presidente de la ultra conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido de derecha más grande de Chile, dijo que el país “ha entregado una señal que tenemos que ser capaces de escuchar. Acá los bloques políticos tradicionales no han recibido importantes votaciones”. Y añadió: “El pueblo de Chile ha definido en los últimos meses por una amplia mayoría ahora y en el plebiscito del Apruebo y el Rechazo, que se escriban nuevas reglas y una institucionalidad que va a requerir diálogo”.

En esa línea, el candidato presidencial Mario Desbordes, de Renovación Nacional (RN), sostuvo que los resultados los tiene que hacer reflexionar: “Nosotros la centro derecha tenemos que recibir con humildad estos resultados (…) Una derrota que nos tiene que hacer reflexionar, no hemos sido capaces de interpretar a la mayoría ciudadana que está pidiendo cambios, que se movilizó, que señaló con una mayoría aplastante, 80% a favor del apruebo y no hemos sido capaces de interpretarla por distintas razones. No hay duda que una serie de errores cometidos como coalición probablemente desde nuestro gobierno han tenido un impacto en la elección, pero también los partidos tenemos que reflexionar respecto de qué tipo de coalición queremos construir”.

Por su parte, el precandidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, afirmó que “los sectores que buscan las transformaciones de este país han obtenido un triunfo tremendo y la derecha ha tenido un resultado desastroso”.

Académicos como Fernando Atria, feministas como Alondra Carrillo, activistas como Giovanna Grandon (conocida en las protestas por “Tía Pikachu”) o profesionales como Rodrigo Logan lograrían un escaño en la convención, de acuerdo a resultados preliminares.

Los chilenos eligieron entre 1.373 candidatos para integrar la Convención Constitucional, entre ellos actores, escritores, profesores, activistas sociales, abogados y también políticos tradicionales.