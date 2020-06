El Poeta Callejero pide trabajar para ayudar a su hija; Dice debe 4 meses de casa

El Poeta Callejero atraviesa por una difícil situación económica. Hoy publicó en su cuenta de Instagram que necesita trabajar para mantenerse y ayudar a su hija.

El cantante urbano dijo que se vio obligado a entregar su carro al banco y ya debe 4 meses de la renta de su vivienda.

“No voy a tirar, necesito trabajar para ayudar a mi hija. Debía 4 meses de casa, entregué el carro al banco. Necesito estar enfocado”, escribió acompañado del hashtag #positivo.

“Positivo” es el título del tema musical, que acompañó junto a un costoso video clip, el que fue lanzado en el día de ayer en sus plataformas digitales, lo que podría tratarse de una estrategia para promover la canción.

“No estoy en guerra”

El cantante también apeló a su fe en Dios y expuso: “Cristo es quien me ayuda a pasar todas las adversidades que´ paso´, con su amor me perdonó. No voy a estar en guerra eso no es lo que aprendí Del sen~or Jesús”.

Recientemente el Poeta ha escenificado una “tiraera” con su contrincante Shadow Blow, a quien retó a una batalla musical, generando una controversia en entre ambos cantantes de la música urbana.