El PLD se desmorona: José del Castillo Saviñón rompe con el partido tras 20 años

Santo Domingo.- El exsenador y exministro de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, anunció este martes su renuncia al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), poniendo fin a una relación política que se extendió por casi veinte años.

La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida al presidente del partido, Danilo Medina, y al secretario general, Johnny Pujols, en la que expresó sentimientos encontrados y un profundo agradecimiento por las oportunidades recibidas dentro de la organización.

“Luego de casi veinte años de militancia ininterrumpida, me despido con sentimientos encontrados, pero sobre todo con gratitud por ser parte de esta plataforma de formación y crecimiento político”, señaló en el documento.

Del Castillo Saviñón destacó que, durante su tiempo en el PLD, pudo servir en diversos cargos públicos y partidarios, siempre buscando beneficiar a la provincia de Barahona, la región suroeste y el país en general.

También afirmó que en estas dos décadas forjó vínculos de amistad y afecto que van más allá de la política, y reiteró sus buenos deseos para el futuro de la organización fundada por Juan Bosch.

En la misiva, el exlegislador subrayó que su paso por el PLD fue una etapa importante de su vida, marcada por logros, desafíos y un aprendizaje constante en el servicio público.

Esta renuncia se produce después de que Del Castillo ya hubiera abandonado el Comité Político del PLD, y de que no fuera incluido en la última reestructuración del partido durante su más reciente congreso.

En los últimos meses, el exsenador había mantenido una posición crítica hacia la dirección del PLD, especialmente tras las elecciones de 2024, donde se unió a voces como la de Carlos Amarante Baret en cuestionar el rumbo de la organización.

Su salida se produce en medio de acusaciones internas que lo señalaban de “sonsacar” miembros de la estructura peledeísta, algo que no ha sido confirmado ni desmentido por el propio dirigente.

Pese a las diferencias, Del Castillo insistió en que deja el PLD con respeto y agradecimiento, reconociendo el papel que el partido jugó en su formación política.

Desde la dirección del PLD no se han ofrecido declaraciones oficiales sobre esta renuncia, aunque fuentes internas admiten que el hecho refleja las tensiones que persisten tras los resultados electorales.

La trayectoria de Del Castillo incluye su paso como senador por Barahona y su gestión como ministro de Industria y Comercio, además de otros roles dentro del aparato político peledeísta.

Con su partida, el PLD pierde a un dirigente con experiencia parlamentaria y ejecutiva, y queda por verse si este movimiento implicará su incorporación a otra fuerza política o un retiro temporal de la vida partidaria.

