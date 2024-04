El tráiler del segundo “Joker” es viral; acumula millones de views

El primer y encantador adelanto de la tan esperada secuela del ‘Joker’ interpretado por Joaquin Phoenix ha superado los cinco millones de visualizaciones en tan solo diez horas después de su lanzamiento. En este emocionante avance de ‘Joker, Folie a Deux’, programado para llegar a los cines el 4 de octubre, podemos apreciar a un Joaquin Phoenix notablemente delgado y encarcelado, mientras que Lady Gaga asume el papel de Harley Quinn.

El tráiler muestra una serie de imágenes de bailes y explosiones que retratan a la pareja en una narrativa dinámica, acompañada por la música de ‘What the World Needs Now Is Love’, la canción icónica de 1965 popularizada por Jackie DeShannon. La película, que explorará la historia de amor entre Joker y Quinn, estará bajo la dirección de Todd Philips, quien también estuvo al mando de la primera entrega y previamente dirigió a la cantante en ‘Ha nacido una estrella’ (‘A Star is Born’, 2018), papel por el cual fue nominada al Óscar a mejor actriz.

Aunque Lady Gaga no se llevó a casa la estatuilla a mejor actriz, fue galardonada con el premio a mejor canción por su tema ‘Halló’. Por otro lado, Phoenix obtuvo su primer Óscar por su impactante interpretación del villano del universo DC, un personaje habitual en las historias de Batman.

‘Joker’ también fue reconocida con el premio a mejor banda sonora original y anteriormente había ganado el prestigioso León de Oro a la mejor película en el Festival de Venecia. La expectativa por esta secuela ha alcanzado niveles extraordinarios, alimentados por el éxito de su predecesora y el carisma de sus protagonistas.