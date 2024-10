El voto latino por Trump: “Habla feo, pero hace lo que hay que hacer”

Bernardo Dávila, un colombiano que llegó a Estados Unidos con 12 años y que ahora, a sus 72, vive en Florida, ha decidido nuevamente votar por Donald Trump en las próximas elecciones. A pesar de no considerar al expresidente como un ejemplo de perfección, cree que “hace lo que hay que hacer” y que su gestión fue más beneficiosa que la de los demócratas, a quienes acusa de querer destruir el país.

Dávila, quien fundó una empresa de productos industriales y viajó por el mundo haciendo negocios, vive ahora una vida más tranquila en una casa que está construyendo en el norte de Florida. Siempre ha votado republicano, salvo en contadas excepciones, y desde que Trump entró en política, ha sido un fiel seguidor.

Pregunta: ¿Ya ha decidido su voto para el 5 de noviembre?

Respuesta: Sí, le juego a Trump.

P: ¿Qué es lo que más ha influido en su decisión?

R: Mucho miedo, sobre todo a que el cambio sea para seguir exprimiendo a la gente. No te estoy hablando de quitarle taxes al uno por ciento de los ricos, no, es en general. Porque todo es un sistema de variables, a ver cómo inventan que tú tengas menos y básicamente tenernos como esclavos. Y yo todavía tengo un pensamiento de vivir completamente free. Con Trump no hubo guerra, hubo paz. Habla feo, habla vulgar, pero hace lo que hay que hacer.

P: Si tuviera a Trump enfrente, ¿qué le diría?

R: Le diría que tratara de ser consistente en su igualdad para todos. Aunque los otros son locos, estamos todos viviendo aquí, así que le diría que tuviera un balance para poder entenderlos.

P: ¿Y a Kamala Harris?

R: La manera en que piensas es de un lunático. Estás tratando de destruir la vida de todos los que buscan una vida normal y tranquila. Sobre todo con el segundo amendment [derecho a portar armas].

P: ¿Qué es ser latino en Estados Unidos para usted?

R: Pues eso de ser hispano me recuerda al colegio. Me molestaban, me decían spic [insulto racial], pero al que me decía eso, le entraba a piñazos y luego me respetaban. Nunca me sentí inferior por ser latino. Yo era yo.

P: ¿Alguna vez ha sentido prejuicio o racismo por ser latino?

R: Crecí en Virginia y los negros caminaban por un lado y los blancos por otro. Pero yo nunca tuve complejo de inferioridad. Conocimos gente americana buenísima que nos ayudó. Ahora, aquí hay mucho Ku Klux Klan. A algunos americanos no les gustan los negros, ni los latinos, ni nada. Pero yo les hablo igual. Yo seguía pa’lante y ya.

P: ¿Qué le gusta de Estados Unidos?

R: Es un país tranquilo. Te encuentras con gente increíble, decente, que ayuda. Hay un good feeling de respeto.

P: ¿Qué cambiaría de Estados Unidos?

R: Cambiaría la educación y dejaría de sobregastar tanto en la economía.

