“El ritmo de lo invisible”, exposición individual de Julieta Prissell

Abreu Fine Art abrirá sus puertas el 17 de octubre de 2026, a las 3:00 p. m., en Greenfit Wellness Club, Los Corales, Bávaro, con una muestra bajo la curaduría de Oscar Abreu.

El encuentro incluirá la presentación de TOP 100 ARTISTS: ART GABANGI 2026, cuya portada reproduce una obra de la artista.

Bávaro, Punta Cana. Abreu Fine Art inaugurará su galería con El ritmo de lo invisible, una exposición individual de la artista dominico estadounidense Julieta Prissell, curada por Oscar Abreu. La apertura tendrá lugar el 17 de octubre de 2026, a las 3:00 p. m., en Greenfit Wellness Club, ubicado en el Edificio Gardenia, Los Corales, Bávaro.

La muestra presenta una pintura en la que el color, las capas y los gestos sugieren música, movimiento y recuerdos. Sus composiciones invitan a detenerse y descubrir las relaciones entre las formas, que se revelan gradualmente y ofrecen distintas posibilidades de interpretación.

El ritmo de lo invisible alude a los vínculos que Prissell explora entre la experiencia personal, las memorias culturales y los ritmos que conectan a África con el Caribe.

Mediante un lenguaje abstracto, la artista transforma estas referencias en imágenes que conservan la energía del trazo y dejan espacio para las asociaciones del espectador.

Obras como Ecos del Tambor Ancestral, Ritmo entre África y el Caribe, La Danza de los Vientos Yoruba, Cantos de la Luna Caribeña y El Llamado de la Kalimba Azul, reproducidas en el libro que se presentará durante la inauguración, dan cuenta de ese universo creativo. Sus títulos evocan sonidos, territorios y tradiciones que encuentran una expresión propia en la pintura.

Desde la perspectiva curatorial de Abreu, uno de los principales atractivos de esta obra es su capacidad para sostener la atención y revelar nuevas relaciones a medida que se observa.

El diálogo entre colores, formas y capas permite que cada encuentro con una pieza amplíe su lectura.

Durante la apertura se presentará TOP 100 ARTISTS: ART GABANGI 2026, publicación de Oscar Abreu cuya portada reproduce una pintura de Prissell. El libro también dedica páginas a su trayectoria e incluye varias de sus obras, ofreciendo al público una oportunidad para profundizar en su propuesta artística.

La muestra cuenta con el auspicio de Greenfit Healthy Café. Con esta exposición, Abreu Fine Art inicia su programación y abre un punto de encuentro para el arte y la comunidad en Los Corales, acercando la creación artística al público de Bávaro y Punta Cana.