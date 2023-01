El regidor Bray Vargas, de Abel Martínez, revela compañía de bitcoin le debe casi 181 mil dólares

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por Ling Almánzar

Santo Domingo, RD.- Bray Vargas, el regidor, empresario y animador de Santiago, reveló que la empresa Quantum Bitcoin le debe unos 181 mil dólares, de los cuales, casi 120 mil corresponden a sus beneficios, y develó también que esa misma compañía le debe también a muchos clientes referidos por él.

Entrevistado en “Esto no es radio”, Vargas dijo que ha ganado y ha perdido muchísimo dinero en el negocio de las criptomonedas, y afirmó que él mismo se encarga de explicarles a los interesados las ventajas y las desventajas de ese negocio caprichoso.

Apuntó que hace contratos firmados con algunas personas para asegurar sus inversiones a cambio de recibir la mitad de los beneficios, y que en otros casos, solo les explica la dinámica del negocio, no se compromete con esos clientes y estos asumen los riesgos.

Dijo que no se siente estafado por la empresa, puesto que tiene cuatro años trabajando en las criptomonedas y formando parte de Quantum, y advirtió que se trata de “un negocio irregular” y “un juego de azar”.

“Si usted no conoce donde está invirtiendo, no ponga su dinero, esto es como un casino; mucha gente ha ganado muchísimo dinero, lo que pasa es que cuando ganan, nadie dice nada; pero cuando pierden, todo el mundo dice voy a poner una demanda porque me estafaron”, manifestó.

A sus 31 años ha ganado muchísimo dinero por invertir en el negocio y por referir clientes bien advertidos, y añadió que también ha perdido mucha plata. Pero las ganancias han sido más que las pérdidas, porque él suele recuperar sus inversiones y sigue jugando con los beneficios. Quantum tiene unas semanas que no paga, mientras él y su gente espera que lo haga más temprano que tarde.

El negocio es una tómbola.

Desde el 2020, Vargas funge como regidor de Santiago de los Caballeros.