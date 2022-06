Aunque Khloé no se ha pronunciado sobre este cambio de imagen, los millones de seguidores que tiene en las redes sociales sí lo han notado

La socialité Khloé Kardashian tiene a todos hablando de ella, pues se especula que la menor del trío del clan Kardashian se habría quitado los supuestos implantes de sus glúteos, además que ha bajado notablemente de peso.

De un tiempo a la fecha físico dista mucho de cómo solía mostrarse en “Keeping Up With the Kardashian”.

Aunque Khloé no se ha pronunciado sobre este cambio de imagen, los millones de seguidores que tiene en las redes sociales sí lo han notado y no paran de comentar sobre el tema.

La ex de Tristán Thompson lucía unos glúteos prominentes y ahora luce mucho más reducido y en proporción a su cuerpo.

En su cumpleaños número 38, Koko, como la llaman de cariño sus amigos y familiares, captó la atención con un look “barbie”, donde lucía su más reciente figura.

Aunque muchos piensan que Khloé no se habría quitado ningunos implantes, sino que el cambio se debe a los ejercicios y una dieta más rigurosa.

No solo en su cuerpo la integrante del clan Kardashian-Jenner ha tenido cambios, en los últimos meses su vida personal ha sido tema de conversación por su polémica relación con el deportista Tristán Thompson, quien confirmó que tuvo un bebé con Maralee Nichols y aprovechó para disculparse con su expareja y madre de su otra hija.

