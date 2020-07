El vicepresidente ecuatoriano Otto Sonnenholzner renunció el martes tras 18 meses de gestión y se convirtió en el tercer funcionario del gobierno de Lenín Moreno en dejar ese cargo. En cadena de radio y televisión Sonnenholzner, de 37 años, afirmó que “siempre dije que no estoy aquí por el cargo, por el sueldo y por los honores y que en el momento que este cargo se convierta en un impedimento para servir y aportar a los temas más relevantes del país prefiero salir como entré. Y eso haré, saldré de aquí con la frente en alto”. Tras agradecer a Moreno, añadió que no es un decisión fácil “pero jamás he actuado en torno a mi comodidad, por eso hoy lo responsable es salir”. La vicepresidencia fue ocupada al inicio del gobierno de Moreno en mayo de 2017 por Jorge Glas, actualmente en la cárcel por corrupción, y luego por María Alejandra Vicuña, procesada por cobros ilícitos durante su gestión como legisladora.